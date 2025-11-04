هيئة الكتاب تنظم يوما ثقافيا ترفيهيا بمركز الشروق احتفالا بافتتاح المتحف المصري الكبير

نظمت الهيئة المصرية العامة للكتاب اليوم، تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، فعالية ثقافية مميزة داخل مركز الشروق الثقافي، احتفالاً بافتتاح المتحف المصري الكبير، وذلك ضمن جهودها المستمرة في ربط الثقافة بالمتعة والمعرفة وإتاحة الفعاليات المجانية للجمهور من مختلف الأعمار.

شهد اليوم، الذي استمر من الثالثة حتى الخامسة مساءً، إقبالاً كبيراً من الأطفال والعائلات، حيث امتلأت أروقة مكتبة الشروق بالضحكات والألوان والحماس، وتنوعت الفعاليات بين ورش فنية أطلقت طاقات الإبداع لدى الصغار، ولعبة السلم والثعبان العملاقة التي جمعت بين الترفيه والتفاعل الجماعي، إلى جانب عرض الأراجوز الذي أعاد البهجة الكلاسيكية إلى وجوه الحضور، ومسرح العرائس الذي قدّم فقرات تربوية مشوقة تمزج بين المتعة والقيم الإنسانية.

وأكد القائمون على الفعالية أن هذا اليوم يأتي ضمن خطة الهيئة لمد جسور التواصل بين المؤسسات الثقافية والجمهور، من خلال تقديم أنشطة تربط الثقافة المصرية العريقة بروح العصر، وتحتفي في الوقت نفسه بحدث وطني كبير مثل افتتاح المتحف المصري الكبير الذي يُعد أحد أهم المشروعات الثقافية في القرن الحادي والعشرين.

ولاقت الفعالية تفاعلاً واسعاً من قبل المشاركين الذين أشادوا بأجواء اليوم وبتنظيم الهيئة، مؤكدين أهمية مثل هذه المبادرات في إحياء الدور المجتمعي للمكتبات والمراكز الثقافية كمساحات للتعلم والفرح والإبداع.

واختتمت الفعاليات بتوجيه دعوة مفتوحة للجمهور لمتابعة الأنشطة المقبلة التي تنظمها الهيئة المصرية العامة للكتاب في مختلف المحافظات، استمراراً لمسيرتها في نشر الثقافة وتأكيد أن الكتاب والفن يمكن أن يكونا مصدر سعادة وجمال لكل بيت مصري.