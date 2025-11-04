أكرم القصاص: مكاسب مصر من المتحف الكبير تفوق ما أنفق عليه

كشفت الكاتب الصحفي أكرم القصاص، أن المتحف المصري الكبير هو حدث غير مسبوق في القرن الحالي، ولن يكون خلال هناك حدث مشابه خلال السنوات القادمة، موضحا أن مكاسب مصر من المتحف تفوق نفقاتها عليه.



وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهاد سمير، مقدمة برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك مليار شخص شاهدوا حفل الافتتاح على التليفزيونات أو مواقع صحفي أو منصات السوشيال ميديا.



وأكد أن كل القنوات في جميع قارات العالم شاهدوا الحدث ما يعكس أعمية مصر من ناحية وأهمية الحدث من ناحية أخرى حيث لا يوجد متحف آخر في العالم بهذا الحجم ويضم متعلقات من حضارة واحدة.



ولفت الكاتب الصحفي أكرم القصاص، إلى أن افتتاح المتحف المصري الكبير بمثابة لحظة فارقة في تاريخ الحضارة، متوقعًا أن يرفع المتحف عدد السائحين إلى 30 مليون سائح بحلول 2028.

