مجدي شاكر: المتحف المصري الكبير نقلة نوعية في السياحة والاقتصاد المصري

أكد الدكتور مجدي شاكر، كبير الأثريين بوزارة السياحة والأثار، أن المتحف المصري الكبير هو نقلة نوعية في السياحة والاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن افتتاح المتحف المصري الكبير كان مبهر، ويعتبر هذا المشروع أكبر مشروع هندسي ثقافي في العالم.

وقال مجدي شاكر، خلال لقاء له لبرنامج "بوابة الإستثمار"، عبر فضائية "المحور"، أن قوة مصر الناعمة تتمثل في ثقافتها وأثارها الموجودة في كل مكان في العالم، حتى أن رئيس وزراء هولندا أعلن عن أنه سيعيد قطعة أثرية لمصر.

وتابع كبير الأثريين بوزارة السياحة والأثار، أنه نطالب بحقنا الشرعي في أثارنا المصرية الموجودة في الخارج، مؤكدا أن مصر حققت زيادة في معدلات النمو السياحي، ووصلنا إلى ما يقرب من 18 مليون سائح.