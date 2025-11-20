قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عودة سوريا إلى نظام "سويفت" بعد 14 عاما من الانقطاع
عن 97 عاما.. وفاة رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية في حرب أكتوبر73
وزير الخارجية : مصر ستتخذ كل ما يلزم من إجراءات لحماية أمنها المائي
أخبار التوك شو| الجيش السوداني يحقق تقدماً في كردفان.. أسعار الذهب اليوم
كارثة إنسانية في دارفور.. الأمم المتحدة تدعو لحماية النازحين وإدخال الغذاء
السيدة انتصار السيسي برفقة قرينة رئيس كوريا الجنوبية بالمتحف الكبير |صور
أخبار التكنولوجيا | جوجل تعلن عن ميزة لمشاركة الملفات بين أندرويد وآيفون.. بيربلكستي تطلق متصفح Comet على أجهزة المحمول
فصل الكهرباء عن هذه المناطق والقرى بكفر الشيخ.. اعرف الأماكن والمواعيد
اليونيسف: مصرع ما لا يقل عن 67 طفـ.لًا في غزة منذ بدء وقف إطلاق النار
تامر فرج لـ"صدى البلد": عادل أدهم قدوتي ولا أخشى أدوار الشر | فيديو
ترامب واتهامات الخيانة.. كيف وصل الخطاب السياسي للتلويح بعقوبة الإعدام؟
تفاصيل جديدة في جريمة تقطيع طفل بالصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية
سانوفي تطلق دواء "ساركليزا" في مصر لتمنح مرضى سرطان المايلوما المتعددة أملًا جديدًا في العلاج

أحمد عبد القوى

أعلنت شركة سانوفي العالمية، الرائدة في مجال الرعاية الصحية والابتكارات الدوائية عن إطلاق دوائها الجديد ساركليزا  في سوق الدواء المصري كخطوة رائدة في علاج سرطان المايلوما المتعددة أحد أكثر أنواع سرطانات الدم شيوعًا.

الدواء الجديد يفتح آفاقًا جديدة أمام المرضى المصابين بالمايلوما في مراحلها الأولى أو مما يعانون من انتكاس أو مقاومة العلاج.

فساركليزا  أصبح متاحًا الآن في مصر لعلاج حالتين أساسيتين:

المرضى حديثي التشخيص غير المؤهلين لزراعة النخاع.

المرضى الذين انتكس لديهم المرض أو لم يستجيبوا للعلاجات السابقة.

ووفقًا للأستاذ الدكتور جمال فتحي، أستاذ أمراض الدم وزرع النخاع بمعهد ناصر

تعد المايلوما المتعددة ثاني أكثر أنواع سرطانات الدم انتشارًا على مستوى العالم كمل أن معدلات الإصابة بها تواصل الارتفاع عالميًا و أن معظم المرضى يعانون عند التشخيص من مضاعفات خطيرة تشمل آلام العظام وفقر الدم وارتفاع مستويات الكالسيوم في الدم بالإضافة إلى ضعف وظائف الكلى مما يُبرز الأهمية البالغة للاكتشاف المبكر وتسريع التشخيص للحد من تفاقم هذه الأعراض الخطيرة.

كما أكد الدكتور جمال أنه على الرغم من التقدم المحرز في السنوات الأخيرة فإن المايلوما المتعددة لا تزال مرضًا غير قابل للشفاء وأضاف أن الأنظمة العلاجية الحديثة أسهمت في إطالة فترة البقاء دون تقدم المرض وتحسين معدلات البقاء الكلية  إلا أن الانتكاسات المتكررة لا تزال تُشكّل عبئًا ثقيلًا على المرضى ومقدمي الرعاية من الجوانب العاطفية والجسدية والمالية.

وأشار  إلى أنه خلال العقد الماضي شهد علاج المايلوما المتعددة تطورات ملحوظة حيث انتقل من خيارات علاجية محدودة إلى عصر جديد من العلاجات الموجّهة والحديثة ما يمنح المرضى اليوم أملًا حقيقيًا ومتجددًا في مواجهة هذا المرض.

وأضاف الأستاذ الدكتور محمد عبد المعطي، أستاذ طب الأورام وأمراض الدم بالمعهد القومي للاورام  جامعة القاهرة.

إدخال الأدوية الموجهة الجديدة مثل ساركليزا كأحد خيارات العلاج لمرضى المايلوما المتعدده في مصر سواء للمرضى غير المؤهلين للزراعة أو لمن يعانون من انتكاس أو مقاومة للعلاج يمثل خطوه وامل جديد لهؤلاء المرضى

لقد قطعت مصر شوطًا مهمًا في تحديث بروتوكولات العلاج الوطنية وتوسيع إتاحة الأدوية الحديثة بالتعاون بين وزارة الصحة والجامعات والمستشفيات المتخصصة.

هذه الجهود تؤكد أن الدولة ماضية في توفير علاجات عالمية المستوى تضمن أفضل فرص النجاة وجودة الحياة للمرضى المصريين.

من جانبه، حضر محمد زعتر - رئيس القطاع التجاري سانوفي مصر نيابة عن أدريان ديلامار ديبوتفيل رئيس قطاع الأدوية في إفريقيا والمدير العام لشركة سانوفي في مصر واضاف

يمثّل إطلاق دواء ساركليزا في مصر خطوة مهمة ضمن التزامنا بتحسين النتائج للمرضى المصابين بالمايلوما المتعددة. ونحن فخورون بتوفير  هذا العلاج للمرضى في مصر، لما يقدّمه من أمل جديد ويسهم به في الارتقاء بمعايير الرعايه الصحية .

كما أوضح الدكتور مروان الباجوري، القائم بأعمال المدير الطبي لقطاع الأدوية بإفريقيا في سانوفي

نحن فخورون في سانوفي بإطلاق دواء ساركليزا في السوق المصري لخدمة المرضى الذين يعانون من المايلوما المتعددة. ويجسّد هذا الإطلاق التزامنا الراسخ بتوفير أحدث العلاجات الرائدة في مصر بما يمنح المرضى أملاً جديدًا وفرصًا أفضل للعلاج.

إن تسهيل وصول المرضى إلى العلاجات الحديثة يُعد جزءًا أساسيًا من رسالتنا في سانوفي فنحن نعمل بالتعاون الكامل مع جميع الجهات الصحية لضمان إتاحة ساركليزا لكل من يحتاج إليه إلى جانب توفير برامج دعم متكاملة للمرضى.

ويمثل إطلاق ساركليزا في مصر محطة مهمة تعكس التزام سانوفي بدعم الأطباء والارتقاء بجودة حياة مرضى المايلوما المتعددة.

