الرئيس التنفيذي للمتحف المصري الكبير يعلن مواعيد الزيارة

المتحف المصري الكبير
المتحف المصري الكبير

هنأ الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، الشعب المصري على افتتاح المتحف، مؤكدًا أن المتحف يُعد «موسوعة القرن الثقافية» التي تُجسد حضارة مصر العريقة.

وقال : «إحنا بنفتح أبواب المتحف للجمهور للمصريين وغيرهم، همنا أن تجربة الزائر تكون جميلة وممتعة، ولو فيه ضغط كبير قد نؤجل بعض الزوار أو نغلق الأبواب لضمان تجربة مناسبة للجميع».

وأوضح غنيم أن عدد الزائرين تجاوز ٥٠٠٠ زائر يوميًا، مشيرًا إلى أن الحجز متاح عبر الإنترنت أو من خلال شباك التذاكر، وأن الطاقة الاستيعابية اليومية تتراوح بين ١٥ و٢٠ ألف زائر.

وأضاف أن قاعات المتحف مفتوحة من التاسعة صباحًا حتى السادسة مساءً، مؤكدًا أن قاعة الملك توت عنخ آمون ستكون جاهزة لاستقبال الزوار، ليستمتعوا بروعة معروضاتها الفريدة.

ونفى غنيم ما تردد عن تأجير المتحف للوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا)، موضحًا أن الأمر يتعلق بقرض حسن بفائدة بسيطة وتعاون فني مثمر، مشددًا على أن المتحف مملوك بالكامل للدولة المصرية.

واختتم قائلًا إن مؤسسات الدولة تعاونت في إنجاح هذا المشروع الثقافي العملاق، مشيرًا إلى أن الانبهار الحقيقي كان في الصورة التي قدمت بها مصر حضارتها للعالم، من خلال العرض المتميز والمعمار الفريد للمتحف.

أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير افتتاح المتحف

