جولات لـ 70 وسيلة إعلامية.. هيئة الاستعلامات: المتحف المصري الكبير يسجل أرقاما قياسية والإقبال كبير

أكد الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن وسائل التواصل الاجتماعي لعبت دورًا محوريًا في الترويج لافتتاح المتحف المصري الكبير، مع متابعة ضخمة عبر المنصات المختلفة، مضيفًا أن التفاعل الرقمي مع الحدث بلغ مستويات قياسية خلال الـ36 ساعة الأولى بعد الافتتاح.

وقال ضياء رشوان في مداخلة هاتفية على قناة “ القاهرة الإخبارية”، :" افتتاح المتحف المصري شهد حضورًا وإقبالًا غير مسبوق على المستوى الدولي. وأضاف أن الحدث سجل أرقامًا قياسية، مشيرًا إلى ثلاثة جوانب رئيسية، الجانب الأول حجم المعروضات والمساحة: المتحف المصري يضم أكبر مساحة وعدد معروضات لحضارة واحدة مقارنة بمعارض أو متاحف أخرى تحتوي على حضارات متعددة".

وأضاف ، أن الجانب الثاني عدد المسؤولين والزوار الرسميين حيث بلغ عدد الوفود الرسمية نحو 80 وفدًا، حضروا لمتابعة الافتتاح، الجانب الثالث يتمثل في التغطية الإعلامية حيث أن تغطية الإعلام الدولي كانت غير مسبوقة، شملت الإعلام المطبوع والتلفزيوني والإلكتروني، إلى جانب تفاعل واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث وصلت المشاهدات إلى مئات الملايين.

وأوضح رشوان أن التحضير الإعلامي بدأ منذ أكتوبر 2024، حين زار وفد من 130 صحفيًا المتحف قبل البدء الرسمي لمرحلة الإعداد في أبريل 2025، وتبع ذلك حضور أكثر من 300 صحفي خلال هذه المرحلة، مضيفًا أن هذا العمل المستمر ساهم في تحقيق تغطية إعلامية واسعة قبل وخلال وبعد افتتاح المتحف.

وحول تنظيم زيارة الإعلاميين، قال رشوان إن الهيئة العامة للاستعلامات، بالتعاون مع المركز الإعلامي ووزارة السياحة، نظمت جولات حرة لـ70 وسيلة إعلامية خلال الأيام الثلاثة الأولى من الافتتاح، مع السماح لهم بالتصوير في مناطق رئيسية أبرزها قاعة توت عنخ آمون، لضمان تغطية شاملة ودقيقة للحدث.

واختتم أن رؤية الهيئة ترتكز على متابعة العمل الإعلامي بشكل كامل: ما قبل الحدث، خلال الحدث، وما بعده، لضمان تقديم صورة دقيقة ومباشرة للحدث.

