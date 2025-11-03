قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شوبير يكشف المرشح الأول لحصد السوبر المحلي
اتفرج على الخامة.. سيراميكا كليوباترا يحتفل بصدارة الدوري المصري
الوزير عاشور يستعرض في اليونسكو مسارين جديدين بمنظومة التعليم العالي
100 مليون دولار لتمويل دراسات ومشروعات تنموية بدول حوض النيل الجنوبي
الإبلاغ عن محاولة استيلاء على سفينة قبالة سواحل الصومال
بيت آل غبّان.. ذاكرة مدينة القصير التي قاومت الملح والسنين | عمره أربعة قرون ونصف
ترقب مصري.. كاف يجري قرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية اليوم
108 رحلات دولية تهبط بالغردقة اليوم.. وإشغالات فندقية تواصل الصعود مع قرب الموسم الشتوي
مطار مرسى علم يستقبل دفعة جديدة من السائحين مع انتعاش ملحوظ في الحركة الجوية
منال عوض: مصر تحقق تقدمًا ملموسًا نحو أهدافها المناخية وتستعد لتحقيق 42% طاقة نظيفة بحلول 2030
رمضان السيد: توروب لا يختلف كثيرًا عن المدرب السابق ريبيرو
وزير الخارجية: نثق في رؤية ترامب لإنهاء الحروب والصراعات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

تزامنا مع شهر التوعية بسرطان الثدي.. البنك الأهلي الكويتي ينظم ندوة توعوية

موظفات البنك
موظفات البنك
أحمد عبد القوى

انطلاقاً من إيمان البنك الأهلي الكويتي – مصر بأهمية المسؤولية المجتمعية ودورها المحوري في تنمية المجتمعات، وفي إطار جهوده بضرورة المشاركة المجتمعية وأهدافها التنموية لدعم قطاع الصحة، قام البنك الأهلي الكويتي – مصر بإضاءة مبنى المقر الرئيسي بالقرية الذكية باللون الوردي للعام الثاني على التوالي.

وتأتي هذه المبادرة في إطار التعاون المستمر بين البنك ومؤسسة بهية، دعماً لمريضات سرطان الثدي وتزامنًا مع الاحتفال بالشهر العالمي للتوعية بمرض سرطان الثدي.

كما قام البنك خلال شهر أكتوبر بتنظيم ندوة طبية توعوية للموظفات بحضور ممثلي مستشفى دار الفؤاد كجزء من جهوده الدؤوبة لرفع مستوى الوعي تجاه هذه القضية الهامة وتعزيز ثقافة المسؤولية المجتمعية لدي موظفيه.

وقد عقدت الندوة في المقر الرئيسي للبنك الأهلي الكويتي - مصر وناقشت أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي وطرق الوقاية منه.

 وفي إطار جهوده لتعزيز صحة المرأة داخل بيئة العمل تعاون البنك مع شركة متلايف لتأمينات الحياة لتقديم فحوصات الماموجرام المجانية لجميع الموظفات.

واستمراراً للتعاون مع مؤسسة بهية لدعم صحة المرأة المصرية في مواجهة سرطان الثدي، قام البنك بالتبرع بتكلفة إنشاء مختبر (الهيموتولوجي لأمراض الدم) وشراء الأجهزة الطبية الخاصة به، والذي سيخدم 85% من إجمالي حالات بهية، أي ما يعادل 400 ألف حالة سنويًا وذلك استمراراً لتعاون البنك مع مؤسسة بهية لدعم صحة المرأة المصرية.

بنك سرطان موظف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترامب

ترامب: القوات الأمريكية تنتشر على الأرض في نيجيريا وسنوجه ضربات جوية

الدكتور مصطفى مدبولي

تعديل وزاري جديد.. مصطفى بكري يعلن مفاجأة| فيديو

يفعات تومر يروشالمي

بعد التسريبات.. إسرائيل تعتقل المدعية العسكرية العامة ورئيس النيابة

صورة من اللقاء

موعد مباراة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي السوبر المصري

الكونفدرالية

كاف يعلن تصنيف الفرق المشاركة في دور المجموعات للكونفيدرالية 2025-2026

الأمطار

الري: لدينا مركز تنبؤ يتوقع أماكن سقوط الأمطار قبلها بثلاثة أيام

5 أعمال بعد الفجر تمحي الذنوب

5 أعمال بعد الفجر تمحي الذنوب وتفتح لك أبواب الرزق.. لا تفوت ثوابها

شيكابالا

شيكابالا ينتقد تصرف الاهلي الأخير مع الزمالك: مينفعش نعمل كده

ترشيحاتنا

محمود حسني لاعب رفع الأثقال

بطل حفل المتحف الكبير| الأولمبي محمود حسني: ستظل تجربة محفورة في ذاكرتي

المهندس إسلام هاني ومهندس الديكور العالمي محمد عطية

مساعد مدير ديكورات حفل المتحف الكبير لـ“صدى البلد”: 220 مهندسا وفنيا واصلوا الليل بالنهار لمدة شهرين لتجهيز احتفالية الافتتاح

وزير الثقافة

جسور ثقافية من القاهرة إلى إفريقيا والعالم العربي .. وزير الثقافة يطلق مرحلة جديدة من التعاون الدولي خلال افتتاح المتحف المصري الكبير

بالصور

بمظهر مختلف.. شاهد أحدث سيارة كهربائية من فولكس فاجن

فولكس فاجن
فولكس فاجن
فولكس فاجن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

المزيد