قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البيت الأبيض: محمد بن سلمان سيزور واشنطن خلال نوفمبر الجاري
كيفية الرقية الشرعية للشفاء من العين والحسد.. أسهل طريقة للتحصين
فولكس فاجن تقدم أحدث سيارة كهربائية من فئة السيدان بقوة 586 حصانًا
في انتظار زيارتك القادمة.. يسرا تعلق على لقاء ملكة الدنمارك في مصر
الاحتلال ينفذ اقتحامات واسعة في مناطق متفرقة بالأراضي المحتلة
رسميا.. الخطيب مشرفًا على كرة القدم والأمور العاجلة في الأهلي
نتيجة سكن لكل المصريين 7.. رابط وخطوات الاستعلام والتظلم 2025
الأهلي يعتمد الميزانية والحساب الختامي ويخطر الجهة الإدارية
جلسة بين عبد الحفيظ وتوروب لحسم ملفات صفقات يناير.. ورحيل أفشة مطروح على الطاولة
سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 4-11-2025
لماذا أمر الشرع بالاستغفار 3 مرات بعد الصلاة؟.. اعرف الحكمة
البابا لاون في قداس عن راحة قداسة البابا فرنسيس: رجاؤنا لا ينظر إلى الأرض بل إلى الله
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

المتحف المصري الكبير يفتح أبواب الازدهار.. منارة حضارية تحول الجيزة إلى وجهة استثمارية وسياحية عالمية باستثمارات تتجاوز 788 مليون دولار

المتحف المصري الكبير
المتحف المصري الكبير
أحمد العيسوي

في مشهد يعكس روح النهضة المصرية الجديدة، يبرز المتحف المصري الكبير كأحد أعظم المشروعات الثقافية والسياحية في العالم، ونقطة تحول كبرى في مسار التنمية بمحافظة الجيزة. فالمتحف الذي يجاور أهرامات الجيزة الخالدة، لا يُعد مجرد صرح أثري يحتضن آلاف القطع النادرة من كنوز الحضارة المصرية، بل يمثل قاطرة اقتصادية وتنموية متكاملة تُعيد رسم ملامح المنطقة، وتفتح آفاقاً جديدة أمام الاستثمار والسياحة العالمية.

ومن خلال رؤية عدد من الخبراء والمتخصصين، تتجلى أهمية المشروع في كونه محركاً للنمو الاقتصادي ومنصة لتوظيف التراث المصري في بناء الحاضر والمستقبل، عبر خلق فرص عمل، وتنشيط الحرف التقليدية، وتعزيز مكانة مصر كوجهة ثقافية رائدة على الساحة العالمية.

وراء الكواليس.. سواعد مصرية صنعت المجد

في صمتٍ يليق بعظمة التاريخ، عملت آلاف الأيادي المصرية على إنجاز واحد من أعظم المشاريع الحضارية في العالم. هؤلاء العمال والفنيون والمهندسون والحرفيون، هم الجنود المجهولون الذين بنوا حجراً فوق حجر، وسهروا الليالي ليخرج هذا الصرح إلى النور في أبهى صورة.

في حرارة الشمس وأجواء العمل القاسية، حملوا التماثيل العملاقة، وثبّتوا القطع الأثرية بدقة علمية نادرة، ورمّموا التحف القديمة لتستعيد بريقها. لم تُذكر أسماؤهم في نشرات الأخبار، لكنهم كتبوا أسماءهم في ذاكرة الوطن، وساهموا في بناء جسر يربط بين ماضي مصر المجيد ومستقبلها المشرق.

فكل زاوية في المتحف، وكل واجهة زجاجية، وكل قطعة أثرية معروضة، تحمل توقيع هؤلاء الأبطال المخلصين الذين صنعوا بعرقهم رمزاً عالمياً للفخر المصري.


مشروع سياحي ضخم خلف المتحف.. دفعة اقتصادية جديدة
قال الدكتور هاني الشامي، عميد كلية إدارة الأعمال بجامعة المستقبل، إنّ المشروع السياحي الجديد الذي يُقام خلف المتحف المصري الكبير باستثمارات تصل إلى 788 مليون دولار يمثل طفرة اقتصادية واستثمارية كبرى ستنعكس إيجاباً على قطاعات متعددة، وعلى رأسها السياحة والعقارات والخدمات الفندقية في منطقة الهرم والجيزة بأكملها.

وأوضح الشامي في تصريحات خاصة أن إقامة مشروع سياحي متكامل بهذا الحجم وبشراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية، يعكس ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في الاقتصاد المصري، خصوصاً بعد افتتاح المتحف المصري الكبير الذي يُعد أحد أهم المشروعات الثقافية والسياحية في القرن الحادي والعشرين.

مكاسب اقتصادية متعددة

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن المشروع الجديد سيوفر آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة خلال مراحل الإنشاء والتشغيل، كما سيسهم في تنشيط الحركة التجارية والخدمية في المنطقة المحيطة بالمتحف، من مطاعم وأسواق ومراكز ترفيهية.
وأضاف أن المشروع يستهدف صافي دخل متكرر سنوي يتجاوز 82 مليون دولار، إضافة إلى 233 مليون دولار مبيعات عقارية على مدار فترة التنفيذ، وهو ما يعكس جدواه الاقتصادية العالية وقدرته على تحقيق عائد مستدام للدولة وللمستثمرين.

ارتفاع في أسعار الأراضي والفنادق المحيطة

وأكد الشامي أن المنطقة المحيطة بالمتحف الكبير ستشهد ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار الأراضي والعقارات خلال الفترة المقبلة، متوقعاً زيادة تتراوح بين 30% إلى 50% خلال السنوات الثلاث الأولى من التشغيل الكامل للمتحف والمشروع.
وأوضح أن هذا الارتفاع يعود إلى التحول الذي ستشهده المنطقة لتصبح مركز جذب سياحي واستثماري عالمي، إذ من المتوقع أن تستقطب الملايين من الزوار سنوياً، ما يعزز الطلب على الإقامة والخدمات الفندقية.

انتعاش في إشغالات الفنادق

وفيما يتعلق بقطاع الفنادق، قال الدكتور هاني الشامي إن افتتاح المتحف والمشروعات المحيطة به سيؤدي إلى ارتفاع نسب الإشغال اليومية للفنادق المجاورة بنسبة قد تصل إلى 70% في المتوسط، مع توقع وصولها إلى نسب إشغال كاملة في المواسم السياحية.
وأضاف أن إنشاء فندق عالمي يضم نحو 495 غرفة داخل المشروع الجديد سيسهم في رفع الطاقة الاستيعابية السياحية للمنطقة، ما يدعم جهود الدولة لتحويل هضبة الأهرامات والمتحف الكبير إلى وجهة سياحية متكاملة على مستوى عالمي.

رسالة ثقة في الاقتصاد المصري

واختتم الشامي تصريحه بالتأكيد على أن هذه الاستثمارات تمثل رسالة طمأنة للمستثمرين الدوليين بأن السوق المصرية آمنة وجاذبة، خاصة في ظل الدعم الحكومي لمشروعات السياحة والبنية التحتية، لافتاً إلى أن نجاح المشروع سيسهم في تعزيز النمو الاقتصادي ورفع إيرادات الدولة من العملة الصعبة عبر زيادة عدد السياح وحجم الإنفاق في المنطقة.

المتحف الكبير.. قلب مصر الثقافي واقتصاد المستقبل

لم يعد المتحف المصري الكبير مجرد مشروع أثري ضخم، بل أصبح رمزاً لعصر جديد من التنمية الشاملة، يجمع بين عبق التاريخ المصري وقدرة الحاضر على الإبداع والإدارة والتخطيط.
فبين جدرانه تُروى قصة مصر القديمة، وحول محيطه تُكتب قصة مصر الحديثة، حيث تلتقي الحضارة بالاقتصاد، والماضي بالمستقبل، في لوحةٍ تجسد عظمة الإنسان المصري الذي لا يزال يصنع المجد بيديه، ويؤكد للعالم أن مصر تبني للأبد.

المتحف أهرامات الجيزة مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السوبرانو الفنانة المصرية العالمية شيرين أحمد طارق،

شائعات مجنونة.. السوبرانو شيرين أحمد طارق ترد على شائعة دعمها "للرينبو"

الإيجار القديم

الإيجار القديم.. رئيس الوزراء يصدر قرارا جديدا يطبق 5 نوفمبر

حالة الطقس

السحب الرعدية تتقدم الآن .. الأرصاد تُصدر تحديثًا مهما بشأن الطقس

سعر الذهب اليوم

انخفاض أسعار الذهب اليوم الأثنين في مصر.. سعر عيار 21 بكام؟

الشيخ مصطفى العدوي

إخلاء سبيل الشيخ مصطفى العدوي بكفالة 10 آلاف جنيه

أسعار السجائر الآن في الأسواق .. اعرف أسعار المحلي والمستورد

أسعار السجائر الآن في الأسواق.. اعرف أسعار المحلي والمستورد

حالة الطقس

طقس الغد.. الأرصاد تكشف خريطة "الشبورة الكثيفة" والأمطار الرعدية

الطالبة كارما

إحالة ثلاث طالبات للمحاكمة بتهمة ضرب زميلتهن كارما بمدرسة التجمع

ترشيحاتنا

أرشيفية

وزير الخارجية الدنماركي: مصر ركيزة أساسية في دعم الجهود الإنسانية وإيصال المساعدات لغزة

أرشيفية

السودان.. مقتـ.ل 7 مدنيين إثر الهجوم على مستشفى أطفال في دارفور

أرشيفية

بيرو تعلن قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المكسيك

بالصور

.. الوحدة المرورية الأكثر اصدار للتراخيص لشهر أكتوبر .. تفاصيل

الوحدة المرورية
الوحدة المرورية
الوحدة المرورية

مكسرات رخيصة قيمتها غالية.. فوائد الفول السوداني على صحة الجسم والعقل

فوائد وأضرار الفول السوداني
فوائد وأضرار الفول السوداني
فوائد وأضرار الفول السوداني

أكثر السيارات الكهربائية ترخيصا في مصر .. تفاصيل

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

ترتيب طرازات السيارات الأكثر مبيعا في مصر.. تفاصيل

السيارات الأكثر مبيعا
السيارات الأكثر مبيعا
السيارات الأكثر مبيعا

فيديو

إسعاف بورش

ضجة بورش الإسعاف في افتتاح المتحف.. والهيئة توضح الحقيقة

كسوف الشمس

ملك الخسوفات يقترب..ظاهرة لن تتكرر قبل 2044

بوستر اغنية الى اللقاء لمصطفي كامل ونجله فتحي

مصطفى كامل يطرح دويتو "إلى اللقاء" بمشاركة نجله فتحي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

المزيد