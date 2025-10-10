قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ياسمين عز تقدم نصيحة للرجال: لما مراتك تصَّدع هات لها غويشة دهب
صعود جديد للذهب مساء اليوم الجمعة 10-10-2025
صلوا عليهما الظهر والعصر.. وفاة ربة منزل بعد ساعتين من رحيل زوجها في قنا
أول خطاب بعد المظاهرات.. ملك المغرب: الحكومة والبرلمان مسئولان عن تسريع وتيرة التنمية
غرق أب ونجله في مياه النيل ببني سويف
مفتي الجمهورية: ذكرى أكتوبر تذكّرنا بقيمة الدين والفكر السليم في صناعة النصر
ياسمين عز: القوامة معناها إن الراجل يصرف والست تساعد مش العكس
مارسيل كولر يهنئ منتخب مصر بالتأهل إلى كأس العالم 2026
مصرع شاب وإصابة اثنين في مشاجرة مسلحة بقرية المريس غرب الأقصر
برلمانيون: حكمة الرئيس السيسي أنهت حرب غزة.. وإدخال المساعدات نتاج جهد دبولماسي مصري كبير
20 يوما | موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2025 وضبط الساعة
أول رد من حسام عبدالمجيد عن انتقاله إلى الأهلي.. ماذا قال مدافع الزمالك؟
تنمية المشروعات: التعاون مع الوزارات والهيئات ساهم في نجاح الدورة السابعة من معرض تراثنا

خلال المعرض
خلال المعرض
محمد صبيح

شهدت فاعليات الدورة الحالية من معرض تراثنا  زيارات لعدد كبير من القيادات و الشخصيات العامة للتأكيد علي أهمية هذا المعرض الذي يعتبر ملتقي عالمي للحرف والفنون المصرية التراثية العريقة ولتشجيع المئات من الفنانين و الحرفيين علي الاستمرار في مشروعاتهم   و تطويرها بما يعكس حضارة مصر الفنية العظيمة .

وزار المعرض اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط واللواء عمر عبد المنعم رئيس هيئة تنمية الصعيد ولفيف من رؤساء الجامعات ومنهم الدكتور سلامة داوود رئيس جامعة الأزهر والدكتور أحمد فرج رئيس جامعة المنوفية وشيماء الصديق نائب محافظ دمياط.

واستقبل المعرض زيارة رفيعة المستوى لعدد من زوجات السفراء المعتمدين لدى جمهورية مصر العربية نظمتها مبادرة مرحبا بكم في مصر وذلك في إطار التعاون الوثيق بين الجهاز ووزارة الخارجية للوصول بمعرض تراثنا للسوق الدولي ودعوة الجاليات الأجنبية والعربية للحضور والمشاركة في فاعلياته مما شجع المئات من الجاليات الدبلوماسية الاجنبية و السائحين علي زيارة المعرض .

وأكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أن نجاح معرض تراثنا في دورته السابعة والذي ينظمه الجهاز برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية جاء نتيجة التعاون بين عدد كبير من الوزارات والهيئات العامة والخاصة والبنوك والجمعيات الأهلية والجهات المشاركة في رعاية المعرض مشيدا بالدعم الذي قدمته كافة هذه الجهات للجهاز وذلك في ترجمة فعلية لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز لتوجيه كافة أوجه الدعم للعاملين بقطاع الحرف اليدوية والتراثية لتعظيم مساهمته في دفع الاقتصاد الوطني. 
 

ووجه رحمي الشكر لكل الوزراء والمحافظين والشخصيات العامة التي حرصت علي حضور افتتاح المعرض او زيارته لتشجيع المشاركين فيه و تأكيدا علي اهتمام قيادات مصر بالحفاظ علي هذه الفنون العريقة ووجه الشكر لكل زوار المعرض الذي توافدوا بأسرهم و أبنائهم ليشكلوا مهرجان يومي للاحتفال بفناني مصر و مبدعيها من اصحاب المشروعات التراثية مما حقق نجاح حقيقي لرسالة المعرض في نشر هذه الثقافة والتوعية بأهمية هذه الفنون والحفاظ علي استمرارها. 


وتجدر الاشارة إلي أن جهاز تنمية المشروعات قد وجه دعوات للعشرات من الجامعات  والمعاهد و المدارس لزيارة معرض تراثنا وقام مئات  الطلبة والطالبات من شباب الجامعات بزيارة المعرض والمشاركة في فاعلياته وذلك من مختلف الجامعات الحكومية والخاصة ومنها جامعة القاهرة وجامعة أسيوط وجامعة بدر وجامعة المنوفية والجامعة البريطانية والأكاديمية البحرية وجامعة الأزهر و العشرات من المدارس علي مستوي القاهرة و الجيزة .

وكثّف جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر جهوده لتيسير تجربة الزوار، من خلال رفع درجة الاستعداد وتسهيل الحركة داخل أجنحة المعرض و تقديم كافة اوجه المساعدة لزوار المعرض مع تقديم فقرات فنية تراثية.

