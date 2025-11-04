خالد أبو بكر عن افتتاح المتحف المصري: مينفعش نسيب الفرح الكبير ونتكلم في حاجات صغيرة

علق الإعلامي خالد أبو بكر، على افتتاح المتحف المصري الكبير والانتقادات التي وجهها الكثيرين للاحتفالية .

وقال خالد أبو بكر في برنامجه " آخر النهار " المذاع على قناة " النهار "، :" إحنا بقى عندنا متحف محصلش في التاريخ والعالم كله بيتكلم عليه دلوقتي ".

وتابع خالد أبو بكر :" لقيت مصريين بيتخانقوا على إخراج الحفل والصوت في الاحتفالية ومحدش اتكلم عن المتحف وإحنا سايبين الفرح الكبير ليه وبنتكلم في حاجة صغيرة وتافهة ".

وأكمل خالد أبو بكر :" 400 وكالة أنباء ووسيلة إعلامية دولية كانت تقوم بتغطية حفل افتتاح المتحف المصري الكبير ".



ولفت خالد أبو بكر :" إحنا اصبح لدينا اعظم وأكبر متحف في التاريخ وده عنوان وخبر مهم ليه بنمسك في حاجات صغيرة ولازم نعطي المتحف المصري الكبير حقه ".

