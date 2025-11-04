قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ماذا تقول في دعاء بعد صلاة العشاء؟.. دعوة مستجابة لقضاء الحاجة وتفريج الكرب
إجازة المتحف الكبير انتهت.. العطلات الرسمية القادمة في 2025
منتخب مصر يهزم هايتي برباعية في افتتاحية مبارياته بـ مونديال الناشئين
رئيس إريتريا: العلاقات مع مصر إستراتيجية وتهدف إلى التكامل والتعاون الشامل
الصحة: خطة عاجلة لتطوير مستشفى رأس الحكمة وعرضها خلال أسبوع
صفعة "سوشيال" وصلح "في قعدة"| كواليس تصالح مسن السويس.. حكاية شقة في كمبوند وحقيقة تجهيز ابنته
الإسكان الاجتماعي يرسل رسائل لحاجزي «سكن لكل المصريين 7».. ما القصة؟
الرئيس الكولومبي: سأزور غزة يوما ما إذا سنحت لي الفرصة
حقيقة احتجاز هيئة قناة السويس للناقلة DIGNITY
رمضان عبدالمعز: هذا العمل يجعلك أقرب الناس مجلسا من رسول الله يوم القيامة
أول ظهور لـ إمام عاشور في التدريبات الجماعية للأهلي
محمود عصمت: 35 مليار جنيه تكلفة نقل الكهرباء لمشروعات الدلتا الجديدة
هيئة الكتاب تنظم يوما ثقافيا ترفيهيا بمركز الشروق احتفالا بافتتاح المتحف المصري الكبير

جمال عاشور

نظمت الهيئة المصرية العامة للكتاب اليوم، تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، فعالية ثقافية مميزة داخل مركز الشروق الثقافي، احتفالاً بافتتاح المتحف المصري الكبير، وذلك ضمن جهودها المستمرة في ربط الثقافة بالمتعة والمعرفة وإتاحة الفعاليات المجانية للجمهور من مختلف الأعمار.

شهد اليوم، الذي استمر من الثالثة حتى الخامسة مساءً، إقبالاً كبيراً من الأطفال والعائلات، حيث امتلأت أروقة مكتبة الشروق بالضحكات والألوان والحماس، وتنوعت الفعاليات بين ورش فنية أطلقت طاقات الإبداع لدى الصغار، ولعبة السلم والثعبان العملاقة التي جمعت بين الترفيه والتفاعل الجماعي، إلى جانب عرض الأراجوز الذي أعاد البهجة الكلاسيكية إلى وجوه الحضور، ومسرح العرائس الذي قدّم فقرات تربوية مشوقة تمزج بين المتعة والقيم الإنسانية.

وأكد القائمون على الفعالية أن هذا اليوم يأتي ضمن خطة الهيئة لمد جسور التواصل بين المؤسسات الثقافية والجمهور، من خلال تقديم أنشطة تربط الثقافة المصرية العريقة بروح العصر، وتحتفي في الوقت نفسه بحدث وطني كبير مثل افتتاح المتحف المصري الكبير الذي يُعد أحد أهم المشروعات الثقافية في القرن الحادي والعشرين.

ولاقت الفعالية تفاعلاً واسعاً من قبل المشاركين الذين أشادوا بأجواء اليوم وبتنظيم الهيئة، مؤكدين أهمية مثل هذه المبادرات في إحياء الدور المجتمعي للمكتبات والمراكز الثقافية كمساحات للتعلم والفرح والإبداع.

واختتمت الفعاليات بتوجيه دعوة مفتوحة للجمهور لمتابعة الأنشطة المقبلة التي تنظمها الهيئة المصرية العامة للكتاب في مختلف المحافظات، استمراراً لمسيرتها في نشر الثقافة وتأكيد أن الكتاب والفن يمكن أن يكونا مصدر سعادة وجمال لكل بيت مصري.

الرئيس اللبناني العماد جوزاف

الرئيس اللبناني: نتطلع لدور أوروبي فاعل لإرغام إسرائيل على وقف اعتداءاتها

أرشيفية

الأمين العام للأمم المتحدة يشدد على ضرورة احترام وقف إطلاق النار في غزة

دونالد ترامب

ترامب: أي يهودي يصوت لزهران ممداني شخص غبي

طرق آمنة لتنظيف الخضروات والفواكه في المنزل.. بطرق طبيعية

مشروبات شهيرة تسبّب اصفرار الأسنان.. طرق طبيعية لاستعادة بياضها

نشرة المرأة والمنوعات | أسرار هاني الناظر لعلاج تساقط الشعر.. فوائد وأضرار البيض المسلوق والمقلي

سر تنظيف المكواة من الأوساخ العالقة لتعود جديدة في دقائق بدون مجهود

دولاب المصري القديم

رحلة في دولاب المصري القديم.. ماذا كان يرتدي أجدادنا؟

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

