قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب: لا أنفي شن عمليات برية في فنزويلا.. وأيام مادورو معدودة
بعد التسريبات.. إسرائيل تعتقل المدعية العسكرية العامة ورئيس النيابة
منة جلال: الحالة الصحية لأحمد الحلواني سيئة ويحتاج للدعاء
أسعار الحديد اليوم الإثنين 3-11-2025 محليا وعالميا
الرئيس الكولومبي: أخشى من اغتيالي بعد العقوبات الأمريكية
صدام مرتقب بين مانشستر سيتي وليفربول والمنتخب بسبب محمد صلاح ومرموش
5 أعمال بعد الفجر تمحي الذنوب وتفتح لك أبواب الرزق.. لا تفوت ثوابها
هيونداي تكشف عن نسختها الكهربائية إليكسيو.. وهذا سعرها عالميًا
ناصر منسي بعد استبعاده من مباراة طلائع الجيش: حسبي الله ونعم الوكيل
ترامب: رفعنا العقوبات عن سوريا ومنحناها فرصة للبقاء.. والشرع سيأتي للبيت الأبيض
ترامب: القوات الأمريكية تنتشر على الأرض في نيجيريا وسنوجه ضربات جوية
ساندي لصدى البلد: فخورة بإخراج حماة الوطن باحتفالية المتحف المصري الكبير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

تفاصيل شهادات البنك الأهلي المصري 2025

البنك الاهلي
البنك الاهلي
عبد العزيز جمال

يبحث الكثيرون عن افضل شهادات البنك الأهلي المصري والتي  تتصدر قائمة الأكثر جذبًا للباحثين عن عائد شهري، خاصة مع استقرار السياسة النقدية للبنك المركزي المصري.

يرصد موقع صدى البلد فيما يلي استعراض تفصيلي للعائد الشهري الذي يمكن أن يحصل عليه المواطن عند استثمار 100 ألف جنيه في كل نوع من شهادات البنك الأهلي المصري، مع بيان شروط كل شهادة ومدتها والعائد المتوقع منها.
 

فرع البنك الأهلي بجامعة المنيا


الشهادة البلاتينية 3 سنوات بعائد ثابت 17% شهريًا

المدة: 3 سنوات

نوع العائد: ثابت طوال مدة الشهادة

سعر العائد: 17% سنوي يصرف شهريًا

الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه ومضاعفاتها

إمكانية الاقتراض: متاحة بضمان الشهادة

الاسترداد: بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الشراء

بدء احتساب العائد: من يوم العمل التالي ليوم الشراء

العائد الشهري على 100 ألف جنيه:
17% من 100,000 = 17,000 جنيه سنويًا
17,000 ÷ 12 = 1416 جنيه شهريًا

الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج السنوي

المدة: 3 سنوات

نوع العائد: سنوي

الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه ومضاعفاتها

إمكانية الاقتراض: متاحة

الاسترداد: بعد 6 أشهر من تاريخ الشراء

العائد على 100 ألف جنيه:

السنة الأولى (23%) = 23,000 جنيه سنويًا (1916 جنيه شهريًا تقريبًا)

السنة الثانية (18.5%) = 18,500 جنيه سنويًا (1541 جنيه شهريًا تقريبًا)

السنة الثالثة (14%) = 14,000 جنيه سنويًا (1166 جنيه شهريًا تقريبًا)

الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج الشهري

المدة: 3 سنوات

نوع العائد: شهري متدرج

الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه ومضاعفاتها

الاسترداد: بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الشراء

العائد على 100 ألف جنيه:

السنة الأولى (21%) = 21,000 جنيه سنويًا (1750 جنيه شهريًا)

السنة الثانية (16.75%) = 16,750 جنيه سنويًا (1395 جنيه شهريًا)

السنة الثالثة (13.5%) = 13,500 جنيه سنويًا (1125 جنيه شهريًا)
 

شهادات البنك الأهلي

الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير

المدة: 3 سنوات

نوع العائد: متغير مرتبط بسعر الإيداع في البنك المركزي المصري (بزيادة 0.25%)

سعر العائد الحالي: 21.25% ربع سنوي

الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه ومضاعفاتها

إمكانية الاقتراض: متاحة

الاسترداد: بعد مرور 6 أشهر

العائد على 100 ألف جنيه:
21.25% من 100,000 = 21,250 جنيه سنويًا
21,250 ÷ 4 = 5312.5 جنيه كل 3 أشهر (ربع سنوي)
بما يعادل تقريبًا 1770 جنيه شهريًا (قابل للتغير حسب سعر الفائدة بالبنك المركزي).

الشهادة الخماسية ذات العائد الشهري

المدة: 5 سنوات

نوع العائد: ثابت طوال مدة الشهادة

سعر العائد: 14.25% شهري

الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه ومضاعفاتها

الاسترداد: بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الشراء

بدء احتساب العائد: من الشهر التالي للشراء

العائد الشهري على 100 ألف جنيه:
14.25% من 100,000 = 14,250 جنيه سنويًا
14,250 ÷ 12 = 1187 جنيه شهريًا

مقارنة شاملة للعائد الشهري على استثمار 100 ألف جنيه

نوع الشهادةالمدةالعائد السنويالعائد الشهري على 100 ألف جنيهملاحظات
البلاتينية الثابتة 17%3 سنوات17%1416 جنيهثابت طوال المدة
البلاتينية المتدرجة السنوية3 سنوات23% → 14%من 1916 إلى 1166 جنيهالعائد سنوي متغير
البلاتينية المتدرجة الشهرية3 سنوات21% → 13.5%من 1750 إلى 1125 جنيهعائد شهري متدرج
البلاتينية المتغيرة3 سنوات21.25% (ربع سنوي)1770 جنيه تقريبًامتغير حسب المركزي
الخماسية الشهرية5 سنوات14.25%1187 جنيهثابت طويل الأجل

كيف يتحكم البنك المركزي في التضخم من خلال أسعار الفائدة

يستخدم البنك المركزي المصري أداة سعر الفائدة للسيطرة على التضخم ورفع أو خفض أسعار الفائدة بما يتناسب مع الحالة الاقتصادية.

فعندما ترتفع الأسعار، يتم رفع الفائدة لتقليل الطلب على القروض وكبح التضخم، أما في فترات الاستقرار فيتم خفضها لتحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادي

شهادات البنك الأهلي الشهادة البلاتينية 3 سنوات الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج السنوي الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير العائد الشهري على 100 ألف جنيه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتحف المصري الكبير

رسميا.. صدى البلد يكشف حقيقة انتفاع اليابان بالمتحف الكبير لمدة 10 سنوات

سعر الذهب عيار 21

بعد تراجعه الكبير .. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر

الأرصاد

منخفض جوي يضرب البلاد.. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس خلال 48 ساعة

جدول نوات الإسكندرية 2026.. تعرف على موعد النوة القادمة وأشدها تأثيرًا

جدول نوات الإسكندرية 2026.. تعرف على موعد النوة القادمة وأشدها تأثيرًا

حالة الطقس

الأقمار الصناعية: أمطار تضرب بعض المحافظات ليلا وتستمر غدا| تفاصيل

المدعية العسكرية الإسرائيلية السابقة

تضارب الأنباء حول وفاتها .. العثور على المدعية العسكرية الإسرائيلية بعد الاختفاء المفاجئ

ترامب

ترامب: القوات الأمريكية تنتشر على الأرض في نيجيريا وسنوجه ضربات جوية

مصرع شاب في المنوفية

ابن المنوفية.. مصرع مبرمج شاب مؤسس تطبيق دوائي

ترشيحاتنا

النجمة شيرين رضا و النجمة ياسمين عبد العزيز

شيرين رضا تنضم إلى ياسمين عبد العزيز في مسلسل وننسى اللي كان

مدحت العدل

وجودك باقٍ رغم الغياب.. مدحت العدل يحيي ذكرى رحيل شقيقه سامي

صبحي خليل

صبحي خليل وزوجته وابنته يؤدون مناسك العمرة

بالصور

بالصور.. تكريم حنان مطاوع وأشرف عبدالباقى وهالة صدقي في مهرجان vs-film

حنان مطاوع
حنان مطاوع
حنان مطاوع

افتتاح مهرجان vs-film.. أشرف عبدالباقى وشيري عادل وحنان مطاوع أبرز الحضور

مهرجان الأفلام القصيرة جدا vs-film
مهرجان الأفلام القصيرة جدا vs-film
مهرجان الأفلام القصيرة جدا vs-film

سارة عبد الرحمن أبرز الحضور .. لقطات خاصة من عزاء المصور الراحل ماجد هلال

عزاء ماجد هلال
عزاء ماجد هلال
عزاء ماجد هلال

فيديو

ايمان عبد اللطيف

أمطار وبرودة .. تحذير من طقس الـ48 ساعة القادمة

المشاجرة

مشاجرة داخل معهد .. طالب يتهم موظفا بالتعدى عليه بالضرب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

المزيد