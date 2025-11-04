قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حقيقة نقل نجل القذافي من لبنان إلى قطر
نقل الفنان أحمد كرارة للعناية المركزة بعد خضوعه لعملية جراحية
الرعاية الصحية: 86% نسبة الرضا عن الخدمات المقدمة داخل منشآت الهيئة
كيف استخدمت أوكرانيا الألعاب الإلكترونية في حربها ضد روسيا؟ تفاصيل كاملة
قبلة تشعل الفوضى في دوري الدرجة الثانية الإسباني
أكسيوس: الولايات المتحدة تسعى لموافقة أممية لتواجد قوة أمنية دولية في غزة
العثور على جثة سيدة مسنة طافية في الترعة بالأقصر
الخارجية: مصر تنتهج مقاربة شاملة لإعادة التوازن الاستراتيجي في القرن الأفريقي
موعد وتفاصيل امتحان مزاولة مهنة الطب البشرى دور نوفمبر 2025
وزير الرياضة ورئيس الأولمبية يضعان خريطة تطوير شاملة للاتحادات
موجة طقس سيئ.. ماذا يحدث خلال الساعات المقبلة ؟
مديرة الاستخبارات الأمريكية: مراقبة وقف النار في غزة مهمة صعبة
تحقيقات وملفات

أهالي القرنة يعثرون على جثة لسيدة مسنة طافية في الترعة بالأقصر| القصة الكاملة

شمس يونس

سادت حالة من القلق والحزن بين أهالي مركز القرنة غرب محافظة الأقصر، عقب العثور على جثمان مجهول طافٍ فوق مياه الترعة، في واقعة مؤلمة دفعت الأهالي إلى الإسراع بإبلاغ الأجهزة الأمنية لاتخاذ اللازم.

القصة الكاملة 

وتلقى مركز شرطة القرنة بلاغًا من عدد من المواطنين يفيد بالعثور على جثة تطفو فوق سطح المياه في إحدى الترع بالمنطقة.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية برفقة فريق من الإنقاذ النهري التابع لإدارة الحماية المدنية إلى موقع الحادث، حيث جرى فرض كردون أمني حول الموقع لتسهيل عملية انتشال الجثمان ومنع تجمع المواطنين.

وبعد جهود مكثفة من رجال الإنقاذ، تم انتشال الجثة ونقلها إلى مشرحة مستشفى القرنة المركزي تحت تصرف النيابة العامة. 

وكشفت المعاينة الأولية التي أجرتها الأجهزة الأمنية أن الجثة لسيدة مسنة في حالة تحلل، ما يشير إلى أنها كانت بالمياه منذ عدة أيام قبل العثور عليها.

تحديد هوية السيدة 

وتعمل فرق البحث حاليا على فحص بلاغات التغيب في نطاق المركز والمناطق المجاورة، في محاولة لتحديد هوية السيدة المتوفاة والتوصل إلى ذويها، بينما تم إخطار النيابة العامة التي بدأت في مباشرة التحقيقات لكشف ملابسات الواقعة بدقة.

وكلفت النيابة العامة الطبيب الشرعي بإجراء الصفة التشريحية على الجثمان لمعرفة السبب الحقيقي للوفاة، وما إذا كانت ناتجة عن غرق عرضي أو توجد شبهة جنائية وراء الحادث.

