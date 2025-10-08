جهاز تنمية المشروعات يفتتح دورة جديدة من معرض صنع في دمياط

أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات اهتمام الجهاز بدعم المشروعات الصناعية والإنتاجية وقيامه بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية لتوفير كافة أوجه الدعم لهذه المشروعات والتركيز على الميزة التنافسية التي تتمتع بها مختلف المحافظات للوصول إلى منتج متميز مصري عالي الجودة وتسويقه في معارض متخصصة.

جاء ذلك بمناسبة افتتاح دورة جديدة من معرض "صنع في دمياط" والذي ينظمه الجهاز بالتعاون مع محافظة دمياط وذلك بقاعة جهاز تنمية المشروعات بأرض المعارض في مدينة نصر بالقاهرة حيث افتتح المعرض باسل رحمي الرئيس التنفيذي للجهاز يصاحبه وفد من دولة الإمارات العربية المتحدة يرأسه سعادة يوسف محمد اسماعيل، النائب الأول لغرفة رأس الخيمة للتجارة والصناعة ورئيس مؤسسة الشيخ سعود لتنمية مشاريع الشباب وإسماعيل حشمي مدير الشئون التجارية لغرفة رأس الخيمة.

وأضاف رحمي أن الجهاز يعمل وفقا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز وفقا لخطط فعالة لتسويق منتجات أصحاب المشروعات على مختلف تنوعها، وإقامة معارض جديدة في مختلف المحافظات، حيث سيتم التركيز على الصناعات التي تشتهر بها كل محافظة والعمل على إقامة معرض لصناعتها في المحافظات الأخرى بالتنسيق والتعاون الكامل مع المحافظات.

وعقد باسل رحمي الرئيس التنفيذي للجهاز اجتماعا على هامش افتتاح المعرض مع وفد من مسئولي دولة الامارات العربية المتحدة لمناقشة أوجه التعاون بين الجانبين وإمكانية التوسع في تقديم الدعم الفني للمشروعات الإنتاجية بوجه عام ومصنعي الأثاث بوجه خاص بالإضافة إلى فتح أسواق جديدة لمنتجات الأثاث والديكور التي تتمتع بها محافظة دمياط لدولة الامارات.

وأعرب أعضاء الوفد عن اعجابهم بالمنتجات المعروضة وتطلعهم إلى مزيد من التعاون مع جهاز تنمية المشروعات لدعم قطاع المشروعات الصغيرة في مصر.

صناعة الأثاث

يتم تنظيم المعرض بالتعاون مع اللجان النقابية الخاصة بصناعة الأثاث وكذلك الغرف التجارية والجمعيات الأهلية من منتجي الأثاث الدمياطي حيث يشارك عدد من العارضين المنتسبين لتلك الجهات في فعاليات المعرض من خلال مجموعة متميزة ومتنوعة من الموبيليا والأثاث الكلاسيكي والمودرن من الأثاث الدمياطى الفاخر الذي يمتاز بأجود أنواع الأخشاب الطبيعية، بالإضافة إلى توفر تصميمات أثاث مبهرة لغرف النوم والسفرة والاطفال والانتريهات وبأسعار تنافسية مما يتيح الفرصة لسكان محافظتي القاهرة الكبرى والجيزة وباقى المحافظات المجاورة لكي يتمكنوا من زيارة المعرض وشراء أجواد أنواع الأثاث الدمياطى.

وتستمر فعاليات المعرض خلال الفترة من 8 أكتوبر وحتى 17 أكتوبر من الساعة العاشرة صباحا وحتى الحادية عشر مساءً يوميا بقاعة جهاز تنمية المشروعات بأرض المعارض بمدينة نصر، وذلك بمشاركة 87 مشروع متخصص في الاثاث والديكور من صناع الأثاث الدمياطي.