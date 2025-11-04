العثور على جثة سيدة مسنة طافية في الترعة بالأقصر

سادت حالة من الحزن بين أهالي مركز القرنة غرب محافظة الأقصر، عقب العثور على جثمان مجهول طافٍ فوق مياه الترعة، في واقعة مؤلمة دفعت الأهالي إلى الإسراع بإبلاغ الأجهزة الأمنية لاتخاذ اللازم.

وتلقى مركز شرطة القرنة بلاغًا من عدد من المواطنين يفيد بالعثور على جثة تطفو فوق سطح المياه في إحدى الترع بالمنطقة، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية برفقة فريق من الإنقاذ النهري التابع لإدارة الحماية المدنية إلى موقع الحادث، حيث جرى فرض كردون أمني حول الموقع لتسهيل عملية انتشال الجثمان ومنع تجمع المواطنين.

وبعد جهود مكثفة من رجال الإنقاذ، تم انتشال الجثة ونقلها إلى مشرحة مستشفى القرنة المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

وكشفت المعاينة الأولية التي أجرتها الأجهزة الأمنية أن الجثة لسيدة مسنة في حالة تحلل ، ما يشير إلى أنها كانت بالمياه منذ عدة أيام قبل العثور عليها.

وتعمل فرق البحث حاليا على فحص بلاغات التغيب في نطاق المركز والمناطق المجاورة، في محاولة لتحديد هوية السيدة المتوفاة والتوصل إلى ذويها، بينما تم إخطار النيابة العامة التي بدأت في مباشرة التحقيقات لكشف ملابسات الواقعة بدقة.

و كلفت النيابة العامة الطبيب الشرعي بإجراء الصفة التشريحية على الجثمان لمعرفة السبب الحقيقي للوفاة، وما إذا كانت ناتجة عن غرق عرضي أو توجد شبهة جنائية وراء الحادث.