مفيدة شيحة: ما فعلته أنغام يليق بتاريخها وبمكانة الفنانين المصريين في العالم

علقت الإعلامية مفيدة شيحة، موقفها المؤثر الذي قامت به المطربة أنغام خلال حفلها في العاصمة الفرنسية باريس، بعدما توقفت عن الغناء ورفعت علم مصر وسط تفاعل كبير من الجمهور الفرنسي والمصري على حد سواء.

رفع أنغام علم مصر في حفلها بباريس

وقالت الإعلامية مفيدة شيحة، خلال حلقة برنامج الستات على قناة النهار، مساء اليوم الاثنين، أن ما فعلته أنغام يليق بتاريخها وبمكانة الفنانين المصريين في العالم، مضيفة أن "لما شوفتها أنا دمعت، حسيت بصدقها وبالزهو إننا مصريين.. الموقف لمس قلوبنا كلنا".

وأضافت الإعلامية مفيدة شيحة أن :ده مش جديد على نجوم مصر الكبار، حتى عمرو دياب عمل كده في حفله الأخير لما قال على المسرح "بصفتي مغني مصري، بحيي مصر على إنجاز افتتاح المتحف المصري الكبير".

وتابعت الإعلامية مفيدة شيحة، أن هذه المواقف البسيطة تترك أثرًا ضخمًا، لأنها تُظهر للعالم صورة الفنان المصري الواعي بقيمة بلده ودوره في تقديمها بأجمل وجه.

واختتمت مقدمة برنامج الستات، أن :"دي مصر اللي بنحبها، وده الفن اللي بيوصل صورتها للعالم بأجمل شكل".

