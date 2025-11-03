إيبارشية حلوان تدعو لتنظيم رحلات للمتحف المصري الكبير

اجتمع، صباح اليوم، نيافة الحبر الجليل الأنبا ميخائيل، أسقف إيبارشية، حلوان، والمعصرة، وتوابعها بمجمع كهنة الإيبارشية، في لقائه الشهري معهم بكنيسة السيدة العذراء مريم (المطرانية) بحلوان.

ناقش اللقاء تكملة سلسة تأملات في رسالة القديس بولس الرسول إلي أهل روميه (الاصحاح العاشر)، وتطبيقها علي حياة الكاهن، وخدمته.. وقد تحدث عن ماهي مسرة قلب الكاهن؟، هل شاغل نفسي ببر ذاتي؟ أم خاضع لبر الله؟، هل ندعو باسم الرب بالحق؟ أم بالباطل؟، بركة الكهنوت، أدوات في يد الله لـ (التعليم، التبشير، التوعية) مبشر بالسلام، والخيرات، لا تترك أولادك الضعفاء.. اللي ما تعرفش ترجعه لحضن الكنيسة، أرفع يديك وصليله، ولا تيأس.

كما تم مناقشة تشجيع كنائس الإيبارشية علي تنظيم احتفالات، وفعاليات خاصة بمجمع نيقية والاحتفال بالقديس أثناسيوس الرسولي، وشدد اللقاء أن الكنيسة ليست منبر للدعاية الانتخابية، إنما هي بيت للصلاةِ والدعاءِ، وهي كنيسة وطنية، ولكنها لا تعمل في المجال السياسي فالكنيسة تُرَحِب بكل أبناء مصر في ضيافتها بالأماكن المخصصة لذلك، وليس في مكان الصلاة والعبادة.

وأعلنت أن سيامة ٥ شمامسة جُدد في رتبة القسيسية؛ لخدمة مذبح الرب بالإيبارشية (كهنة عموم) في ظل احتياج الإيبارشية لمزيد من الكهنة، وشجع الأنبا ميخائيل علي تنظيم رحلات للمتحف المصري الكبير.

