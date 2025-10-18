أنغام تشكر شعب قطر بعد حفلها الغنائي الأخير

وجهت الفنانة أنغام، رسالة شكر إلى الشعب القطري، بعد حفلها الغنائي في قطر، والتي متّعت شعبها بوصلة من أجمل أغانيها، ضمن جولتها الغنائية التي بدأتها من الموسم الضيفي.

وكتبت أنغام عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام: “شكرًا قطر على ليلة لا تنسى”.

حفل أنغام في باريس

وتستعد الفنانة أنغام، لإحياء حفل غنائي لها في قصر مؤتمرات باريس، وذلك يوم 2 نوفمبر المقبل ضمن سلسلة حفلاتها في أوروبا.

أغاني أنغام

في بداية شهر يناير، طرحت الفنانة أنغام أحدث أغانيها بعنوان “تيجي نسيب” على جميع المنصات الموسيقية.

أغنية “تيجي نسيب" لـ أنغام، من كلمات أكرم حسني، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع وميكس حسن الشافعي وقد حققت الأغنية نجاحًا كبيرًا.

ونشر الفنان أكرم حسنى مقطع فيديو عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك” يكشف فيه عن برومو أغنية “تيجى نسيب” للمطربة أنغام.

وتعاونت أنغام في ألبومها "تيجي نسيب" مع الفنان أكرم حسني الذي ألف كلمات أغنيتي "تيجي نسيب" من ألحان إيهاب عبد الواحد ومن توزيع حسن الشافعي، و"خليك معاها" من ألحان إيهاب عبد الواحد ومن توزيع نادر حمدي، في حين تعاونت مع الشاعر أمير طعيمة في الألبوم بـ 4 أغنيات، وهي: "بنعمل حاجات"، "هقولك إيه"، "مكانش وقته"، و"بقالك قلب".

وضم الألبوم 12 أغنية هي: وبقالك قلب، هو أنت مين، موافقة، إيه الأخبار، خليك معاها، اسكت، أقولك إيه، كان بريء، القلوب أسرار، مكانش وقته، بنعمل حاجات، وتيجي نسيب.