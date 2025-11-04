حملة نظافة لرفع كفاءة شوارع حي جنوب الأقصر ولتحسين المظهر الحضاري للمدينة

نظم مجلس مدينة الأقصر برئاسة اللواء دكتور علي الشرابي، حملة نظافة تمشيطية مكبرة داخل حي جنوب، استهدفت رفع كفاءة الشوارع وتحسين المظهر الجمالي والبيئي بالمنطقة، تنفيذًا لتوجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر.

وأوضح رئيس المدينة أن الحملة جرت تحت إشراف سكرتير مجلس مدينة الأقصر حاتم جابر، وبمشاركة محمد عبده نائب رئيس حي جنوب، وسمير سعود نائب رئيس الحي لشؤون النظافة، حيث شملت الأعمال تفريغ جميع حاويات القمامة بشوارع المدينة المنورة والخليج والتلفزيون، إلى جانب تنفيذ حملة لغسيل الأرصفة بشارع الجولي فيل خلال الوردية الصباحية.

كما تضمنت الحملة تنفيذ أعمال صيانة البلدورات ورفع المخلفات من شارع التلفزيون، في إطار خطة متكاملة لرفع مستوى النظافة العامة وتوفير بيئة آمنة ونظيفة للمواطنين.

وأكد اللواء علي الشرابي أن الحملات التمشيطية ستستمر بشكل دوري في مختلف أحياء المدينة، للحفاظ على المظهر الحضاري لمدينة الأقصر بما يليق بمكانتها السياحية والتاريخية.