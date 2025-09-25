بـ 500 جنيه.. كيف تشتري شهادة ادخار إسلامية من البنوك؟

تستهدف البنوك المصرية العمل علي تحفيز العملاء للتعامل مع الجهاز المصرفي من خلال تطوير الخدمات البنكية المقدمة لهم ضمن توجهات البنك المركزي المصري لتعزيز الشمول المالي .

وفقا لتوجيهات البنك المركزي المصري والتي تتضمن عمل البنوك علي طرح منتجات مصرفية الأفراد والمؤسسات والتي تتضمن استثمار المدخرات مثل إطلاق شهادات الادخار و الودائع و غيرها بالإضافة للحصول علي التمويل من خلال برامج الاقتراض المختلفة .



ويعمل بنك مصر ضمن أكبر بنوك الحكومة علي تنفيذ تلك التوجهات من خلال طرح منتجات ادخارية بنظام التعاملات الإسلامية لجذب شرائح جديدة من العملاء الافراد



تفاصيل برنامج الادخار الاسلامي



أعلن بنك مصر عن طرح منتجات ادخارية بنظام الصيرفة الإسلامية والتي تتضمن شهادة الادخار الاسلامي ذات عوائد متغير لتلبية احتياجات العملاء.



شهادة الادخار الإسلامية



تبدأ عملية الاكتتاب في تلك الشهادة بحد ادني 1000 جنيه بعائد متغير شهري وفائدة

الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه.17.35%



مزايا الشهادة

يمكن للعملاء استرداد قيمتها بعد 6 شهور من بدء الاكتتاب

تضمن الشهادة للعميل الحصول علي تمويل بضمانها

شهادة ذات العائد السنوي



يتم الاكتتاب في تلك الشهادة لمدة سنوات بحد ادني الاكتتاب 1000 جنيه بعائد سنوي 12.25% ويتم صرف العائد كل ربع سنة



مزايا الشهادة

يمكن للعملاء استرداد قيمتها بعد 6 شهور من بدء الاكتتاب

تضمن الشهادة للعميل الحصول علي تمويل بضمانها



شهادة الخير الإسلامية



يبدأ الاكتتاب بحد ادني 500 جنيه الشهادة الواحدة ولمدة 10سنوات بعائد 15.85%شهريا أو 16.35%سنويا

مزايا الشهادة