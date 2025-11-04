قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جريمة جديدة.. حماس تحذر من خطورة المشاريع الاستيطانية التهويدية
مندوب مصر بالأمم المتحدة يقيم احتفالية بمناسبة افتتاح المتحف الكبير
خسارة عالمية جديدة.. كم سعر الذهب اليوم وعيار 21 بالمصنعية الآن؟
الزمالك يبدأ أول تدريباته في الإمارات استعدادًا للسوبر المصري
محافظ الدقهلية يستقبل وزير التعليم ويؤكد: نعمل لتهيئة بيئة تعليمية آمنة ومحفزة للطلاب
التفاصيل الكاملة للاعتداء على طالب ثانوية عامة بالغربية والسبب "قضية ابتزاز"
مباحث البداري تكثف جهودها لكشف غموض العثور على جثة سيدة في مصرف مائي
القبض على شاب يمارس أعمال الفجور في الإسكندرية
بسبب ابن النادي.. باريس سان جيرمان يُمازح أحمد فهمي
أصحاب المحال المتضررين من حريق مول العبور: بيوتنا اتخربت والخسائر تخطت 10 ملايين جنيه
آخر تطورات مفاوضات الأهلي مع المهاجم الإيفواري إبراهيما دياباتي
وزير التعليم يلتقي بمحافظ الدقهلية.. ويؤكد : تطوير المنظومة يبدأ بدعم المعلم
فن وثقافة

مسلسل لينك الحلقة 17.. مكالمات غامضة تٌحرك بكر وانكشاف سر زوج ابنته

مسلسل لينك
مسلسل لينك
أحمد إبراهيم

شهدت الحلقة السابعة عشرة من مسلسل "لينك" تطورات مثيرة ، حيث بدأت بمشهد مؤثر يظهر فيه بكر (سيد رجب) وهو يشاهد فيديو لزوجته الراحلة، تنصحه فيه بالابتعاد عن البحث وراء سارقي الرابط الغامض حتى لا يتعرض للأذى، واكتشف أن الفيديو مصمم بـ AI حيث استعان منفذوه بمقطع من فيديو قديم من حفل زفافه، كونه المادة الوحيدة التي تجمع بين صوت وصورة زوجته.

لاحقاً، يتلقى بكر اتصالاً غامضاً من شخص مجهول يخبره بوجود "مفاجأة" عند مقابر زوجته، فيتوجه مع أسما (رانيا يوسف) إلى هناك ليجد تحليل "سونار" لطفل، ثم يظهر فجأة رأفت النتاش (محمد علي ميزو) — الرجل الذي سلّمهما الفلاشة سابقاً — في مواجهة مباشرة، ليكشف أنه وراء إرسال التحليل في رسالة تهديد واضحة، مفادها أنه قادر على الوصول إلى باقي أفراد عائلة بكر متى شاء.

بعدها، يتلقى بكر اتصالاً جديداً يدعوه إلى موقع محدد لمعرفة هوية صاحب التحليل. وعند وصوله إلى المكان، يُفاجأ بوجود ابنته سعاد (فرح الزاهد) أمام العمارة التي يعيش فيها زوجها خالد (كريم العمري) مع زوجته الثانية (آية عبد الرازق). يصدمها بكر بالحقيقة: التحليل يخص ابن خالد من زوجته الجديدة، وينصح ابنته بالتريث وعدم التسرع، مؤكداً أنه سيستعيد لها حقها ويجعل خالد يدفع ثمن خيانته.

وعلى جانب آخر تتصاعد الأزمة بين زياد وصديقته منة بعد مشادة بينهما تؤدي إلى توتر العلاقة. يتعرف زياد على فتاة جديدة تُدعى رنا، لكن منة تكتشف خيانته بعدما تتلقى رسالة تكشف الأمر، تتوجه لمواجهته في أحد المقاهي وتضبطه برفقة رنا، لتقرر إنهاء علاقتهما نهائياً وهي في قمة صدمتها، قبل أن يتبين أن شادي، صديق زياد المقرب، هو من دبر هذه المكيدة لإبعاده عن منة.

ويُعرض مسلسل لينك من السبت إلى الأربعاء على قناة DMC في تمام الساعة 7 مساءً، مع إعادة أولى في الساعة 2 صباحاً والثانية في الساعة 9:30 صباحاً، كما يُعرض على قناة DMC دراما في الساعة 11 مساءً، وتُعاد حلقاته في الساعة 7 صباحاً و4:30 عصراً، إضافة إلى عرضه بالتزامن عبر منصة Watch It في الموعد نفسه.

ويضم مسلسل لينك مجموعة كبيرة من النجوم إلى جانب سيد رجب ورانيا يوسف، منهم محمود ياسين جونيور، فرح الزاهد، سليم الترك، كريم العمري، أحمد صيام، ميمي جمال، لينا صوفيا، علاء زينهم، زينب العبد، مينا أبو الدهب، تامر فرج، هيثم نبيل، بلال أحمد بلال، وآية عبد الرازق، سما مغربى، ومن تأليف ورشة "ج" بقيادة الكاتب محمد جلال، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي، ومن إنتاج شركة إيما لاين للمنتجين إيمان أبو الدهب وكابتن أحمد بلال.

سعر الذهب

هبوط كبير في سعر الذهب.. عيار 21 يتراجع 550 جنيهًا من أعلى قيمة

أسعار السجائر الآن في الأسواق .. اعرف أسعار المحلي والمستورد

أسعار السجائر الآن في الأسواق.. اعرف أسعار المحلي والمستورد

أسعار الدواجن

انخفاض مستمر .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

السورة التي تهلك الظالم

ما هي السورة التي تهلك الظالم وتنصرك عليه؟.. لا يعرفها كثيرون

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 4-11-2025

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 4-11-2025 في مصر

أحمد وأمير كرارة

نقل الفنان أحمد كرارة للعناية المركزة بعد خضوعه لعملية جراحية

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 4-11-2025

أرشيفية

تحطم مروحية عسكرية بمقاطعة "أجوسان ديل سور" الفلبينية

صواريخ

مسؤولون: المملكة المتحدة ترسل المزيد من صواريخ ستورم شادو إلى أوكرانيا

قافلة "زاد العزة"

"زاد العزة" 65 تحمل 8 آلاف طن مساعدات للفلسطينيين

بالصور

ضبط أكثر من 8 أطنان لحوم ودواجن وأسماك فاسدة في حملات رقابية بالشرقية

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

سر تتبيلة الفراخ المشوية.. مش هتشتري من برة تاني

سر تتبيلة الفراخ المشوية اللي هيخليك ما تشتريش من بره تاني
سر تتبيلة الفراخ المشوية اللي هيخليك ما تشتريش من بره تاني
سر تتبيلة الفراخ المشوية اللي هيخليك ما تشتريش من بره تاني

تويوتا تصنع شاحنة تسمح لك بالاستحمام باستخدام مياه الشكمان

تويوتا تاكوما
تويوتا تاكوما
تويوتا تاكوما

ألوان الحب.. ماذا يقول لون فستانك عن مشاعرك في عيد الحب؟

ألوان الحب: ماذا يقول لون فستانك عن مشاعرك في عيد الحب؟
ألوان الحب: ماذا يقول لون فستانك عن مشاعرك في عيد الحب؟
ألوان الحب: ماذا يقول لون فستانك عن مشاعرك في عيد الحب؟

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

