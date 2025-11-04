باسل رحمي: تمويلات جديدة بقيمة 13.5 مليون جنيه للمشروعات الصغيرة بأسيوط

استقبل اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والوفد المرافق له، خلال زيارته لمحافظة أسيوط، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتنمية قطاع المشروعات بالمحافظة، بما يسهم في توفير فرص عمل جديدة لأبناء المحافظة وتعزيز انتاج المشروعات الصناعية والتجمعات الانتاجية بضخ المزيد من التمويلات و تقديم الخدمات الفنية و التدريبية و التسويقية لزيادة قدرة هذه المشروعات علي المساهمة في دعم الاقتصاد المحلي.

وأكد رحمي خلال اللقاء حرص الجهاز على تفعيل مختلف سبل التعاون مع المحافظة وكذلك منظمات المجتمع الأهلي والقطاع الخاص في المحافظة لاستفادة المواطنين وخاصة الشباب والمرأة من جميع الخدمات المالية والفنية اللازمة لدعم إقامة المزيد من المشروعات الإنتاجية الجديدة أو تطوير مشروعاتهم القائمة.

وأوضح أن ذلك يأتي في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز بتعزيز الخدمات المقدمة لتنمية قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في محافظات الصعيد والمحافظات الحدودية باعتبارها مجتمعات أكثر احتياجا للخدمات التنموية و تمتلك العديد من عناصر الاستثمار الطبيعي و البشري

وخلال اللقاء، أشاد اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط بالدور الحيوي الذي يقوم به جهاز تنمية المشروعات في دعم وتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر داخل المحافظة، مؤكدًا أن الجهاز شريك أساسي في جهود الدولة لتحسين مستوى المعيشة لأبناء الصعيد من خلال توفير التمويلات والخدمات غير المالية لأصحاب المشروعات ورواد الأعمال والتي تساهم في تهيئة وتأسيس مناخ عام مشجع على الاستثمار.

كما أكد المحافظ حرص المحافظة على تفعيل أوجه التعاون المستقبلي بين الجانبين بما يساهم في خلق المزيد من فرص العمل داخل المحافظة خاصة في التجمعات الصناعية والطبيعية والإنتاجية بالمحافظة، فضلا عن التنسيق لإتاحة جميع الخدمات اللازمة لإقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وخدمات تأسيسها لضمان فرص نجاحها واستمراريتها.

وأشار الي ان المحافظة تقدم كافة سبل الدعم لأبنائنا من رواد الاعمال و اصحاب المشروعات الصغيرة

وضم وفد جهاز تنمية المشروعات الدكتور رأفت عباس المشرف على برامج التنمية بالجهاز ويوسف قلادة رئيس القطاع المركزى للمكاتب الاقليمية واسامة بكرى رئيس القطاع المركزى لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة وايهاب عبد الحميد مدير مكتب اسيوط، وبسام صلاح قطاع الشئون الادارية والهندسية.

وناقش باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات مع محافظ أسيوط وقيادات المحافظة عدد من ملفات التعاون المشترك، من بينها تفعيل منظومة الربط الإلكتروني بين مراكز إصدار تراخيص المحال العامة ووحدات الشباك الواحد بالجهاز، بما يتيح تقديم طلبات الحصول على تراخيص التشغيل إلكترونيًا لضمان سرعة إنهاء الإجراءات وتبسيطها لأصحاب المشروعات.

كما بحث سبل التعاون لزيادة مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي للمحافظة، من خلال تعزيز دعم الجهاز للمشروعات المقامة داخل المجمعات الصناعية، خاصة مناطق الصناعات الحرفية.

في ذات السياق، ناقش رحمي ومحافظ أسيوط الموقف التنفيذي لمبادرة تشغيل الشباب والخريجين من أبناء المحافظة، والتي تم إطلاقها في أكتوبر 2025 بالتعاون بين الجهاز ومحافظة أسيوط، بهدف توفير فرص عمل لائقة من خلال إقامة مشروعات خدمية وإنتاجية وزراعية مثل الصوبات الزراعية والمزارع السمكية.

وشهد اللواء هشام ابو النصر وباسل رحمي خلال الزيارة توقيع عقدي إقراض للمشروعات متناهية الصغر بتمويل من جهاز تنمية المشروعات بقيمة ٨ ملايين جنيه لجمعية تنمية المجتمع بالعزية وجمعية تحفيظ القران بالتناغة الشرقية لتقوم الجمعيتين بتقديم تمويلات متنوعة للمشروعات متناهية الصغر الجديدة و القائمة لابناء محافظة أسيوط و ذلك في إطار حرص جهاز تنمية المشروعات على التوسع في التمويل متناهي الصغر والوصول بالتمويلات إلى الراغبين في تطوير مشروعاتهم والحفاظ على استقرارها او اقامة مشاريع جديدة.

كما تم تسلم شيكات إقراض مباشر من جهاز تنمية المشروعات لخمسة من أصحاب المشروعات الإنتاجية والصناعية بإجمالي تمويلات 5.5 مليون جنيه.