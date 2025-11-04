قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ضربة لمبيعات السيارات في أمريكا لسبب صادم
تصنيع محلي 100%.. الصحة تعلن عن توطين صناعة أدوية علاج الأورام المتقدمة
الإعلامي ربيع هنيدي يعلن زواج آمال ماهر من رجل أعمال مصري
سفارة الدنمارك بالقاهرة: تأثرنا بالدفء والمحبة التي أظهرها المصريون للملكة ماري
4 مشروبات طبيعية تدعم صحة الكلى وتقي من أمراضها .. بدائل آمنة إلى جانب شرب الماء
شاهد| الجماهير تقبّل أحمد الكاس بعد فوز منتخب مصر للناشئين على هاييتي
4 عبادات أجرها مثل قيام الليل.. لا تحرم نفسك من ثوابها
رونالدو: آرسنال الأقرب للتتويج بالدوري الإنجليزي هذا الموسم
الكنيست الإسرائيلي يقر مشروع قانون يعطي الحكومة صلاحيات أوسع على الإعلام
مسئول بالمتحف الكبير: طوابير غفيرة من مصريين وسياح .. وشعور بالفخر يعم الأجواء
كاللؤلؤ المنثور.. تكريم 1030 من حفظة القرآن الكريم بقرية غمازة الكبرى بالصف| صور
إنجاز عالمي جديد لجامعة عين شمس يضيء اسم مصر في منظمة الصحة العالمية
رئيس جامعة الأقصر تفتتح معرضين بكلية الفنون الجميلة .. صور

رئيسة جامعة الأقصر تفتتح معرضين فنيين بكلية الفنون الجميلة يجسدان رموز الهوية والحضارة الإنسانية.
رئيسة جامعة الأقصر تفتتح معرضين فنيين بكلية الفنون الجميلة يجسدان رموز الهوية والحضارة الإنسانية.
شمس يونس

شهدت كلية الفنون الجميلة بجامعة الأقصر، تحت رعاية الدكتورة صابرين عبدالجليل رئيس جامعة الأقصر، افتتاح معرضين فنيين متميزين، جسدا رؤى تشكيلية وفكرية تجمع بين الأصالة والمعاصرة.

افتتحت رئيسة الجامعة المعرض الفني للدكتورة رحاب محمد بعنوان «نسغ الحضارات: تجليات جرافيكية للرمز الكوني في فلسفة الشجرة»، والذي قدم رؤية فنية وفكرية تناولت رمزية الشجرة الكونية كرمز إنساني مشترك بين الحضارات القديمة.

تضمن المعرض مجموعة من الأعمال الجرافيكية المنفذة بتقنيات الحفر والطباعة البارزة، ومعبرة عن امتداد الحضارات الإنسانية ووحدة الإبداع الإنساني في مواجهة الزمن.

كما افتتحت رئيسة الجامعة المعرض الشخصي للفنان الدكتور وليد محمد ، المدرس بقسم الجرافيك، تحت عنوان ««ضُرب في مصر: قراءة جرافيكية في رموز الهوية المصرية»، والذي تناول من خلال أعماله رموز التراث الشعبي والمكان المصري بروح تراثية معاصرة .

حضر الافتتاح الأستاذ الدكتور أحمد محيي عميد الكلية، والأستاذ الدكتور صالح عبدالمعطي نائب رئيس جامعة جنوب الوادي لشؤون فرع الأقصر سابقًا، وعدد من وكلاء الكلية وأعضاء هيئة التدريس والطلاب، إلى جانب نخبة من الفنانين والمهتمين بالفن التشكيلي.

وأشادت الأستاذة الدكتورة صابرين عبدالجليل بما قدمه المعرضان من أعمال فنية راقية تعكس ثراء الفكر الإبداعي لدى أساتذة الكلية، مؤكدة أن كلية الفنون الجميلة بجامعة الأقصر تمثل منارة فنية وثقافية تعمل على ترسيخ قيم الهوية المصرية عبر الفنون البصرية.

منتخب مصر لـ الناشئين

لا يعرف المستحيل| تصريحات الكاس بعد فوز منتخب مصر للناشئين أمام تاهيتي

فتحي سند

تعليق مثير من فتحي سند على إيقاف قيد الزمالك

الزمالك

جمل فنية وخططية في مران الزمالك استعدادًا لمواجهة بيراميدز

بالصور

4 مشروبات طبيعية تدعم صحة الكلى وتقي من أمراضها .. بدائل آمنة إلى جانب شرب الماء

كاللؤلؤ المنثور.. تكريم 1030 من حفظة القرآن الكريم بقرية غمازة الكبرى بالصف| صور

طرق آمنة لتنظيف الخضروات والفواكه في المنزل.. بطرق طبيعية

مشروبات شهيرة تسبّب اصفرار الأسنان.. طرق طبيعية لاستعادة بياضها

واقعة فيصل

تفاصيل جديدة في جريمة فيصل .. القـ..اتل انتقم بعد رفض الأم لرغباته

اغلى مرحاض

مرحاض ذهبي للبيع بـ10 ملايين دولار

زينه

خبر مفاجئ أم مشهد كواليس .. حقيقة زواج زينة وعمرو المهدي

دولاب المصري القديم

رحلة في دولاب المصري القديم.. ماذا كان يرتدي أجدادنا؟

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

