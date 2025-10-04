مذكرة تفاهم بين جهاز تنمية المشروعات والمنظمة العربية للسياحة

شهد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين كل من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والمنظمة العربية للسياحة، التابعة لجامعة الدول العربية، وذلك على هامش حضوره، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فعاليات الدورة السابعة لمعرض المنتجات والحرف اليدوية والتراثية "تراثنا 2025"، الذي يقام تحت رعاية فخامة السيد الرئيس.

ووقع مذكرة التفاهم باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والدكتور/ بندر بن فهد آل فهيد، رئيس المنظمة العربية للسياحة.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى إقامة تعاون مشترك بين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والمنظمة العربية للسياحة؛ من أجل دعم الحرف اليدوية وتمكين الحرفيين من خلال تنظيم معرض "تراثنا" في عدد من الدول العربية، بما يعزز التسويق والتصدير، وإبراز الهوية الثقافية العربية.

وتتحدد مجالات التعاون المشتركة بين الجانبين في تنظيم مشترك لمعرض "تراثنا" في الدول الأعضاء، وكذلك تبادل الخبرات في تنظيم المعارض والتسويق السياحي والحرفي، بما يضمن مشاركة عربية واسعة للحرفيين والأسر المنتجة، علاوة على الترويج للمعرض ضمن أجندة المنظمة وفعالياتها، بالإضافة إلى تنظيم ورش عمل وندوات تعريفية عن الحرف التقليدية، وتبادل قواعد البيانات الخاصة بالحرفيين مع مراعاة سرية المعلومات، فضلا عن تشجيع السياحة الثقافية المرتبطة بالتراث في الدول المستضيفة.

وبموجب مذكرة التفاهم، يقوم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بتمكين أصحاب المشروعات والحرفيين، ودعمهم ماليا وفنيا، وتعزيز قدراتهم التنافسية في الأسواق، بينما تقوم المنظمة العربية للسياحة بالترويج للمعرض ضمن فعالياتها السياحية، وتنسيق مشاركة الدول الأعضاء، وتعزيز السياحة البينية المرتبطة بالتراث.