يونيسف: جحيم غزة يبتلع الأطفال والعالم صامت
وصول الوفود المشاركة في مباحثات وقف إطلاق النار بغزة إلى مصر وبدء جلسات غير مباشرة
كفالة 5 آلاف جنيه.. إخلاء سبيل المتهمين في فيديو الفعل الفاضح أعلى المحور وضبط وإحضار هارب
ألمانيا تنشر نظام ليزر قرب مطار ميونيخ لرصد الطائرات المسيرة بعد تكرار الحوادث
تفاصيل تعديل عوائد شهادات البنك الأهلي بعد قرار المركزي
حكم صيام التطوع للمرأة دون إذن الزوج.. الإفتاء توضح
رئيس الوزراء يؤكد حرص الحكومة على تعزيز دور القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية
ممسوك بحشيش.. الداخلية تكشف حقيقة إدعاء سيدة بمنعها من زيارة نجلها
حجز مصور فيديو الفعل الفـــ.اضح على المحور والتحقيق مع المتهمين| صور
تباين مؤشرات البورصة في ختام تعاملات اليوم وسط ضغوط بيعية وانتقائية
رابط وخطوات استخراج تراخيص البناء إلكترونيًا 2025
برلماني: روح أكتوبر تدفعنا لمواجهة التحديات في مسيرة البناء والتنمية
تحقيقات وملفات

تفاصيل تعديل عوائد شهادات البنك الأهلي بعد قرار المركزي

شهادات الإدخار من البنك الأهلى المصري
ياسمين القصاص

بعد  إعلان البنك المركزي المصري عن خفض أسعار الفائدة الرئيسية بنسبة 1% (ما يعادل 100 نقطة أساس)، سارع البنك الأهلي المصري، إلى تحديث العوائد على شهادات الادخار التي يطرحها، لتتماشى مع التغيرات الراهنة في السياسة النقدية والظروف الاقتصادية العامة في البلاد.

قرار البنك المركزي 

وكان البنك المركزي قد أعلن عن خفض سعر الفائدة على الإيداع ليصل إلى 21.00%، وسعر الفائدة على الإقراض إلى 22.00%، كما تم تخفيض سعر الائتمان والخصم إلى 21.50%. 

وفي هذا الإطار، قام البنك الأهلي بإجراء تعديلات مباشرة على العوائد الخاصة بشهاداته، وفي مقدمتها "الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير"، التي تم تخفيض عائدها السنوي بمعدل 1%.

ومن جانبه، يقول الدكتور على الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن من مميزات شهادات الإدخار، التوازن في الطلب على العملات الأجنبية والذهب، والفائدة على الشهادات تجعلها منافسة للأصول التي يقلق المستثمرون من تذبذبها، فتحول جزءا من المدخرات إليها، مما يخفف الضغط على الدولار والذهب.

وأضاف الإدريسي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد": "إضافة إلى تعزيز الاستقرار النقدي عبر استقطاب السيولة من السوق المفتوحة وربطها بالشهادات، يساعد ذلك في ضبط حركة السيولة".

العوائد الجديدة  بالبنك الأهلى المصري

الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير:
تم تعديل العائد السنوي ليصبح 21.25% بدلا من 22.25%، ويتم صرف العائد كل 3 أشهر، بينما يظل الحد الأدنى لشراء الشهادة هو 1000 جنيه. 

وهذه الشهادة مرتبطة بشكل مباشر بسعر الفائدة المعلن من قبل البنك المركزي، ما يجعلها تتغير تبعا لتحركات السياسة النقدية.

الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج (يصرف شهريا):

هذه الشهادة تمتد لمدة 3 سنوات، ويكون العائد فيها متدرجا حسب كل سنة:

 - في السنة الأولى: يحصل المستثمر على عائد 21% سنويا يصرف شهريا.

 - في السنة الثانية: ينخفض العائد إلى 16.75% سنويا.

 - في السنة الثالثة: يكون العائد 13.5% سنويا.
وتبدأ قيمة الاستثمار في هذه الشهادة من 1000 جنيه مصري.

الشهادة البلاتينية ذات العائد السنوي:
أيضا لمدة 3 سنوات، وتتميز بصرف العائد مرة واحدة سنويا، وتكون نسب العوائد كالتالي:

 - 23% في السنة الأولى.

 - 18.5% في السنة الثانية.

 - 14% في السنة الثالثة.

 - ويشترط حد أدنى للاستثمار بقيمة 1000 جنيه.

الشهادة البلاتينية بعائد شهري ثابت:
ولمدة 3 سنوات أيضا، يحصل العميل على عائد شهري ثابت بنسبة 17% من إجمالي قيمة الشهادة، مع حد أدنى للاستثمار يبدأ من 1000 جنيه.

والجدير بالذكر، أن تأتي هذه التحديثات ضمن استراتيجية البنك الأهلي المصري لمواكبة قرارات البنك المركزي، وضمان تقديم منتجات ادخارية تنافسية في السوق المحلي. 

ورغم خفض الفائدة، ما زالت الشهادات الجديدة تعد من بين الأعلى في السوق المصري، مع تنوع كبير في خيارات العائد لتلبية احتياجات مختلف شرائح العملاء، سواء الراغبين في دخل شهري منتظم، أو عائد سنوي مرتفع على المدى المتوسط.

