بنك مصر يعلن ختام أول مسرع أعمال أخضر لدعم الشركات الناشئة.. تفاصيل

اختتم بنك مصر فعاليات أول مسرع أعمال أخضر بعنوان TEQDAR Go Green لدعم الشركات الناشئة في مصر بشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" بحضور أكثر من 100 شركة ناشئة.

شارك في فعاليات الختام أحمد عيسي، نائب رئيس البنك وممثلي اليونيدو .

اعلن البنك عن تقديمه تمويلاً للشركات الناشئة الفائزة خلال البرنامج وذلك عبر أحد شركاته العاملة في مجال ريادة الأعمال ضمن منظومة الابتكار وتعزيز نمو الشركات ذات الأثر البيئي والاجتماعي.

ويتضمن برنامج "TEQDAR Go Green" الممول من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) ضمن مشروع "النمو الأخضر الشامل في مصر" الممول من الحكومة السويسرية؛ بهدف تسريع نمو الشركات الخضراء ذات الإمكانات العالية في مجالات إعادة التدوير، الطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة والموارد، وتحويل المخلفات إلى طاقة.

قال بنك مصر إن البرنامج يتسق مع رؤية مصر 2030، التي تضع الاستدامة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر في صميم أولوياتها التنموية البيئي فالمسرّع يندرج ضمن الاستراتيجية الأوسع للبنك لتعزيز التكنولوجيا الخضراء وربطها بحلول تمويلية واستشارية متكاملة تدعم رواد الأعمال وتسهم في نمو شركاتهم.