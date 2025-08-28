بنك مصر يعلن توقيت تحريك سعر الفائدة.. تفاصيل

أعلن بنك مصر التابع للحكومة، اجتماع لحن الأصول والخصوم، اعتبارا من الأحد المقبل لبحث تحريك سعر الفائدة بعد حسم لجنة السياسيات النقدية تسعيرة الفائدة في البنوك المصرية.

وقال بنك مصر إن لجنة الألكو " الأصول والخصوم" من المقرر أن تجتمع مطلع الأسبوع المقبل، فيما يتعلق بتحريك سعر الفائدة بواقع 2% على معظم المنتجات المصرفية المختلفة بما في ذلك شهادات الإيداع والادخار والودائع ودفتر التوفير وغيرها.

كان البنك المركزي المصري أعلن قبل قليل عن خفض سعر الفائدة علي المعاملات المصرفية بواقع 200 نقطة اساسية بما يساوي 2% جديدة ليصل مجمل تخفيض سعر الفائدة إلي 5.25% خلال العام الجاري.

وقال بنك مصر إنه سيبحث أسعار الفائدة على شهادات ومنتجات البنك، في ضوء قرار لجنة السياسة النقدية بتخفيض أسعار الإيداع والإقراض.