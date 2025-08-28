بمناسبة المولد النبوي..البنك المركزي يعلن تعطيل العمل بجميع البنوك الخميس المقبل

أعلن البنك المركزي المصري تعطيل العمل بجميع البنوك العاملة في مصر يوم الخميس الموافق 4 سبتمبر 2025، وذلك بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، على أن يُستأنف العمل صباح يوم الأحد الموافق 7 سبتمبر 2025.

ويأتي هذا القرار في إطار حرص الدولة على إتاحة الفرصة للعاملين في القطاع المصرفي للاحتفال بهذه المناسبة الدينية العطرة، التي تحظى بمكانة خاصة في وجدان المصريين والعالم الإسلامي.

وأكد البنك المركزي أن إجازة المولد النبوي الشريف تشمل كافة البنوك العاملة داخل جمهورية مصر العربية، سواء كانت عامة أو خاصة أو أجنبية، بما يضمن توحيد مواعيد العطلة الرسمية في القطاع المصرفي.

وتُعد هذه الإجازة الرسمية فرصة لتعزيز الأجواء الاجتماعية والدينية المرتبطة بالمناسبة، على أن تستأنف البنوك نشاطها المعتاد في جميع الفروع بدءاً من يوم الأحد 7 سبتمبر، لتقديم خدماتها للجمهور كالمعتاد.