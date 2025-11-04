سما المغربي: مريم استفزت الجمهور في لينك .. وهذا دليل نجاح الشخصية

أعربت الفنانة سما المغربي عن سعادتها الكبيرة بردود فعل الجمهور حول مشاركتها في مسلسل "لينك"، الذى حقق نجاح كبير على بعد عرضه على Dmc و Watch it مؤكدة أن العمل لامس الواقع بشكل مباشر، خصوصًا في فكرة النصب الإلكتروني التي طرحتها الأحداث، والتي قالت إنها لم يتم تناولها بهذا الشكل من قبل في الدراما المصرية.

وقالت سما عن شخصية مريم التي قدمتها في العمل:

“مريم شخصية أنانية واستغلالية.. بس حقيقية جدًا. الناس شافوا النموذج ده في حياتهم، ويمكن ده سر التفاعل معاها. أنا سعيدة بنجاح الشخصية لأن الهدف من الفن مش بس التعاطف، لكن إنك تحرك مشاعر وتخلي الناس تفكر.”

سما المغربي تروي أصعب المشاهد

وكشفت عن أصعب مشاهدها ضمن الأحداث، وهو مشهد فسخ الخطوبة مع شخصية إياد التي يجسدها محمود ياسين جونيور، قائلة:

“المشهد كان فيه انفعال وجبروت. خصوصًا لما قلتله (أبيع الدبلة مش هرميها في وشك). المشهد دا أثر في ناس كتير لأنه واقعي وموجع.”

وأشادت سما بالعمل مع النجم سيد رجب و رانيا يوسف، مؤكدة أنها تعلمت منهما الكثير داخل الكواليس:

“الشغل معاهم مدرسة حقيقية.”

كما وجهت شكرها الكبير للشركة المنتجة، مؤكدة أن الشركة قدمت دعماً كاملاً لكل فريق العمل:

“إيمان أبو الدهب منتجة راقية وبتحب تدي فرص للشباب وبتقدم أعمال تحترم عقل الجمهور. وده ثاني تعاون ليا معاهم بعد دوبامين. وبشكر الكابتن أحمد بلال جدًا على دعمه المستمر.”

واختتمت سما تصريحها برسالة للجمهور:

“تابعوا باقى الحلقات و خاصة الحلقة الاخيرة فى مفاجاءات كتير فى الاحداث”

يعرض مسلسل "لينك" من السبت إلى الأربعاء على شاشة DMC، إلى جانب عرضه عبر منصة Watch It.

ويشارك في بطولته سيد رجب، رانيا يوسف، ميمي جمال، محمود ياسين جونيور، فرح الزاهد، مينا أبو الدهب، لينا صوفيا، سليم الترك، أحمد صيام، زينب العبد، هيثم نبيل، وتامر فرج.

المسلسل من تأليف ورشة "ج" بقيادة الكاتب محمد جلال، مسئول اعلامى د. محمد محسن_ ومن إنتاج إيمالاين – إيمان أبو الدهب وأحمد بلال، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.