تفاصيل شهادات البنك الأهلي المصري 2025

يبحث الكثيرون عن افضل شهادات البنك الأهلي المصري والتي تتصدر قائمة الأكثر جذبًا للباحثين عن عائد شهري، خاصة مع استقرار السياسة النقدية للبنك المركزي المصري.

يرصد موقع صدى البلد فيما يلي استعراض تفصيلي للعائد الشهري الذي يمكن أن يحصل عليه المواطن عند استثمار 100 ألف جنيه في كل نوع من شهادات البنك الأهلي المصري، مع بيان شروط كل شهادة ومدتها والعائد المتوقع منها.





الشهادة البلاتينية 3 سنوات بعائد ثابت 17% شهريًا

المدة: 3 سنوات

نوع العائد: ثابت طوال مدة الشهادة

سعر العائد: 17% سنوي يصرف شهريًا

الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه ومضاعفاتها

إمكانية الاقتراض: متاحة بضمان الشهادة

الاسترداد: بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الشراء

بدء احتساب العائد: من يوم العمل التالي ليوم الشراء

العائد الشهري على 100 ألف جنيه:

17% من 100,000 = 17,000 جنيه سنويًا

17,000 ÷ 12 = 1416 جنيه شهريًا

الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج السنوي

المدة: 3 سنوات

نوع العائد: سنوي

الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه ومضاعفاتها

إمكانية الاقتراض: متاحة

الاسترداد: بعد 6 أشهر من تاريخ الشراء

العائد على 100 ألف جنيه:

السنة الأولى (23%) = 23,000 جنيه سنويًا (1916 جنيه شهريًا تقريبًا)

السنة الثانية (18.5%) = 18,500 جنيه سنويًا (1541 جنيه شهريًا تقريبًا)

السنة الثالثة (14%) = 14,000 جنيه سنويًا (1166 جنيه شهريًا تقريبًا)

الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج الشهري

المدة: 3 سنوات

نوع العائد: شهري متدرج

الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه ومضاعفاتها

الاسترداد: بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الشراء

العائد على 100 ألف جنيه:

السنة الأولى (21%) = 21,000 جنيه سنويًا (1750 جنيه شهريًا)

السنة الثانية (16.75%) = 16,750 جنيه سنويًا (1395 جنيه شهريًا)

السنة الثالثة (13.5%) = 13,500 جنيه سنويًا (1125 جنيه شهريًا)



الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير

المدة: 3 سنوات

نوع العائد: متغير مرتبط بسعر الإيداع في البنك المركزي المصري (بزيادة 0.25%)

سعر العائد الحالي: 21.25% ربع سنوي

الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه ومضاعفاتها

إمكانية الاقتراض: متاحة

الاسترداد: بعد مرور 6 أشهر

العائد على 100 ألف جنيه:

21.25% من 100,000 = 21,250 جنيه سنويًا

21,250 ÷ 4 = 5312.5 جنيه كل 3 أشهر (ربع سنوي)

بما يعادل تقريبًا 1770 جنيه شهريًا (قابل للتغير حسب سعر الفائدة بالبنك المركزي).

الشهادة الخماسية ذات العائد الشهري

المدة: 5 سنوات

نوع العائد: ثابت طوال مدة الشهادة

سعر العائد: 14.25% شهري

الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه ومضاعفاتها

الاسترداد: بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الشراء

بدء احتساب العائد: من الشهر التالي للشراء

العائد الشهري على 100 ألف جنيه:

14.25% من 100,000 = 14,250 جنيه سنويًا

14,250 ÷ 12 = 1187 جنيه شهريًا

مقارنة شاملة للعائد الشهري على استثمار 100 ألف جنيه

نوع الشهادة المدة العائد السنوي العائد الشهري على 100 ألف جنيه ملاحظات البلاتينية الثابتة 17% 3 سنوات 17% 1416 جنيه ثابت طوال المدة البلاتينية المتدرجة السنوية 3 سنوات 23% → 14% من 1916 إلى 1166 جنيه العائد سنوي متغير البلاتينية المتدرجة الشهرية 3 سنوات 21% → 13.5% من 1750 إلى 1125 جنيه عائد شهري متدرج البلاتينية المتغيرة 3 سنوات 21.25% (ربع سنوي) 1770 جنيه تقريبًا متغير حسب المركزي الخماسية الشهرية 5 سنوات 14.25% 1187 جنيه ثابت طويل الأجل

كيف يتحكم البنك المركزي في التضخم من خلال أسعار الفائدة

يستخدم البنك المركزي المصري أداة سعر الفائدة للسيطرة على التضخم ورفع أو خفض أسعار الفائدة بما يتناسب مع الحالة الاقتصادية.

فعندما ترتفع الأسعار، يتم رفع الفائدة لتقليل الطلب على القروض وكبح التضخم، أما في فترات الاستقرار فيتم خفضها لتحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادي