المتحف المصري الكبير يفتح أبواب الازدهار.. منارة حضارية تحول الجيزة إلى وجهة استثمارية وسياحية عالمية باستثمارات تتجاوز 788 مليون دولار

في مشهد يعكس روح النهضة المصرية الجديدة، يبرز المتحف المصري الكبير كأحد أعظم المشروعات الثقافية والسياحية في العالم، ونقطة تحول كبرى في مسار التنمية بمحافظة الجيزة. فالمتحف الذي يجاور أهرامات الجيزة الخالدة، لا يُعد مجرد صرح أثري يحتضن آلاف القطع النادرة من كنوز الحضارة المصرية، بل يمثل قاطرة اقتصادية وتنموية متكاملة تُعيد رسم ملامح المنطقة، وتفتح آفاقاً جديدة أمام الاستثمار والسياحة العالمية.

ومن خلال رؤية عدد من الخبراء والمتخصصين، تتجلى أهمية المشروع في كونه محركاً للنمو الاقتصادي ومنصة لتوظيف التراث المصري في بناء الحاضر والمستقبل، عبر خلق فرص عمل، وتنشيط الحرف التقليدية، وتعزيز مكانة مصر كوجهة ثقافية رائدة على الساحة العالمية.

وراء الكواليس.. سواعد مصرية صنعت المجد

في صمتٍ يليق بعظمة التاريخ، عملت آلاف الأيادي المصرية على إنجاز واحد من أعظم المشاريع الحضارية في العالم. هؤلاء العمال والفنيون والمهندسون والحرفيون، هم الجنود المجهولون الذين بنوا حجراً فوق حجر، وسهروا الليالي ليخرج هذا الصرح إلى النور في أبهى صورة.

في حرارة الشمس وأجواء العمل القاسية، حملوا التماثيل العملاقة، وثبّتوا القطع الأثرية بدقة علمية نادرة، ورمّموا التحف القديمة لتستعيد بريقها. لم تُذكر أسماؤهم في نشرات الأخبار، لكنهم كتبوا أسماءهم في ذاكرة الوطن، وساهموا في بناء جسر يربط بين ماضي مصر المجيد ومستقبلها المشرق.

فكل زاوية في المتحف، وكل واجهة زجاجية، وكل قطعة أثرية معروضة، تحمل توقيع هؤلاء الأبطال المخلصين الذين صنعوا بعرقهم رمزاً عالمياً للفخر المصري.



مشروع سياحي ضخم خلف المتحف.. دفعة اقتصادية جديدة

قال الدكتور هاني الشامي، عميد كلية إدارة الأعمال بجامعة المستقبل، إنّ المشروع السياحي الجديد الذي يُقام خلف المتحف المصري الكبير باستثمارات تصل إلى 788 مليون دولار يمثل طفرة اقتصادية واستثمارية كبرى ستنعكس إيجاباً على قطاعات متعددة، وعلى رأسها السياحة والعقارات والخدمات الفندقية في منطقة الهرم والجيزة بأكملها.

وأوضح الشامي في تصريحات خاصة أن إقامة مشروع سياحي متكامل بهذا الحجم وبشراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية، يعكس ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في الاقتصاد المصري، خصوصاً بعد افتتاح المتحف المصري الكبير الذي يُعد أحد أهم المشروعات الثقافية والسياحية في القرن الحادي والعشرين.

مكاسب اقتصادية متعددة

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن المشروع الجديد سيوفر آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة خلال مراحل الإنشاء والتشغيل، كما سيسهم في تنشيط الحركة التجارية والخدمية في المنطقة المحيطة بالمتحف، من مطاعم وأسواق ومراكز ترفيهية.

وأضاف أن المشروع يستهدف صافي دخل متكرر سنوي يتجاوز 82 مليون دولار، إضافة إلى 233 مليون دولار مبيعات عقارية على مدار فترة التنفيذ، وهو ما يعكس جدواه الاقتصادية العالية وقدرته على تحقيق عائد مستدام للدولة وللمستثمرين.

ارتفاع في أسعار الأراضي والفنادق المحيطة

وأكد الشامي أن المنطقة المحيطة بالمتحف الكبير ستشهد ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار الأراضي والعقارات خلال الفترة المقبلة، متوقعاً زيادة تتراوح بين 30% إلى 50% خلال السنوات الثلاث الأولى من التشغيل الكامل للمتحف والمشروع.

وأوضح أن هذا الارتفاع يعود إلى التحول الذي ستشهده المنطقة لتصبح مركز جذب سياحي واستثماري عالمي، إذ من المتوقع أن تستقطب الملايين من الزوار سنوياً، ما يعزز الطلب على الإقامة والخدمات الفندقية.

انتعاش في إشغالات الفنادق

وفيما يتعلق بقطاع الفنادق، قال الدكتور هاني الشامي إن افتتاح المتحف والمشروعات المحيطة به سيؤدي إلى ارتفاع نسب الإشغال اليومية للفنادق المجاورة بنسبة قد تصل إلى 70% في المتوسط، مع توقع وصولها إلى نسب إشغال كاملة في المواسم السياحية.

وأضاف أن إنشاء فندق عالمي يضم نحو 495 غرفة داخل المشروع الجديد سيسهم في رفع الطاقة الاستيعابية السياحية للمنطقة، ما يدعم جهود الدولة لتحويل هضبة الأهرامات والمتحف الكبير إلى وجهة سياحية متكاملة على مستوى عالمي.

رسالة ثقة في الاقتصاد المصري

واختتم الشامي تصريحه بالتأكيد على أن هذه الاستثمارات تمثل رسالة طمأنة للمستثمرين الدوليين بأن السوق المصرية آمنة وجاذبة، خاصة في ظل الدعم الحكومي لمشروعات السياحة والبنية التحتية، لافتاً إلى أن نجاح المشروع سيسهم في تعزيز النمو الاقتصادي ورفع إيرادات الدولة من العملة الصعبة عبر زيادة عدد السياح وحجم الإنفاق في المنطقة.



المتحف الكبير.. قلب مصر الثقافي واقتصاد المستقبل

لم يعد المتحف المصري الكبير مجرد مشروع أثري ضخم، بل أصبح رمزاً لعصر جديد من التنمية الشاملة، يجمع بين عبق التاريخ المصري وقدرة الحاضر على الإبداع والإدارة والتخطيط.

فبين جدرانه تُروى قصة مصر القديمة، وحول محيطه تُكتب قصة مصر الحديثة، حيث تلتقي الحضارة بالاقتصاد، والماضي بالمستقبل، في لوحةٍ تجسد عظمة الإنسان المصري الذي لا يزال يصنع المجد بيديه، ويؤكد للعالم أن مصر تبني للأبد.