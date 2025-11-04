المهرجان الدولي للفيلم بمراكش يكرم حسين فهمي

على مدى ما يزيد عن عشرين عاما، دأب المهرجان الدولي للفيلم بمراكش على تكريم أسماء كبرى في عالم السينما، يجسّدون حيوية الفن السابع وقدرته على الجمع والتأثير والإلهام.

وفي دورته الثانية والعشرين، يحتفي المهرجان الدولي للفيلم بمراكش بأربع شخصيات بارزة تعكس مساراتهم الفنية اللامعة غنى وتنوّع الفن السابع، وهم: جودي فوستر، غييرمو ديل تورو، راوية، وحسين فهمي.

ومن خلال هذه التكريمات، يؤكد مهرجان مراكش مجدّدًا مكانته كملتقى للثقافات والمواهب، وفضاء تتقاطع فيه سينمات العالم، حيث تستطيع مختلف الأصوات أن تعبِّر بحرية، لتشكّل خيالنا الجماعي.





كان الفنان الكبير حسين فهمى، قدهنأ الشعب المصري بمناسبة افتتاح المتحف المصرى الكبير، مؤكدا أن هذا المتحف هو صرح حضاري يجسد عظمة تاريخ مصر .

وقال فهمي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام: "أتقدم بخالص التهاني إلى الشعب المصري العظيم بمناسبة افتتاح المتحف المصرى الكبير هذا الصرح الحضاري الذي يجسد عظمة تاريخ مصر وثراء حضارتها الإنسانية عبر العصور".

وأضاف فهمي: "أن هذا الافتتاح يعد لحظة فخر لكل مصري، وواجهة مشرّفة لمكانة مصر الثقافية على مستوى العالم"، مختتما: "ولا يفوتني في هذه المناسبة أن أُثمن الجهود المخلصة لكل من ساهم في تحقيق هذا الحلم، مع الإشادة الخاصة بجهود وزير الثقافة الأسبق فاروق حسني الذي وضع حجر الأساس لهذا المتحف العظيم، فخر لمصر وفخر لكل مصري".