الدولار الأمريكي يبدأ تداولاته على تراجع

بدأ الدولار الأمريكي تداولات اليوم على تراجع، وسط ترقب المتداولين خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) للفائدة الشهر المقبل.



واستقر مؤشر الدولار الأمريكي، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية، عند (98.135) بعد يومين من التراجع.

وارتفع اليورو (0.07%) إلى (1.1646) دولار، وصعد الجنيه الإسترليني (0.03%) إلى (1.3504) دولار.

ونزل الدولار (0.11%) إلى (0.8017) فرنك سويسري، على الرغم من ارتفاعه (0.05%) إلى (147.47) ينًا.

وهبط الدولار قليلًا بنسبة (0.04%) إلى (7.1491) يوان في التعاملات الخارجية، فيما زاد الدولار الأسترالي (0.09%) إلى (0.6512) دولار.