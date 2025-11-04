مسلم: بطالب مصطفى كامل إنه يسمعني ويعتبرني زي ابنه

قال المطرب مسلم في تصريحات خاصة لـ صدى البلد إنه يمر هو وأفراد فرقته الموسيقية بظروف مادية صعبة، مشيرًا إلى أنه يناشد الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، أن يستمع إليه ويقف بجانبه.



وأضاف مسلم: "أنا مسؤول من عيلة وأولاد، وكلنا اتعرضنا لأزمات مادية، وبتمنى من الأستاذ مصطفى كامل يعتبرني زي ابنه ويساعدني أرجع لجمهوري."



يذكر أن في خطوة تصعيدية، قرر المغني مسلم اصطحاب فرقته الموسيقية للاعتصام أمام مقر نقابة المهن الموسيقية الوصول إلى حل لأزمة إيقافه عن العمل وإحياء الحفلات.



ولكن نقيب الموسيقيين الفنان مصطفى كامل استعان بقوات الأمن التي تعاملت مع مسلم وفرقته وأنهت الوقفة.

ووفقاً لإعلان النقابة في وقت سابق فإن الأزمة مع مسلم ليست شخصية ولكنها نتيجة تراكمات لأزماته المتكررة مع متعهدي الحفلات وعدم التزامه بالتعاقدات.

ومازال الحل الوحيد المطروح لأزمة مسلم هو التصالح مع المتعهدين الذين قدموا العديد من الشكاوى ضد في النقابة وتقديم مخالفات لديونه المادية لإثبات ما تقدم به.



أزمة مسلسل ونقابة الموسيقيين



قررت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل، في بيان سابق، إيقاف مصطفى زكريا محمد الشهير بـ«مسلم»، ومنعه من ممارسة الغناء، لعدم التزامه باللوائح المعمول بها في النقابة



وقالت نقابة المهن الموسيقية في بيانها بعد الاطلاع علي الشكاوى المقدمة للنقابة العامة في حق المطرب مسلم ولعدم التزامه باللوائح المعمول بها في النقابة، قررت إنهاء التصريح السنوى الصادر للمطرب مسلم ومنعه من مزاولة المهنة، ويعمم ذلك القرار على جميع المنشآت ومنظمي الحفلات وجميع الجهات المختصة.

وجاء قرار نقابة الموسيقيين بسبب كثرة الشكاوى من المقدمة ضد المطرب مسلم من متعهدى الحفلات وغيرهم وعدم التزامه بالمواعيد والتعاقدات.