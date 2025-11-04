متخذلنيش.. إليسا تطرح الأغنية الرسمية لفيلم السلم والتعبان.. لعب عيال قبل عرضه

كشفت الفنانة إليسا عن أغنيتها الجديدة "متخذلنيش" التي تطرح كدعاية رسمية لفيلم لفيلم السلم والتعبان: لعب عيال قبل عرضه خلال أيام.



انتهى تصوير مشاهد الجزء الثاني من فيلم السلم والإعلان بعد الإعلان عن البدء في انتاجه منذ حوالي عام مضي.

ونشرت الفنانة أسماء جلال فيديو من كواليس انتهاء وفركش تصوير السلم والتعبان بإعلان رسمي من المخرج طارق العريان.

طرحت الشركة المنتجة للجزء الثاني من فيلم السلم والتعبان البرومو التشويقي الأول للعمل الذي يحمل اسم "لعب عيال".

الفيلم من إخراج طارق العريان وتأليف أحمد حسني، و من المقرر عرضه قريباً في الأسواق المصرية والعربية.



أعلن المخرج طارق العريان عن انطلاق تصوير الجزء الثاني من فيلم “السلم والثعبان”، بعد مرور 24 عامًا على عرض الجزء الأول في عام 2001.



يشارك في بطولة الجزء الثاني عمرو يوسف ومعه أسماء جلال حيث سيجسدان شخصيتي “ملك” و”أحمد” في قصة حب جديدة.

يُذكر أن الجزء الأول من “السلم والثعبان” كان من بطولة هاني سلامة، حلا شيحة، وأحمد حلمي، وحقق نجاحًا كبيرًا عند عرضه.