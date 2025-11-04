قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بـ 185 مليون طن | تحسن ملحوظ في أعداد السفن العابرة لقناة السويس
تظهر اليوم.. رابط نتيجة قرعة الحج 2026 خطوة بخطوة
وزير الصحة: 380 ألف حالة أورام سنويًا في مصر.. وتوطين الصناعة ضرورة للأمن القومي
تريزيجيه: بطولة الأهلي الدولية فرصة ذهبية لتطوير قطاع الناشئين
موجة الطقس السيئ في البحيرة.. مصرع 3 وإصابة سيدة صعقًا بالبرق | والمحافظة تعلن الاستنفار
صحة غزة: الاحتلال استخدم أساليب شيطانية لقت.ل أطفال القطاع
بأثر رجعي | الأهلي يزف بشرى لجميع العاملين بالنادي
جريمة جديدة.. حماس تحذر من خطورة المشاريع الاستيطانية التهويدية
مندوب مصر بالأمم المتحدة يقيم احتفالية بمناسبة افتتاح المتحف الكبير
خسارة عالمية جديدة.. كم سعر الذهب اليوم وعيار 21 بالمصنعية الآن؟
الزمالك يبدأ أول تدريباته في الإمارات استعدادًا للسوبر المصري
محافظ الدقهلية يستقبل وزير التعليم ويؤكد: نعمل لتهيئة بيئة تعليمية آمنة ومحفزة للطلاب
محافظات

حملة نظافة لرفع كفاءة شوارع حي جنوب الأقصر ولتحسين المظهر الحضاري للمدينة

حملة نظافة مكبرة ترفع كفاءة شوارع حي جنوب بالأقصر وتحسن المظهر الحضاري للمدينة
حملة نظافة مكبرة ترفع كفاءة شوارع حي جنوب بالأقصر وتحسن المظهر الحضاري للمدينة
شمس يونس

نظم مجلس مدينة الأقصر برئاسة اللواء دكتور علي الشرابي، حملة نظافة تمشيطية مكبرة داخل حي جنوب، استهدفت رفع كفاءة الشوارع وتحسين المظهر الجمالي والبيئي بالمنطقة، تنفيذًا لتوجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر.

وأوضح رئيس المدينة أن الحملة جرت تحت إشراف سكرتير مجلس مدينة الأقصر حاتم جابر، وبمشاركة محمد عبده نائب رئيس حي جنوب، وسمير سعود نائب رئيس الحي لشؤون النظافة، حيث شملت الأعمال تفريغ جميع حاويات القمامة بشوارع المدينة المنورة والخليج والتلفزيون، إلى جانب تنفيذ حملة لغسيل الأرصفة بشارع الجولي فيل خلال الوردية الصباحية.

كما تضمنت الحملة تنفيذ أعمال صيانة البلدورات ورفع المخلفات من شارع التلفزيون، في إطار خطة متكاملة لرفع مستوى النظافة العامة وتوفير بيئة آمنة ونظيفة للمواطنين.

وأكد اللواء علي الشرابي أن الحملات التمشيطية ستستمر بشكل دوري في مختلف أحياء المدينة، للحفاظ على المظهر الحضاري لمدينة الأقصر بما يليق بمكانتها السياحية والتاريخية.

الاقصر محافظ الأقصر اخبار الاقصر

صحة الشرقية تنظم قافلتين طبيتين بالزقازيق وأبوكبير .. صور

ضبط أكثر من 8 أطنان لحوم ودواجن وأسماك فاسدة في حملات رقابية بالشرقية

سر تتبيلة الفراخ المشوية.. مش هتشتري من برة تاني

تويوتا تصنع شاحنة تسمح لك بالاستحمام باستخدام مياه الشكمان

