قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دموع الفرحة.. قرعة الحج تختار 366 فائزا في الإسماعيلية
أبو العينين داخل البرلمان.. تشريعات من أجل المواطن (فيديو)
المصنعية على الجرام تبدأ من 70 جنيها .. أحدث سعر للذهب اليوم
باقي 105 أيام على شهر الخير.. موعد رمضان 2026 فلكيا
عاجل | وفاة نائب الرئيس الأمريكي السابق ديك تشيني
ابتعد عن الشاشات.. تحذير من انتشار "متلازمة دماغ الفشار" بين الشباب
بناء بيئة آمنة تراعي احتياجات الأطفال النفسية برعاية القومي للأمومة
الصحة: المؤتمر العالمي PHDC’25 يسلط الضوء على دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي
الزمالك يوضح أسباب قرار فيفا بإيقاف القيد بسبب 3 قضايا
وزير الخارجية يستقبل المبعوث الإيطالي لإعادة إعمار غزة
وزير الاستثمار يبحث مع الشركات التركية تعزيز استثماراتها في مصر
مخابرات كوريا الجنوبية: هناك فرصة كبيرة لقمة بين ترامب وزعيم كوريا الشمالية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الفرحة تغمر الأقصر .. إعلان فوز 115 حاجًا في قرعة وزارة الداخلية لعام 2026

الفرحة تغمر الأقصر.. إعلان فوز 115 حاجًا في قرعة وزارة الداخلية لعام 2026
الفرحة تغمر الأقصر.. إعلان فوز 115 حاجًا في قرعة وزارة الداخلية لعام 2026
شمس يونس


شهدت قاعة المؤتمرات الدولية بمحافظة الأقصر، ظهر اليوم الثلاثاء، أجواء من البهجة والفرح، بعد إعلان مديرية أمن الأقصر نتيجة قرعة الحج لعام 2026، والتي أسفرت عن فوز 115 مواطنًا من بين 373 متقدمًا.

وجرت فعاليات القرعة بحضور اللواء محمد الصاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، واللواء سامح درويش مساعد المدير لقطاع الأمن، واللواء هاشم مساعد المدير للشؤون المالية والإدارية، واللواء طه خاطر مدير إدارة البحث الجنائي، واللواء أحمد بكر مفتش الداخلية، والعميد أحمد عباد مأمور قسم شرطة الأقصر، وعدد من قيادات وضباط المديرية.

وأكد اللواء محمد الصاوي أن إجراء القرعة تم إلكترونيًا أمام الحضور لضمان الشفافية والمصداقية في اختيار الفائزين، مشيرًا إلى أن إجمالي الفائزين بلغ 115 حاجًا، بينهم اثنان من كبار السن تم اختيارهم بالتزكية، و113 تأشيرة مخصصة لأقسام الشرطة، بالإضافة إلى 58 تأشيرة احتياطية.

وأوضح مدير الأمن أن وزارة الداخلية مستمرة في جهودها لخدمة ضيوف الرحمن من خلال تنظيم بعثات متميزة توفر كل سبل الراحة والرعاية الطبية والإدارية للحجاج منذ مغادرتهم حتى عودتهم إلى أرض الوطن.

كما وفرت الوزارة عبر موقعها الرسمي "كتاب الحج والعمرة" لتوضيح مناسك الحج وخطواتها بشكل مبسط، لمساعدة الفائزين على أداء الفريضة بسهولة ويسر.

يذكر أن وزارة الداخلية كانت قد فتحت باب التقديم لحج القرعة خلال الفترة من 12 إلى 28 أكتوبر الماضي، وشهدت إقبالًا كبيرًا من المواطنين بمحافظة الأقصر، في ظل ثقتهم الكبيرة في بعثات الوزارة لما تقدمه من تنظيم وخدمة راقية لحجاج بيت الله الحرام.

الاقصر اخبار الاقصر قرعة الحج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

هبوط كبير في سعر الذهب.. عيار 21 يتراجع 550 جنيهًا من أعلى قيمة

إضافة المواليد وضم أفراد الأسرة على بطاقة التموين.. الخطوات والشروط

إضافة المواليد على بطاقة التموين.. الخطوات والشروط

أسعار الدواجن

انخفاض مستمر .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

السورة التي تهلك الظالم

ما هي السورة التي تهلك الظالم وتنصرك عليه؟.. لا يعرفها كثيرون

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 4-11-2025

أحمد وأمير كرارة

نقل الفنان أحمد كرارة للعناية المركزة بعد خضوعه لعملية جراحية

الطقس

موجة طقس سيئ.. ماذا يحدث خلال الساعات المقبلة ؟

عزل المحله

الاهلي يتقدم بعرض رسمي لضم لاعب غزل المحلة

ترشيحاتنا

صبا مبارك

صبا مبارك تكشف حقيقة مشاركتها فى دراما رمضان المقبل

الفيلم الروائي "جحر الفئران"

القومي للسينما يعرض الفيلم الروائي جحر الفئران بنادي أوبرا دمنهور

همام إبراهيم

المطرب همام إبراهيم يحيي حفل الليلة السعودية بمهرجان VS-FILM للأفلام القصيرة جدا

بالصور

طريقة عمل المقلوبة بالحمام على الطريقة الأصلية

طريقة عمل المقلوبة بالحمام
طريقة عمل المقلوبة بالحمام
طريقة عمل المقلوبة بالحمام

سبب استدعاء آلاف السيارات الفارهة في السعودية بشكل مفاجئ

السيارات الفارهة
السيارات الفارهة
السيارات الفارهة

كن أول من يشاهد.. كيا تيلورايد 2027 تكشف عن وجهها قبل عرضها رسميًا

كيا تيلورايد
كيا تيلورايد
كيا تيلورايد

طريقة عمل الجمبري المقلي المقرمش مثل المطاعم

طريقة عمل الجمبري المقلي المقرمش مثل المطاعم
طريقة عمل الجمبري المقلي المقرمش مثل المطاعم
طريقة عمل الجمبري المقلي المقرمش مثل المطاعم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

المزيد