قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سياسي فلسطيني لـ صدى البلد: موافقة حماس تفتح الطريق لإنهاء نكبة غزة
مدبولي يشهد فيلماً عن صناعة الدواء.. واستعراض لرؤية "القابضة للأدوية"
فرصة تاريخية أم اختبار صعب؟ .. ردود فعل دولية متفائلة على مبادرة ترامب للسلام .. ترقب حذر لموقف إسرائيل بعد رد حماس
الإسكان: ترحيل المبالغ المتبقية من المرحلة العاشرة التكميلية لـ بيت الوطن
القاهرة الإخبارية: نتنياهو يوافق على المرحلة الأولى من خطة ترامب للإفراج عن المحتجزين
"الهيئة الوطنية" تحدد 10 و11 نوفمبر موعدًا للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب
موعد مباراة الزمالك وغزل المحله في الدوري والقنوات الناقلة
رئيس الوزراء يتوجه لمحافظة القليوبية لافتتاح وتفقد عدد من مصانع الأدوية المطورة
تأكيدا لإنفراد صدى البلد.. انتخابات مجلس النواب على مرحلتين
متحدث "فتح" لـ"صدى البلد": نرحب بخطوة "حماس".. والشرعية الفلسطينية هي الممر لأي تسوية قادمة
بالمواعيد.. الوطنية للانتخابات تعلن جدول انتخابات مجلس النواب ومواعيد التصويت
بحوزتهما أسلحة بيضاء .. القبض على شقيقين يمارسان البلطجة ببولاق الدكرور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مذكرة تفاهم بين جهاز تنمية المشروعات والمنظمة العربية للسياحة

توقيع مذكرة تفاهم
توقيع مذكرة تفاهم
محمود مطاوع

 شهد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين كل من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والمنظمة العربية للسياحة، التابعة لجامعة الدول العربية، وذلك على هامش حضوره، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فعاليات الدورة السابعة لمعرض المنتجات والحرف اليدوية والتراثية "تراثنا 2025"، الذي يقام تحت رعاية فخامة السيد الرئيس.

      ووقع مذكرة التفاهم باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والدكتور/ بندر بن فهد آل فهيد، رئيس المنظمة العربية للسياحة.

        وتهدف مذكرة التفاهم إلى إقامة تعاون مشترك بين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والمنظمة العربية للسياحة؛ من أجل دعم الحرف اليدوية وتمكين الحرفيين من خلال تنظيم معرض "تراثنا" في عدد من الدول العربية، بما يعزز التسويق والتصدير، وإبراز الهوية الثقافية العربية.

         وتتحدد مجالات التعاون المشتركة بين الجانبين في تنظيم مشترك لمعرض "تراثنا" في الدول الأعضاء، وكذلك تبادل الخبرات في تنظيم المعارض والتسويق السياحي والحرفي، بما يضمن مشاركة عربية واسعة للحرفيين والأسر المنتجة، علاوة على الترويج للمعرض ضمن أجندة المنظمة وفعالياتها، بالإضافة إلى تنظيم ورش عمل وندوات تعريفية عن الحرف التقليدية، وتبادل قواعد البيانات الخاصة بالحرفيين مع مراعاة سرية المعلومات، فضلا عن تشجيع السياحة الثقافية المرتبطة بالتراث في الدول المستضيفة.
         وبموجب مذكرة التفاهم، يقوم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بتمكين أصحاب المشروعات والحرفيين، ودعمهم ماليا وفنيا، وتعزيز قدراتهم التنافسية في الأسواق، بينما تقوم المنظمة العربية للسياحة بالترويج للمعرض ضمن فعالياتها السياحية، وتنسيق مشاركة الدول الأعضاء، وتعزيز السياحة البينية المرتبطة بالتراث.

الوزراء رئيس الوزراء تنمية المشروعات لمنظمة العربية للسياحة المنظمة العربية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نوح آدم

وفاة نجم الزمالك السابق بعد صراع مع المرض

رسميا.. أسعار البنزين اليوم

رسميا.. أسعار البنزين اليوم

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت.. كم يصل كيلو الفراخ البيضاء؟

صرف معاش شهري ثابت لربة المنزل.. شروط التسجيل والمبلغ

كيفية الحصول على معاش شهري ثابت لربة المنزل؟

الأحلام التي إذا رأيتها لا نُخبر بها أحدًا

لو شُفتها اسكت!.. 7 أحلام إذا رأيتها في المنام لا تخبر بها أحداً

منتخب الشباب

منتخب مصر يهزم تشيلي ويتأهل لدور الـ16 بكأس العالم للشباب

البحيرة

وضعتها في الدولاب تحت الهدوم.. أم تتخلص من ابنتها بطريقة بشعة في البحيرة

من هو العدو الصامت في الأرز؟

التسمم البكتيري الصامت.. متى يصبح الأرز خطرًا وكيف تحمي أسرتك ؟

ترشيحاتنا

دعاء الخروج من المنزل

دعاء الخروج من المنزل.. كان يردده النبي فاغتنمه

الدعاء في السجود

هل يجوز ترديد أدعية القرآن الكريم في السجود ؟.. الإفتاء تجيب

إحدى مجالس الذاكرين

الأوقاف تعقد 2963 ندوة علمية في "مجالس الذاكرين" بجميع المحافظات

بالصور

ما أسباب رائحة الجسم الكريهة؟ وكيف يمكن علاج هذه المشكلة؟

الأسباب الرئيسية لرائحة الجسم الكريهة
الأسباب الرئيسية لرائحة الجسم الكريهة
الأسباب الرئيسية لرائحة الجسم الكريهة

في عيد ميلادها الـ 58.. 10 صور تكشف عن جمال صابرين| شاهد

صابرين
صابرين
صابرين

كيف لا تصاب بالسرطان أبدا ؟.. السر في الميتوكوندريا

الميتوكوندريا ودورها في الوقاية من السرطان
الميتوكوندريا ودورها في الوقاية من السرطان
الميتوكوندريا ودورها في الوقاية من السرطان

احذر.. 3 أخطاء شائعة تدمر سيارتك دون أن تنتبه

أعطال السيارات
أعطال السيارات
أعطال السيارات

فيديو

الخطيب

الخطيب يستمر على كرسي رئاسة النادي الأهلي

نوى المشمش

أطباء يحذرون من نوى المشمش.. خـ.ــطـر على حياتك

الرئيس الراحل محمد أنور السادات

السادات.. ثعلب السياسة وبطل معركة التحرير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: قراءة في المناورات المصرية التركية !

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

المزيد