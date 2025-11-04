مسئول بالمتحف الكبير: طوابير غفيرة من مصريين وسياح .. وشعور بالفخر يعم الأجواء

أكد الدكتور عيسى زيدان، مدير عام الترميم ونقل الآثار بالمتحف المصري الكبير، أن افتتاح المتحف أمام الجمهور يمثل لحظة تاريخية فارقة تتوج سنوات طويلة من العمل الدؤوب، مشيراً إلى أن هذا الحدث يعيد لمصر مكانتها في صدارة المشهد الثقافي والحضاري العالمي.

وقال زيدان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الساعة 6 على قناة الحياة، إن الإقبال الجماهيري كان غير مسبوق منذ الساعات الأولى من الصباح، حيث توافدت طوابير من الأسر المصرية والشباب والأطفال، إلى جانب الزوار الأجانب من مختلف الجنسيات، في مشهد يجسد فخر المصريين بحضارتهم العريقة.

وأوضح أن قاعة الملك توت عنخ آمون تعد الحدث الأبرز داخل المتحف، إذ تُعرض كنوز الملك كاملة لأول مرة في مكان واحد على مساحة 7500 متر مربع، تضم أكثر من 5000 قطعة أثرية، من بينها معروضات تُكشف للجمهور لأول مرة.

وأشار زيدان إلى أن القاعة تضم القناع الذهبي الشهير، والتوابيت المذهبة، والتابوت الذهبي الخاص بالملك، ضمن عرض متحفي مبهر يوظف أحدث تقنيات العرض والإضاءة، مؤكداً أن انطباعات الزوار جاءت مليئة بالإعجاب والانبهار بما حققته مصر من إنجاز أثري عالمي.