وكيل إسكان النواب: مصر تقود العالم لوقف النار في غزة وحماية المدنيين

أكد النائب الدكتور أحمد عبد المجيد وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن مصر تلعب دورًا محوريًا في الساحة الدولية لدعم المدنيين في غزة، مشيرًا إلى أهمية الإجراءات التي اتخذتها القاهرة لضمان إيصال المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني دون أي عوائق.

وأوضح عبد المجيد، في تصريح صحفي له اليوم، أن مصر كانت دائمًا في مقدمة الدول التي تتبنى القضية الفلسطينية على الصعيد الدولي، حيث قامت بالضغط على الأطراف المختلفة لفتح المعابر الإنسانية وتقديم الدعم السياسي عبر الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية، بما يعكس التزام القاهرة بحماية المدنيين وتخفيف معاناتهم.

وأشار وكيل إسكان البرلمان، إلى أن جهود مصر لم تقتصر على الضغط السياسي فقط، بل شملت التنسيق المستمر مع المنظمات الإنسانية الدولية، وعلى رأسها الهلال الأحمر والأمم المتحدة، لضمان وصول المساعدات ضمن بيئة آمنة، مع الحفاظ على علاقات وثيقة لتسهيل عمليات الإغاثة.

وأكد نائب الإسكندرية أن مصر ستواصل جهودها لتثبيت وقف إطلاق النار وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، داعيًا جميع الأطراف الدولية إلى الالتزام بالقوانين الإنسانية وحماية المدنيين وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية لهم.

واختتم الدكتور أحمد عبد المجيد تصريحاته بالإشادة بدور الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم القضايا الإنسانية، مؤكدًا أن مصر مستمرة في القيام بدورها القيادي إقليميًا ودوليًا لضمان استقرار غزة وتحقيق السلام الدائم.