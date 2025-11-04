تحليق 65 رحلة بالون طائر في سماء الأقصر

شهد مطار البالون الطائر بالبر الغربي بمحافظة الأقصر، اليوم /الثلاثاء/، تحليق 65 رحلة بالون طائر، أقلت على متنها أكثر من 1650 شخصا من مختلف الجنسيات حول العالم، في نزهة ترفيهية في سماء المحافظة لمشاهدة المعابد ومقابر الملوك والملكات في أجواء طبيعية من البهجة والفرحة بين العاملين في القطاع السياحية.

وقال ممثل شركات البالون الطائر أحمد عبود - في تصريح اليوم - "إن المحافظة تشهد رواجا سياحيا متدفقا من مختلف الجنسيات العالمية، وبخاصة بعد افتتاح المتحف المصري الكبير"، منوها بما تحظي به سياحة البالون الطائر من ثقة من جانب السائحين، حيث تستعين الشركات المصرية العاملة في هذا الطراز السياحي بأفضل الطيارين المتواجدين حول العالم.

وأوضح أن المحافظة تشهد موسما سياحيا يعمه التفاؤل نظرا للتدفق السياحي على زيارة المعابد والمقابر الأثرية، لافتا إلى أن الشركات تستعد فجراً للحصول على إشارة البدء بالتجهيز من الشركة المصرية للمطارات، ويتم نقل السياح عبر الباصات السياحية إلى مطار البالون الطائر ليبدأ رحلة تجهيز وتحضير البالونات أمام الزبائن ليستمتعوا بالرحلة منذ بدايتها بطريقة خاصة ومختلفة تماماً.