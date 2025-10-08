الإحصاء: 36.8% زيادة في المبالغ المودعة بصندوق توفير البريد 2024 / 2025‏

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاربعاء بياناً صحفياً بمناسبة اليوم العالمــي للبريــد، الــذي يوافـــق 9 أكتوبر مـن كل عام ويــوافق هذا تاريـخ تأسيــس الإتحـــاد البريدي العالمـي الـذي أنشـــئ عام 1874.

ويعتبر المنتدي الرئيسي للتعاون بين القطاعات البريدية في سائر الدول ويهدف الإتحاد إلى ضمان وجود شبكة عالمية تضع قواعد لتبادل البريد الدولي ويقدم توصيــات لتحفيــز النمـو في الخدمات المالية وتحسين جودة الخدمة للعملاء مع مواكبة التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم لتلبية الاحتياجات ليصبح البريد بذلك منفذاً رئيسياً للاتصال بالعـالم الرقمــي محققاً التغيير والشمول والمرونة المنشودة.

ويتم الاحتفال هذا العام تحت شعار " البريد في خدمة الإنسان، خدمة محلية و نطاق عالمي " مما يجعل البريد خدمة عامة أصيلة متجذرة في المجتمعات قائمة على الانسان ودافعة إلى التواصل والانفتاح على العالم .



أهم المؤشرات ما يلي:

تضم شبكة البريد العالمية أكثر من 650 ألف مكتب حول العالم ونحو 5.3 مليون موظف مما يجعل البريد الجهاز الأجدر على إيصال الخدمات للجميع أينما وُجدوا، كما يستخدم أكثر من 1.5 مليار شخص حول العالم أي ما يعادل نحو 28% من البالغين الخدمات المالية الأساسية كالدفع وتحويل الأموال والادخار عبر الشبكات البريدية.



بلغت قيمة المبـــالغ المــودعة فـي صندوق توفــــير البريــد المصري 166,2 مليـار جنيه عـام 2024 / 2025 مقابــــل 121,5 مليار جنيه عام 2023/2024 بزيادة بلغت نسبتها 8, 36٪.

بلغت قيمة المعاشـــات المنصرفـة من المكاتب البريدية 200,4 مليار جنيه عــام 2024 / 2025 مقابل 179,5 مليار جنيه عـام 2023 / 2024 بزيادة بلغت نسبتها 11,6٪.

بلغت قيمة المبـالغ المـودعة بالحسابــات الجــارية 367.8 مليـار جنيه عـام 2024/ 2025 مقـابـل 249.5 مليـار جنيه عام 2023 / 2024 بزيادة بلغت نسبتها 47,4 ٪.

بلغت قيمـة الطوابع المباعـة والنمـاذج بالوحدات البريديــة 382,5 مليـون جنيه عام 2024 / 2025 مقــابل 335,8مليـون جنيــه عــام 2023 / 2024 بزيادة بلغت نسبته 13,9 ٪.

بلغ عدد مكاتب الخدمات البريدية الحكومية 4719 مكتب عام 2024/ 2025 مقابـل 4643 مكتب عـام 2023 / 2024 بزيادة بلغت نسبتها 1,6 ٪.

بلغ عـدد ماكـــينات خدمــة الــدفع الإلكـــتروني على مستــوى الجمهــورية 20462 ماكينة عـام 2024/ 2025 مقابل 21918 ماكينة عــام 2023 / 2024 بانخفاض بلغت نسبته 6,6 ٪ وهو نظـام آلـي يتيح القـدرة علـى إجـراء المعـاملات المالية والاستعلام عن الرصيد.