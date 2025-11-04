خبير أثري: توزيع التماثيل في المتحف المصري الكبير على تسلسل تاريخي وموضوعي

أكد الدكتور شريف شعبان، خبير الآثار المصرية، أن الهدف الأساسي للمتحف المصري الكبير هو تقديم تجربة ممتعة وغنية بالمعرفة لكل زائر، سواء كان متخصصاً في علم الآثار أم لا، موضحًا أن جماليات الفن المصري القديم ستكون متاحة للاستمتاع بها من قبل الجميع، بفضل التكنولوجيا المتقدمة والإضاءة الحديثة التي تبرز روعة النحت والتماثيل المصرية.

وقال خلال لقائه مع الإعلامية سارة سامي في برنامج "أنا وهو وهي" المذاع على قناة "صدى البلد" إن الزوار لن يشعروا بجهد صعود الأدوار الستة، لأن الاندماج مع روعة النحت المصري القديم سيجعل التجربة أكثر من مجرد مشاهدة.

وأضاف أن توزيع التماثيل في المتحف مبني على تسلسل تاريخي وموضوعي، يغطي أربعة محاور رئيسية، الملكية المصرية، العقائد المصرية القديمة، علاقة الملكية بالمعبودات، ورحلة إلى الأبدية.

وشدد على أن الزائر سيستمتع بدقة التماثيل، وجمال نقش الهيروغليفية، والملابس، والعين، مما يكشف عن إبداع وإبهار الفنان المصري القديم.

