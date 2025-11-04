الفرحة تغمر الأقصر .. إعلان فوز 115 حاجًا في قرعة وزارة الداخلية لعام 2026



شهدت قاعة المؤتمرات الدولية بمحافظة الأقصر، ظهر اليوم الثلاثاء، أجواء من البهجة والفرح، بعد إعلان مديرية أمن الأقصر نتيجة قرعة الحج لعام 2026، والتي أسفرت عن فوز 115 مواطنًا من بين 373 متقدمًا.

وجرت فعاليات القرعة بحضور اللواء محمد الصاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، واللواء سامح درويش مساعد المدير لقطاع الأمن، واللواء هاشم مساعد المدير للشؤون المالية والإدارية، واللواء طه خاطر مدير إدارة البحث الجنائي، واللواء أحمد بكر مفتش الداخلية، والعميد أحمد عباد مأمور قسم شرطة الأقصر، وعدد من قيادات وضباط المديرية.

وأكد اللواء محمد الصاوي أن إجراء القرعة تم إلكترونيًا أمام الحضور لضمان الشفافية والمصداقية في اختيار الفائزين، مشيرًا إلى أن إجمالي الفائزين بلغ 115 حاجًا، بينهم اثنان من كبار السن تم اختيارهم بالتزكية، و113 تأشيرة مخصصة لأقسام الشرطة، بالإضافة إلى 58 تأشيرة احتياطية.

وأوضح مدير الأمن أن وزارة الداخلية مستمرة في جهودها لخدمة ضيوف الرحمن من خلال تنظيم بعثات متميزة توفر كل سبل الراحة والرعاية الطبية والإدارية للحجاج منذ مغادرتهم حتى عودتهم إلى أرض الوطن.

كما وفرت الوزارة عبر موقعها الرسمي "كتاب الحج والعمرة" لتوضيح مناسك الحج وخطواتها بشكل مبسط، لمساعدة الفائزين على أداء الفريضة بسهولة ويسر.

يذكر أن وزارة الداخلية كانت قد فتحت باب التقديم لحج القرعة خلال الفترة من 12 إلى 28 أكتوبر الماضي، وشهدت إقبالًا كبيرًا من المواطنين بمحافظة الأقصر، في ظل ثقتهم الكبيرة في بعثات الوزارة لما تقدمه من تنظيم وخدمة راقية لحجاج بيت الله الحرام.