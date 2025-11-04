قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تظهر اليوم.. رابط نتيجة قرعة الحج 2026 خطوة بخطوة
وزير الصحة: 380 ألف حالة أورام سنويًا في مصر.. وتوطين الصناعة ضرورة للأمن القومي
تريزيجيه: بطولة الأهلي الدولية فرصة ذهبية لتطوير قطاع الناشئين
موجة الطقس السيئ في البحيرة.. مصرع 3 وإصابة سيدة صعقًا بالبرق | والمحافظة تعلن الاستنفار
صحة غزة: الاحتلال استخدم أساليب شيطانية لقت.ل أطفال القطاع
بأثر رجعي | الأهلي يزف بشرى لجميع العاملين بالنادي
جريمة جديدة.. حماس تحذر من خطورة المشاريع الاستيطانية التهويدية
مندوب مصر بالأمم المتحدة يقيم احتفالية بمناسبة افتتاح المتحف الكبير
خسارة عالمية جديدة.. كم سعر الذهب اليوم وعيار 21 بالمصنعية الآن؟
الزمالك يبدأ أول تدريباته في الإمارات استعدادًا للسوبر المصري
محافظ الدقهلية يستقبل وزير التعليم ويؤكد: نعمل لتهيئة بيئة تعليمية آمنة ومحفزة للطلاب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أحمد البطراوي: المتحف المصري فرصة تاريخية لاستكمال بناء السوق العقاري

أحمد البطراوي
أحمد البطراوي
ولاء عبد الكريم

دعا أحمد البطراوى المطور العقارى  إلى استثمار الزخم الوطني الناتج عن افتتاح المتحف المصري الكبير في إطلاق مرحلة جديدة من استكمال تطوير واستكمال بناء السوق العقاري المصري، تقوم على التنظيم، والشفافية، والتحول الرقمي الشامل، بما يواكب المكانة الاقتصادية التي تسعى مصر لترسيخها إقليميًا ودوليًا.

وقال البطراوي: “كما استطاع المتحف المصري الكبير أن يقدم للعالم نموذجًا فريدًا يجمع بين الأصالة والإدارة الحديثة والتكنولوجيا المتقدمة، فإن القطاع العقاري اليوم أمام فرصة مماثلة ليكون عنوانًا جديدًا لمصر القادرة على التنظيم والإتقان والحوكمة الرشيدة”.

وأضاف أن الدولة المصرية نجحت في السنوات الماضية في تنفيذ مشروعات قومية كبرى ومعمارية مبهرة بمعايير عالمية، وهو ما يؤهلها الآن للانتقال إلى المرحلة التالية من التطوير، مرحلة استكمال بناء سوق عقاري منظم، قائم على البيانات الدقيقة، والثقة، والحوكمة.

وأكد البطراوي أن التوسع في إنشاء المدن الجديدة والبنية التحتية المتطورة يمثل إنجازًا لا يُنكر، لكن المرحلة المقبلة تتطلب ما هو أعمق من البناء المادي، موضحًا أن “السوق العقاري المنظم هو الضمان الحقيقي لحماية حقوق المواطنين والمستثمرين، وبناء بيئة استثمارية جاذبة قائمة على المصداقية والاحترافية”.

وأشار البطراوي إلى أن تحقيق الثقة في السوق لا يمكن أن يتم دون نظام عقاري رقمي موحد، يضم بيانات الملكية، وتاريخ التعاملات، والأسعار الفعلية للعقارات.

وأوضح أن هذا النظام يمثل “ضرورة وطنية للإصلاح”، إذ سيسهم في توحيد المعلومات، ومنع تضارب البيانات، وتوفير قاعدة بيانات دقيقة تدعم اتخاذ القرار، وتُعزز من ثقة المستثمرين في السوق المصري.

ولفت البطراوي إلى أن الإصلاح العقاري في مصر يجب أن يقوم على أربع ركائز رئيسية: وهي تنظيم المطورين والإعلانات العقارية لضمان طرح المشاريع وفق اشتراطات قانونية وفنية ومالية مكتملة، وتوحيد قواعد البيانات والمعلومات العقارية لتستند قرارات التطوير إلى بيانات رسمية موثوقة، وتفعيل حسابات الضمان العقارية (Escrow Accounts) لحماية أموال المشترين وربط التمويل بالتنفيذ الفعلي، وتطبيق الرقم العقاري الموحد والرقم البيعي وفق نظام MLS بوصفه ضرورة أساسية للسوق العقاري المصري لتوثيق جميع المعاملات ومنع تضارب الأسعار.

واختتم البطراوي قائلًا: “إننا أمام فرصة تاريخية لاستكمال بناء نموذج عقاري عربي رائد، يستند إلى الشفافية والتنظيم والتكنولوجيا الحديثة، ويمهد لأن تصبح مصر مركزًا إقليميًا للبيانات العقارية والمعلومات الاستثمارية في الشرق الأوسط”.

وأكد أن المرحلة القادمة تتطلب استمرار النهج الإصلاحي بنفس العزيمة والحسم، بما يضمن استكمال بناء سوق عقاري حديث يواكب رؤية مصر 2030، ويعكس صورتها كدولة قادرة على المنافسة وجذب الاستثمارات النوعية في أحد أكثر القطاعات حيوية وتأثيرًا في الاقتصاد الوطني.

قطاعات حسم مطور عقاري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

هبوط كبير في سعر الذهب.. عيار 21 يتراجع 550 جنيهًا من أعلى قيمة

أسعار الدواجن

انخفاض مستمر .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

السورة التي تهلك الظالم

ما هي السورة التي تهلك الظالم وتنصرك عليه؟.. لا يعرفها كثيرون

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 4-11-2025

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 4-11-2025 في مصر

أحمد وأمير كرارة

نقل الفنان أحمد كرارة للعناية المركزة بعد خضوعه لعملية جراحية

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 4-11-2025

مونوريل غرب النيل

افتتاح مونوريل شرق القاهرة والتشغيل التجريبي للقطار السريع الأحد | تفاصيل

ترشيحاتنا

النصب التذكارى لشهداء معركة البرلس

كفر الشيخ تحتفل بعيدها القومي الـ69 تخليدا لذكرى معركة البرلس

محافظ شمال سيناء

محافظ شمال سيناء: 80% من المشاركين في العمل الإنساني سيدات

سفير ألمانيا بالقاهرة

سفير ألمانيا: نقدر الجهود المصرية المكثفة لضمان استمرار عبور المساعدات لغزة

بالصور

صحة الشرقية تنظم قافلتين طبيتين بالزقازيق وأبوكبير .. صور

قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية

ضبط أكثر من 8 أطنان لحوم ودواجن وأسماك فاسدة في حملات رقابية بالشرقية

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

سر تتبيلة الفراخ المشوية.. مش هتشتري من برة تاني

سر تتبيلة الفراخ المشوية اللي هيخليك ما تشتريش من بره تاني
سر تتبيلة الفراخ المشوية اللي هيخليك ما تشتريش من بره تاني
سر تتبيلة الفراخ المشوية اللي هيخليك ما تشتريش من بره تاني

تويوتا تصنع شاحنة تسمح لك بالاستحمام باستخدام مياه الشكمان

تويوتا تاكوما
تويوتا تاكوما
تويوتا تاكوما

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

المزيد