بعثة البنك الدولي وSECO تتابع مشروع الإدارة الحضرية المتكاملة بالشيخ زايد

عقد الدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشؤون الفنية والمشرف على وحدة الدعم الفني، اجتماعًا بمقر جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، بحضور بعثة البنك الدولي ووزارة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية(SECO) لمتابعة تنفيذ مشروع الإدارة الحضرية المتكاملة وإدارة الأراضي في مصر.

يأتي ذلك في إطار التعاون المستمر بين الدولة المصرية والشركاء الدوليين لتعزيز التنمية الحضرية المستدامة، وتطبيق أحدث الممارسات العالمية في إدارة الأراضي والأصول بالمدن الجديدة.

شارك في الاجتماع المهندسة مروة حسين أمين، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، وبيترو لازيري رئيس امانه الدوله للشئون الاقتصاديه السويسرية (SECO)، والوفد السويسري المرافق من الخبراء والاستشاريين، وعدد من ممثلي البنك الدولي والخبراء والاستشاريين المحليين المشاركين في المشروع.

استعرض الدكتور عبد الخالق إبراهيم، رؤية الدولة المصرية ووزارة الإسكان للتنمية العمرانية في مصر، من خلال عرض لأهم التحديات الحالية، والخطوات التنفيذية في تطوير العمران القائم، إلى جانب استعراض الإستراتيجية الوطنية للمدن الجديدة الذكية في مرحلتها الأولى بعدد من المدن الجديدة، والنتائج الملموسة للمشروعات الممولة من الحكومة السويسرية، وذلك في إطار رؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة، إلى جانب بحث فرص التعاون المستقبلي في تمويل مشروعات جديدة تدعم جهود الدولة في التحول نحو الإدارة الذكية للمدن وتعزيز البنية المؤسسية للتنمية الحضرية المستدامة.

كما استعرضت المهندسة مروة حسين أمين جهود جهاز مدينة الشيخ زايد في مجالات التنمية العمرانية ورفع كفاءة البنية الأساسية والتحول الرقمي وإدارة البيانات المكانية (GIS)، إلى جانب عرض التقدم المحرز في النموذج التطبيقي للمشروع بالمدينة، وأثر التعاون المصري السويسري في دعم استراتيجيات التنمية المستدامة الذكية الجاري تنفيذها بالمدينة.

وقام الوفد بزيارة ميدانية لعدد من المواقع بمدينة الشيخ زايد، من بينها منطقة أرض خزان المياه، حيث تم استعراض أحدث الأساليب التكنولوجية المستخدمة في الإدارة المتكاملة للأراضي وربط البيانات المكانية بعمليات التخطيط العمراني، ودراسات الجدوى الاقتصادية، ودراسة تشغيل المشروعات التي تستهدف تعظيم أصول وموارد المدينة.