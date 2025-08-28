قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قرار حكومي جديد بشأن الملايين من مستأجري الإيجار القديم.. ما القصة؟
تحذير عاجل من الأرصاد: أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة على هذه المناطق غدا
توقعات البنك المركزي للاقتصاد بعد خفض الفائدة 2%.. تفاصيل
سعر الدولار الآن بعد قرار البنك المركزي تخفيض سعر الفائدة 2%
مقترح برلماني لتغليظ عقوبة غسل الأموال ومواجهة انتشار الظاهرة عبر منصات التواصل الاجتماعي
لماذا خفض البنك المركزي سعر الفائدة 2%.. تفاصيل
قفزة استثمارية بأكثر من 100 مليار دولار.. كيف أعادت مصر رسم خريطتها الاقتصادية لتتحول إلى مركز عالمي؟ | خبير يوضح
نواب وأحزاب: الشعب المصري الحصان الأسود ضد مخططات الإخوان
سعر الدولار اليوم الخميس بعد قرار البنك المركزي
البنك المركزي يخفض سعر الفائدة 2% جديدة
البنك المركزي يخفض أسعار الفائدة 2% على الإيداع والإقراض
سعر الدولار اليوم الخميس بعد قرار البنك المركزي

سعر الدولار اليوم الخميس قبل اجتماع البنك المركزي
سعر الدولار اليوم الخميس قبل اجتماع البنك المركزي
عبد العزيز جمال

استقر سعر الدولار اليوم الخميس 28/8/2025 أمام الجنيه في ختام تعاملات البنوك وذلك بعد قرار  لجنة السياسيات النقدية بالبنك المركزي المصري اليوم بخفض سعر الفائدة.

قرار البنك المركزي

قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها يوم الخميس الموافق 28 أغسطس 2025 خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس إلى 22.00% و23.00% و22.50% على الترتيب.

سعر الدولار اليوم 

سجلت أسعار الدولار الأسعار فروقًا طفيفة بين البنوك الحكومية والخاصة، وسط ترقب مستمر من الأسواق المالية لأي تحركات جديدة على مستوى السياسة النقدية أو سعر الصرف.

سعر الدولار بالبنك المركزي المصري

جاءت بيانات البنك المركزي المصري لتؤكد ثباتًا نسبيًا في سعر العملة الأمريكية، حيث سجل الدولار 48.52 جنيهًا للشراء و48.66 جنيهًا للبيع بنهاية تعاملات اليوم.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر 

سجل كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة سعرًا موحدًا للدولار، بلغ 48.55 جنيهًا للشراء و48.65 جنيهًا للبيع. 

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

فيما سجل البنك التجاري الدولي (CIB) مستوى مماثلًا عند 48.55 جنيهًا للشراء و48.65 جنيهًا للبيع، ليظل قريبًا من أسعار البنوك الحكومية دون أي تغييرات لافتة.

أسعار الدولار في البنوك 

البنك الأهلي المصري: 48.55 جنيهًا للشراء – 48.65 جنيهًا للبيع

بنك مصر: 48.55 جنيهًا للشراء – 48.65 جنيهًا للبيع

بنك الإسكندرية: 48.55 جنيهًا للشراء – 48.65 جنيهًا للبيع

البنك التجاري الدولي CIB: 48.55 جنيهًا للشراء – 48.65 جنيهًا للبيع

بنك القاهرة: 48.55 جنيهًا للشراء – 48.65 جنيهًا للبيع

أسعار صرف الدولار اليوم

شهدت بعض بنوك القطاع الخاص تحركات طفيفة في الأسعار خلال ختام التعاملات، حيث جاءت النتائج كما يلي:

العربي الأفريقي الدولي (AAIB): 48.55 جنيهًا للشراء – 48.65 جنيهًا للبيع (بانخفاض 0.103%)

اتش اس بي سي (HSBC): 48.56 جنيهًا للشراء – 48.66 جنيهًا للبيع (بانخفاض 0.082%)

المصرف المتحد (UB): 48.55 جنيهًا للشراء – 48.65 جنيهًا للبيع (بانخفاض 0.082%)

بنك فيصل الإسلامي: 48.55 جنيهًا للشراء – 48.65 جنيهًا للبيع (بانخفاض 0.082%)

بنك الإسكندرية: 48.55 جنيهًا للشراء – 48.65 جنيهًا للبيع (بانخفاض 0.082%)

قطر الوطني الأهلي (QNB Alahli): 48.52 جنيهًا للشراء – 48.62 جنيهًا للبيع (بانخفاض 0.185%)

 7.5 مليار دولار استثمارات 

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التقى الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية بدولة قطر، بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة؛ وناقش اللقاء بدء تفعيل حزمة استثمارات قطرية بـ 7.5 مليار دولار  في مصر، وتأتي هذه الحزمة كجزء من جهود تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتستهدف الاستثمارات قطاعات متنوعة في مصر.

