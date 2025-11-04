رئيس جامعة الأقصر تفتتح معرضين بكلية الفنون الجميلة .. صور

شهدت كلية الفنون الجميلة بجامعة الأقصر، تحت رعاية الدكتورة صابرين عبدالجليل رئيس جامعة الأقصر، افتتاح معرضين فنيين متميزين، جسدا رؤى تشكيلية وفكرية تجمع بين الأصالة والمعاصرة.

افتتحت رئيسة الجامعة المعرض الفني للدكتورة رحاب محمد بعنوان «نسغ الحضارات: تجليات جرافيكية للرمز الكوني في فلسفة الشجرة»، والذي قدم رؤية فنية وفكرية تناولت رمزية الشجرة الكونية كرمز إنساني مشترك بين الحضارات القديمة.

تضمن المعرض مجموعة من الأعمال الجرافيكية المنفذة بتقنيات الحفر والطباعة البارزة، ومعبرة عن امتداد الحضارات الإنسانية ووحدة الإبداع الإنساني في مواجهة الزمن.

كما افتتحت رئيسة الجامعة المعرض الشخصي للفنان الدكتور وليد محمد ، المدرس بقسم الجرافيك، تحت عنوان ««ضُرب في مصر: قراءة جرافيكية في رموز الهوية المصرية»، والذي تناول من خلال أعماله رموز التراث الشعبي والمكان المصري بروح تراثية معاصرة .

حضر الافتتاح الأستاذ الدكتور أحمد محيي عميد الكلية، والأستاذ الدكتور صالح عبدالمعطي نائب رئيس جامعة جنوب الوادي لشؤون فرع الأقصر سابقًا، وعدد من وكلاء الكلية وأعضاء هيئة التدريس والطلاب، إلى جانب نخبة من الفنانين والمهتمين بالفن التشكيلي.

وأشادت الأستاذة الدكتورة صابرين عبدالجليل بما قدمه المعرضان من أعمال فنية راقية تعكس ثراء الفكر الإبداعي لدى أساتذة الكلية، مؤكدة أن كلية الفنون الجميلة بجامعة الأقصر تمثل منارة فنية وثقافية تعمل على ترسيخ قيم الهوية المصرية عبر الفنون البصرية.