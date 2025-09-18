قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

شهادات بنك مصر.. ما هي الأعلى فائدة في2025؟

رشا عوني

ارتفعت معدلات البحث عن أفضل شهادة ادخار في مصر وشهادات بنك مصر، وذلك بعد قرار البنك المركزي بخفض نسبة الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس، وتراجعت فوائد شهادات الادخار في جميع البنوك، وهو ما يجعل المواطنين يبحثون عن أعلى عائد شهادات في مصر.

يطرح بنك مصر العديد من الشهادات المميزة ذات العائد الشهري وربع السنوي ، ومنها شهادات مدتها ٣ سنوات وأخرى ٥ سنوات، ورغم تراجع نسبة الفائدة إلا أن بنك مصر يستطيع أن يمنحك فائدة بنسبة ١٧٪؜ على إحدى شهاداته. 

شهادات بنك مصر 

أفضل شهادة في بنك مصر 

إذا كنت ترغب في الحصول على أعلى عائد من الشهادة بشكل شهري أو ربع سنوي، فيمكنك الاختيار بين الشهادتين التاليتين: 

1. شهادة ابن مصر الثلاثية المتناقصة

تبدأ قيمة شراء شهادة ابن مصر من 1000 جنيه. 

مدة الشهادة 3 سنوات، ويتم احتساب العائد بدءًا من اليوم التالي للشراء، مع تجديد تلقائي بعد انتهاء المدة.

  • العائد في السنة الأولى: 20.50%.
  • العائد في السنة الثانية: 17%.
  • العائد في السنة الثالثة: 13.50%.

2. شهادة القمة

تتطلب شهادة القمة حدًا أدنى للشراء يبلغ 1000 جنيه، وتستمر لمدة 3 سنوات. 

يتم احتساب العائد اعتبارًا من اليوم التالي للشراء، مع التجديد التلقائي.

يصل العائد على شهادة القمة إلى 17% شهريًا، وهو ثابت طوال مدة الشهادة.

كما يطرح بنك مصر عدة شهادات أخرى مختلفة وهي: 

شهادة الـ 5 سنوات

يمكن شراء شهادة الـ 5 سنوات من 1200 جنيه كحد أدنى، ومدة الشهادة 5 سنوات.

 يحتسب العائد من اليوم التالي لشراء الشهادة، وتُوفر خيارات عائد سنوي وشهري، مع تجديد تلقائي بعد انتهاء المدة.

يصل العائد إلى 12.25% شهريًا، ثابت طوال فترة الشهادة.

 شهادة الـ 7 سنوات

تتطلب شهادة الـ 7 سنوات حدًا أدنى للشراء يبلغ 750 جنيها، وتمتد إلى 7 سنوات. 

يتم احتساب العائد من اليوم التالي للشراء، مع إمكانية التجديد تلقائيًا.

يبلغ العائد 12.75% شهريًا، ثابت طوال مدة الشهادة.

تتيح هذه الشهادات الادخارية ذات العائد الثابت إمكانية الاقتراض بضمان الشهادة، بالإضافة إلى إمكانية الحصول على بطاقات ائتمان بأنواعها.

 

 الشهادة الثلاثية الشهرية ذات العائد المتغير

تتطلب الشهادة الثلاثية حدًا أدنى للشراء يبلغ 500 جنيه، وتستمر لمدة 3 سنوات.

 يتم احتساب العائد من اليوم التالي للشراء، ولا تُجدد تلقائيًا بعد انتهاء المدة.

يتغير العائد على هذه الشهادة بشكل يومي.

شهادة بنك مصر بالدولار 

ويوفر بنك مصر شهادة دولارية لمدة ٣ سنوات وأخرى لمدة ٥ سنوات. 

شهادة 3 سنوات بالدولار

  • العائد الشهري: 4.75%.
  • الربع سنوي: 4.77%.
  • النصف سنوي: 4.80%.
  • السنوي: 4.85%.

شهادات 5 سنوات بالدولار

  • العائد الشهري: 4.85%.
  • الربع سنوي: 4.87%.
  • النصف سنوي: 4.90%.
  • السنوي: 4.95%.
جانب من المضبوطات
ميلانيا ترامب
اورمان الشرقية
ليلي علوى تثير الجدل بلحظة الغروب على البحر
المزيد

