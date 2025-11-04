قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جريمة جديدة.. حماس تحذر من خطورة المشاريع الاستيطانية التهويدية
مندوب مصر بالأمم المتحدة يقيم احتفالية بمناسبة افتتاح المتحف الكبير
خسارة عالمية جديدة.. كم سعر الذهب اليوم وعيار 21 بالمصنعية الآن؟
الزمالك يبدأ أول تدريباته في الإمارات استعدادًا للسوبر المصري
محافظ الدقهلية يستقبل وزير التعليم ويؤكد: نعمل لتهيئة بيئة تعليمية آمنة ومحفزة للطلاب
التفاصيل الكاملة للاعتداء على طالب ثانوية عامة بالغربية والسبب "قضية ابتزاز"
مباحث البداري تكثف جهودها لكشف غموض العثور على جثة سيدة في مصرف مائي
القبض على شاب يمارس أعمال الفجور في الإسكندرية
بسبب ابن النادي.. باريس سان جيرمان يُمازح أحمد فهمي
أصحاب المحال المتضررين من حريق مول العبور: بيوتنا اتخربت والخسائر تخطت 10 ملايين جنيه
آخر تطورات مفاوضات الأهلي مع المهاجم الإيفواري إبراهيما دياباتي
وزير التعليم يلتقي بمحافظ الدقهلية.. ويؤكد : تطوير المنظومة يبدأ بدعم المعلم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

سما المغربي: مريم استفزت الجمهور في لينك .. وهذا دليل نجاح الشخصية

سما المغربي
سما المغربي
أحمد إبراهيم

أعربت الفنانة سما المغربي عن سعادتها الكبيرة بردود فعل الجمهور حول مشاركتها في مسلسل "لينك"، الذى حقق نجاح كبير على بعد عرضه على Dmc و Watch it مؤكدة أن العمل لامس الواقع بشكل مباشر، خصوصًا في فكرة النصب الإلكتروني التي طرحتها الأحداث، والتي قالت إنها لم يتم تناولها بهذا الشكل من قبل في الدراما المصرية.

وقالت سما عن شخصية مريم التي قدمتها في العمل:

“مريم شخصية أنانية واستغلالية.. بس حقيقية جدًا. الناس شافوا النموذج ده في حياتهم، ويمكن ده سر التفاعل معاها. أنا سعيدة بنجاح الشخصية لأن الهدف من الفن مش بس التعاطف، لكن إنك تحرك مشاعر وتخلي الناس تفكر.”

سما المغربي تروي أصعب المشاهد 

وكشفت عن أصعب مشاهدها ضمن الأحداث، وهو مشهد فسخ الخطوبة مع شخصية إياد التي يجسدها محمود ياسين جونيور، قائلة:

“المشهد كان فيه انفعال وجبروت. خصوصًا لما قلتله (أبيع الدبلة مش هرميها في وشك). المشهد دا أثر في ناس كتير لأنه واقعي وموجع.”

وأشادت سما بالعمل مع النجم سيد رجب و رانيا يوسف، مؤكدة أنها تعلمت منهما الكثير داخل الكواليس:

“الشغل معاهم مدرسة حقيقية.”

كما وجهت شكرها الكبير للشركة  المنتجة، مؤكدة أن الشركة قدمت دعماً كاملاً لكل فريق العمل:

“إيمان أبو الدهب منتجة راقية وبتحب تدي فرص للشباب وبتقدم أعمال تحترم عقل الجمهور. وده ثاني تعاون ليا معاهم بعد دوبامين. وبشكر الكابتن أحمد بلال جدًا على دعمه المستمر.”

واختتمت سما تصريحها برسالة للجمهور:

“تابعوا باقى الحلقات و خاصة الحلقة الاخيرة فى مفاجاءات كتير فى الاحداث”

 يعرض مسلسل "لينك" من السبت إلى الأربعاء على شاشة DMC، إلى جانب عرضه عبر منصة Watch It.

ويشارك في بطولته سيد رجب، رانيا يوسف، ميمي جمال، محمود ياسين جونيور، فرح الزاهد، مينا أبو الدهب، لينا صوفيا، سليم الترك، أحمد صيام، زينب العبد، هيثم نبيل، وتامر فرج.

المسلسل من تأليف ورشة "ج" بقيادة الكاتب محمد جلال، مسئول اعلامى د. محمد محسن_ ومن إنتاج إيمالاين – إيمان أبو الدهب وأحمد بلال، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.

سما المغربي الفنانة سما المغربي أعمال سما المغربي مسلسل لينك رانيا يوسف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

هبوط كبير في سعر الذهب.. عيار 21 يتراجع 550 جنيهًا من أعلى قيمة

أسعار السجائر الآن في الأسواق .. اعرف أسعار المحلي والمستورد

أسعار السجائر الآن في الأسواق.. اعرف أسعار المحلي والمستورد

أسعار الدواجن

انخفاض مستمر .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

السورة التي تهلك الظالم

ما هي السورة التي تهلك الظالم وتنصرك عليه؟.. لا يعرفها كثيرون

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 4-11-2025

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 4-11-2025 في مصر

أحمد وأمير كرارة

نقل الفنان أحمد كرارة للعناية المركزة بعد خضوعه لعملية جراحية

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 4-11-2025

ترشيحاتنا

أعياد الطفولة

أعياد الطفولة | مواهب الأوركسترا والكلارينت والساكسفون والبيانو فى أوبرا الإسكندرية

سما المغربي

سما المغربي: مريم استفزت الجمهور في لينك .. وهذا دليل نجاح الشخصية

مسلسل لينك

مسلسل لينك الحلقة 17.. مكالمات غامضة تٌحرك بكر وانكشاف سر زوج ابنته

بالصور

ضبط أكثر من 8 أطنان لحوم ودواجن وأسماك فاسدة في حملات رقابية بالشرقية

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

سر تتبيلة الفراخ المشوية.. مش هتشتري من برة تاني

سر تتبيلة الفراخ المشوية اللي هيخليك ما تشتريش من بره تاني
سر تتبيلة الفراخ المشوية اللي هيخليك ما تشتريش من بره تاني
سر تتبيلة الفراخ المشوية اللي هيخليك ما تشتريش من بره تاني

تويوتا تصنع شاحنة تسمح لك بالاستحمام باستخدام مياه الشكمان

تويوتا تاكوما
تويوتا تاكوما
تويوتا تاكوما

ألوان الحب.. ماذا يقول لون فستانك عن مشاعرك في عيد الحب؟

ألوان الحب: ماذا يقول لون فستانك عن مشاعرك في عيد الحب؟
ألوان الحب: ماذا يقول لون فستانك عن مشاعرك في عيد الحب؟
ألوان الحب: ماذا يقول لون فستانك عن مشاعرك في عيد الحب؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

المزيد