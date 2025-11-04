في عيد الحب.. أجمل 10 أفلام رومانسية يمكن مشاهدتها

في الرابع من نوفمبر من كل عام، يحتفل المصريون بيوم عيد الحب المصري، ويظهر المتحابين مشاعرهم تجاه بعضهم البعض.

ويقدمون الهدايا الجميلة التي تعبر عن هذه المشاعر في جو من الألفة والمحبة والمودة، ويختلف عيد الحب المصري عن عيد الحب العالمي في تاريخ ووقت الاحتفال به، فيحتفل المصريين بالأول في الرابع من نوفمبر، ويحتفل العالم بالثاني في الرابع عشر من فبراير من كل عام.

اما السينما فقد احتفلت ايضا بهذه المناسبة من خلال الأفلام العاطفية، والمشاهد الرومانسية، ويرصد "صدى البلد" أشهر 10 أفلام في عيد الحب المصري.

أفلام دارت أحداثها حول العلاقة العاطفية، منها "الحب فوق هضبة الهرم" لأحمد زكى واثار الحكيم، وهناك عشرات الحواديت وقصص الحب مثل "عمر الشريف وفاتن حمامة فى "سيدة القصر"، وشكرى سرحان وسعاد حسنى فى "السفيرة عزيزة"، و"الزوجة الـ13" بين شادية ورشدى اباظة.

في فيلم "طير فى السما" نجد قصة حب نبيلة بين حسن "ايمان البحر درويش" مدرس الموسيقى الشاب الذى يسكن فى إحدى المقابر، وجينا "اثار الحكيم" ابنة الملياردير المصرى عصمت المقيم فى أمريكا.

معبودة الجماهير

وهناك "معبودة الجماهير" الذى يدور في إطار رومانسي، نجد النجمة المشهورة سهير "شادية" تقع في حب الممثل المغمور إبراهيم "عبد الحليم حافظ"، ويقرران الزواج، لكن مدير الفرقة الذي تعمل بها سهير، يحاول تدبير المكائد لهما، فتنخدع سهير وتقرر الابتعاد عن إبراهيم، وفى النهاية تعلم سهير بهذه المكيدة وتعود لابراهيم الذى اصبح مطربا مشهورا.

يوم من عمرى

بطولة عبد الحليم حافظ وزبيدة ثروت، ويدور حول الصحفى صلاح شوقى الذى يتعرف على فتاة جميلة، دون أن يعرف أى منهما حقيقة الآخر، ويقضى صلاح ونادية ليلة رائعة فى الملاهى، وتذهب معه للمبيت فى المنزل، ثم يكتشف صلاح حقيقة نادية، وانها ابنه المليونير المعروف، فيقرر ارسالها الى ابيها، وتنتهى الاحداث بطريقة سعيدة وعودة نادية الى صلاح.

بين الأطلال

من الأفلام الرومانسية مأخوذ عن رواية الأديب فارس الرومانسية يوسف السباعي وإخراج عز الدين ذو الفقار، ويحكي عن قصة حب بين محمود "عماد حمدي" الذي يعمل كاتباً ومنى "فاتن حمامة" الفتاة المراهقة التي تصغره بسنوات عديدة، يقابل الحبيبان صعوبات عديدة تجعل استمرار هذا الحب مستحيلاً.

حبيبى دائما

أحد أهم الأفلام الرومانسية فى تاريخ السينما المصرية دائما ما يتبادر إلى أذهاننا هذا الفيلم، ويدور حول فريدة "بوسي" تلك الفتاة الارستقراطية التي ترفض أسرتها ارتباطها بمن تحب "نور الشريف"، ويرغمونها على الزواج بشخص آخر لا تحبه، لكنها تنفصل عنه بعد فترة، وتعود لحبيبها الأول الذى رفض أن يتركها رغم إصابتها بمرض السرطان، وتأتى نهاية الفيلم بموت فريدة بين يدي حبيبها على أنغام أغنية "الهوى هوايا".

دعاء الكروان

تدور قصة الفيلم المقتبسة عن رواية للدكتور طه حسين حول آمنة "فاتن حمامة" الفتاة الريفية التي تقرر الانتقام من المهندس "احمد مظهر" الذي غدر بأختها فتذهب للعمل في منزله، وتحاول أن تنفذ العهد بالانتقام لكنها لا تقوى، فقد تحرك قلبها وبدأ يميل نحو هذا المهندس، إلا أنها تدوس على مشاعرها وترفض البقاء معه وتقرر الرحيل عنه، حيث أنها تعرف بأن طيف أختها هنادى سيبقى حاجزاً بينها وبينه، قبل أن ينتهى الفيلم بموت المهندس.

حب لا يرى الشمس

يوافق أحمد "محمود عبد العزيز" تحت ضغط والده على الزواج من أخرى حتى تنجب له من يرث ثروته لان زوجته عاقر، ويقع الاختيار على أحلام "نجلاء فتحي" الفتاة الفقيرة التي تعول أمها المريضة، يتفق معها الأب على منحها مبلغًا شهريًّا من المال، على أن يتم الطلاق بعد إنجابها، واثناء فترة الحمل ينمو الحب بين أحمد وأحلام، وبعد ان تلد مولودها، يتمسك بها "أحمد" ويثور عليه والده، وبعد ضغط كبير، يرضخ ويطلق "احلام"، وبعد فترة يمرض المولود بعيدا عن والدته، فيموت، وعندما تعلم "احلام" بموت ابنها تنهار بشدة.