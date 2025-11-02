قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدبولي: ندين الإعتداءات الإسرائيلية في جنوب لبنان
السيتي في مهمة جديدة أمام بورنموث لاستعادة توازنه في الدوري الإنجليزي
إنجاز طبي جديد بالدقهلية.. تشغيل جهاز متطور لعلاج اضطرابات القلب لأول مرة بمستشفيات الصحة
مدبولي: مصر ولبنان على طريق الشراكة الاقتصادية المتقدمة
مدبولي ونظيره اللبناني يشهدان توقيع عدد من وثائق التعاون بين البلدين
«الشاباك» يكشف شبكة تجسس جديدة.. إيرانيون جنّدوا شابًا من طبريا لرصد بن غفير ومواقع عسكرية
موعد امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 والأوراق المطلوبة لها .. قرارات عاجلة
سفارة مصر بالرياض تحتفل بافتتاح المتحف الكبير بمشاركة واسعة من كبار المسؤولين السعوديين
المشاط: الشركات المصرية ذات الخبرات المتميزة مستعدة للمشاركة في إعادة إعمار لبنان
الولايات المتحدة مهنئة مصر: افتتاح مبهر لأكبر متحف أثري بالعالم وأكبر تكريم لتاريخ مصر العريق
السيطرة على حريق بباخرة راسية في أسوان دون إصابات أو خسائر بالأرواح
مدبولي ونواف يشهدان التوقيع.. بروتوكولات جديدة تعزّز الشراكة «المصرية - اللبنانية»
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

منتجات شباب جهاز تنمية المشروعات في بيت الهدايا بالمتحف الكبير

بيت الهدايا - المتجر الرسمي للمتحف المصري الكبير
بيت الهدايا - المتجر الرسمي للمتحف المصري الكبير
محمد صبيح

قدم باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التهنئة للشعب المصري علي الإنجاز العظيم الذي تحقق اخير بافتتاح المتحف المصري الكبير.

 و اشار الي ان هذا المتحف الفريد في حجمه و كم مقتنياته و تصميمه يعد امتداداً لتاريخ مصر العريق و ريادتها الهندسية و المعمارية و الحضارية و يؤكد علي المبادرات المصرية المستمرة و الإنجاز و التقدم الذي تشهده تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في مختلف الاصعدة و المجالات .

وصرح رحمي بأنه تزامنا مع فعاليات الاحتفال بالأفتتاح العالمي للمتحف المصري الكبير .. قام الجهاز بالتعاون مع بيت الهدايا - المتجر الرسمي للمتحف المصري الكبير .. بعرض مجموعة كبيرة و متميزة من المنتجات التراثية و الفنية الخاصة بالمبدعين و الفنانين من عملاء الجهاز اصحاب المشروعات المتوسطة و الصغيرة و ذلك ضمن فاعليات تنفيذ استراتيجية تطوير الحرف التراثية التي اطلقها الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء و رئيس مجلس ادارة جهاز تنمية المشروعات بهدف تطوير المنتجات التراثية و التسويق لها دوليا من خلال عرضها بالمتجر الرسمي للمتحف المصري الكبير و العديد من التجمعات السياحية بمختلف محافظات الجمهورية 

و اشار الي شباب جهاز تنمية المشروعات سعداء بمساهمتهم البسيطة في هذا الإنجاز العظيم و ان تكون إبداعاتهم متاحة في بيت الهدايا بالمتحف المصري الكبير لمختلف زوراه من بلاد العالم

