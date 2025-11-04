سفارة الدنمارك بالقاهرة: تأثرنا بالدفء والمحبة التي أظهرها المصريون للملكة ماري

احتفت سفارة الدنمارك في القاهرة بالزيارة الرسمية التي قامت بها الملكة ماري ملكة الدنمارك إلى مصر، والتي تزامنت مع مشاركتها في افتتاح المتحف المصري الكبير.

وذكرت السفارة، في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن الملكة ماري أعربت عن إعجابها العميق بعراقة الحضارة المصرية وغنى ثقافتها، كما عبرت عن تقديرها لحفاوة الاستقبال ودفء الترحيب الذي لاقتة من الشعب المصري خلال زيارتها.

وأشار البيان إلى أن جلالة الملكة زارت مقر إقامة السفير الدنماركي بالقاهرة، وتوقفت على شرفته المطلة على حي الزمالك، ووصفت تلك اللحظة بأنها تجربة مميزة ستبقى راسخة في الذاكرة.

وفي ختام البيان، أكدت السفارة تطلعها لاستقبال الملكة ماري والعائلة الملكية الدنماركية مجددًا في مصر، في إطار مواصلة تعزيز أواصر التعاون والعلاقات الثقافية والدبلوماسية بين البلدين.