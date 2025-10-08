قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
"محدش يقدر يعمل حاجة لمصر خالص".. رسائل حاسمة من الرئيس السيسي بأكاديمية الشرطة
الرئيسان السيسي وتبون يناقشان جهود السلام في غزة والاستثمار في خطة ترامب لحل الدولتين
شوبير يكشف مفاجأة بشأن مشاركة زيزو في تشكيل الفراعنة أمام جيبوتي
الزمالك يستعد لصرف دفعة جديدة من مستحقات اللاعبين قبل مواجهة ديكيداها
مفاوضات شرم الشيخ ترسم ملامح المرحلة الأولى من خطة ترامب لغزة| وخبير يشرح
مواضع رفع اليدين في الصلاة.. 4 حالات تعرف عليها
غارات روسية تضرب سكك الحديد والطاقة.. وأوكرانيا ترد بأسر جنود وقتلى
وزير التعليم: لا يمكن فهم لغة الذكاء الاصطناعى دون إتقان قواعد البرمجة
سعر جرامات الذهب اليوم الأربعاء 8-10-2025
برلمانى يتقدم بـ 7 مقترحات للحكومة لضمان الرقابة الصارمة على الأسواق
عاجل| الرئيس السيسي يشارك في إفطار احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين
مصادر: وزير الخارجية الأمريكي يحضر اجتماع باريس بشأن غزة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

الإحصاء: 36.8% زيادة في المبالغ المودعة بصندوق توفير البريد 2024 / 2025‏

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء
الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء
آية الجارحي

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاربعاء بياناً صحفياً بمناسبة اليوم العالمــي للبريــد، الــذي يوافـــق 9 أكتوبر مـن كل عام ويــوافق هذا تاريـخ تأسيــس الإتحـــاد البريدي العالمـي الـذي أنشـــئ عام 1874.

 ويعتبر المنتدي الرئيسي للتعاون بين القطاعات البريدية في سائر الدول ويهدف الإتحاد إلى ضمان وجود شبكة عالمية تضع قواعد لتبادل البريد الدولي ويقدم توصيــات لتحفيــز النمـو في الخدمات المالية وتحسين جودة الخدمة للعملاء مع مواكبة التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم لتلبية الاحتياجات ليصبح البريد بذلك منفذاً رئيسياً للاتصال بالعـالم الرقمــي محققاً التغيير والشمول والمرونة المنشودة.
 ويتم الاحتفال هذا العام تحت شعار " البريد في خدمة الإنسان، خدمة محلية و نطاق عالمي " مما يجعل البريد خدمة عامة أصيلة متجذرة في المجتمعات قائمة على الانسان ودافعة إلى التواصل والانفتاح على العالم .


أهم المؤشرات ما يلي:
 تضم شبكة البريد العالمية أكثر من 650 ألف مكتب حول العالم ونحو 5.3 مليون موظف مما يجعل البريد الجهاز الأجدر على إيصال الخدمات للجميع أينما وُجدوا، كما يستخدم أكثر من 1.5 مليار شخص حول العالم أي ما يعادل نحو 28% من البالغين الخدمات المالية الأساسية كالدفع وتحويل الأموال والادخار عبر الشبكات البريدية.


بلغت قيمة المبـــالغ المــودعة فـي صندوق توفــــير البريــد المصري 166,2 مليـار جنيه عـام 2024 / 2025 مقابــــل 121,5 مليار جنيه عام 2023/2024 بزيادة بلغت نسبتها 8, 36٪.
بلغت قيمة المعاشـــات المنصرفـة من المكاتب البريدية 200,4 مليار جنيه عــام 2024 / 2025 مقابل 179,5 مليار جنيه عـام 2023 / 2024 بزيادة بلغت نسبتها 11,6٪.
بلغت قيمة المبـالغ المـودعة بالحسابــات الجــارية 367.8 مليـار جنيه عـام 2024/ 2025 مقـابـل 249.5 مليـار جنيه عام 2023 / 2024 بزيادة بلغت نسبتها 47,4 ٪.
بلغت قيمـة الطوابع المباعـة والنمـاذج بالوحدات البريديــة 382,5 مليـون جنيه عام 2024 / 2025 مقــابل 335,8مليـون جنيــه عــام 2023 / 2024 بزيادة بلغت نسبته 13,9 ٪.

بلغ عدد مكاتب الخدمات البريدية الحكومية 4719 مكتب عام 2024/ 2025 مقابـل 4643 مكتب عـام 2023 / 2024 بزيادة بلغت نسبتها 1,6 ٪.
بلغ عـدد ماكـــينات خدمــة الــدفع الإلكـــتروني على مستــوى الجمهــورية 20462 ماكينة عـام 2024/ 2025 مقابل 21918 ماكينة عــام 2023 / 2024 بانخفاض بلغت نسبته 6,6 ٪ وهو نظـام آلـي يتيح القـدرة علـى إجـراء المعـاملات المالية والاستعلام عن الرصيد.

الإحصـاء البريد جودة الخدمة تحويل الأموال الخدمات المالية

صورة أرشيفية

بعد يومين من تعيينه.. القبض على رئيس حي شرق بالإسكندرية بتهمة الرشوة

مشغولات ذهبية

100 جنيه إضافية.. زيادة جديدة في أسعار الذهب بمصر اليوم

الدولار

رسميًا الآن .. سعر الدولار مقابل الجنيه عقب انخفاضه

صورة أرشيفية

بعد إخلاء طرفهم| تعليمات بعودة المعلمين المحالين للمعاش بالعام الدراسي الحالي لعملهم

ذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 8-10-2025

محكمة طنطا

في أول يوم تقديم .. خناقة بين مرشحي مجلس النواب وأنصارهم أمام أبواب محكمة طنطا

منتخب مصر

اتفرج ببلاش.. موعد مباراة مصر وجيبوتي وتردد قناة مفتوحة لنقلها

جيس ثوروب

أول قرار من جيس ثوروب قبل توليه مهمه تدريب الأهلي

ماجى دويدار

شركة إنابل لخدمات التعهيد تعين ماجي دويدار رئيساً تنفيذياً لدفع خطط النمو والتوسع العالمي

OpenAI

OpenAI تحظر حسابات مرتبطة بالصين طلبت مقترحات حول مراقبة وسائل التواصل

Motorola

هاتف Motorola Moto G Power 2025 .. صفقة برايم داي التي تجمع بين القوة والأناقة

منة عدلي القيعي تخطف الأنظار بصور رومانسية رفقة زوجها

بيطري الشرقية: تحصين 254 ألف طائر ضد أنفلونزا الطيور والأمراض الوبائية

على البحر.. عبير صبري تستعرض جمالها بأحدث جلسة تصوير

تضامن الشرقية تنتهي من تدريب 40 رائدة لتعزيز التغذية السليمة للحوامل والأطفال

باسم يوسف

أنا الرجل الغلط في المكان الغلط.. باسم يوسف يكشف كواليس حياته

أزمة الزمالك

بعد تهديدات الإفلاس.. خطة زملكاوية للخروج من الأزمة المالية والحفاظ على الكونفدرالية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تشويش

محمد مندور

محمد مندور يكتب : خالد العناني ورمزية الانتصار الثقافي في اليونسكو

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: حين تكلمت مصر.. الدبلوماسية المصرية تكتب التاريخ قبيل العبور

