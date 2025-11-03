تزامنا مع شهر التوعية بسرطان الثدي.. البنك الأهلي الكويتي ينظم ندوة توعوية

انطلاقاً من إيمان البنك الأهلي الكويتي – مصر بأهمية المسؤولية المجتمعية ودورها المحوري في تنمية المجتمعات، وفي إطار جهوده بضرورة المشاركة المجتمعية وأهدافها التنموية لدعم قطاع الصحة، قام البنك الأهلي الكويتي – مصر بإضاءة مبنى المقر الرئيسي بالقرية الذكية باللون الوردي للعام الثاني على التوالي.

وتأتي هذه المبادرة في إطار التعاون المستمر بين البنك ومؤسسة بهية، دعماً لمريضات سرطان الثدي وتزامنًا مع الاحتفال بالشهر العالمي للتوعية بمرض سرطان الثدي.

كما قام البنك خلال شهر أكتوبر بتنظيم ندوة طبية توعوية للموظفات بحضور ممثلي مستشفى دار الفؤاد كجزء من جهوده الدؤوبة لرفع مستوى الوعي تجاه هذه القضية الهامة وتعزيز ثقافة المسؤولية المجتمعية لدي موظفيه.

وقد عقدت الندوة في المقر الرئيسي للبنك الأهلي الكويتي - مصر وناقشت أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي وطرق الوقاية منه.

وفي إطار جهوده لتعزيز صحة المرأة داخل بيئة العمل تعاون البنك مع شركة متلايف لتأمينات الحياة لتقديم فحوصات الماموجرام المجانية لجميع الموظفات.

واستمراراً للتعاون مع مؤسسة بهية لدعم صحة المرأة المصرية في مواجهة سرطان الثدي، قام البنك بالتبرع بتكلفة إنشاء مختبر (الهيموتولوجي لأمراض الدم) وشراء الأجهزة الطبية الخاصة به، والذي سيخدم 85% من إجمالي حالات بهية، أي ما يعادل 400 ألف حالة سنويًا وذلك استمراراً لتعاون البنك مع مؤسسة بهية لدعم صحة المرأة المصرية.