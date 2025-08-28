قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قبل يوم الإجازة.. تعرف على الحالة المرورية بشوارع وميادين القاهرة والجيزة
اليوم.. كامل الوزير يشارك في احتفالية «هاتشيسون» بوصول أوناش عملاقة لميناء السخنة
نجم الأهلي السابق: الزمالك بيكسب ولكنه غير مقنع
روسيا تعلن اعتراض وتدمير 102 طائرة مسيرة أوكرانية
ماذا حدث ليلة ويوم مولد النبي محمد؟.. 50 مشهدًا بين السماء والأرض
موعد مباراة الأهلي و بيراميدز في الدوري المصري
رسمياً.. إستمرار تدريس الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالمرحلتين الإعدادية والثانوية
كورونا شديدة.. تركي آل شيخ يثير قلق متابعيه بشأن حالته الصحية
مواطن بالبربا : «بنشرب من المجاري» .. ومحافظ سوهاج يرد: «المياه حلوة أهي.. أنا شربت قدامك» |شاهد
أنغام تبكي في رسالة صوتية بعد تعرضها لوعكة صحية: مريت بمحنة صعبة.. والأرصاد تُحذر من أمطار رعدية على هذه المناطق| حدث ليلًا
هل يجوز لزوجتي الجلوس أمام أعمامها كاشفة شعرها وذراعيها؟.. الإفتاء تجيب
أردوغان: قتلة الفلسطينيين سيحاسبون.. وتركيا تدخل مرحلة جديدة مع "القبة الفولاذية"
ارتفاع أسعار الذهب وسط ترقب لبيانات جديدة عن التضخم في الولايات المتحدة

وكالات

ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس، مع ترقب المستثمرين بيانات التضخم القادمة في الولايات المتحدة بحثاً عن مؤشرات على خفض معدلات الفائدة، بينما تواصلت المخاوف المتعلقة باستقلالية الاحتياطي الفدرالي بعد محاولة رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب إقالة عضوة مجلس الفدرالي ليزا كوك.

وصعدت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1% إلى 3394.49 دولار للأونصة في الساعة 02:22 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (18:22 بتوقيت غرينتش).

أيضاً زادت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/ كانون الأول بنسبة 0.5% إلى 3448.6 دولار عند التسوية.

بيانات جديدة للتضخم

من المرتقب صدور مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة، وهو مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفدرالي، يوم الجمعة، وقد يُقدم مؤشرات على مسار معدلات الفائدة. ويتوقع اقتصاديون في استطلاع لوكالة رويترز ارتفاع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 2.6% في يوليو على أساس سنوي، وهو ما يعادل نفس النسبة المسجلة في يونيو.

وعلق كبير المحللين في شركة كيتكو ميتالز، جيم ويكوف، قائلاً: "إذا كانت بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) تُظهر تضخماً أقوى، فقد يبدأ ذلك في إثارة الشكوك حول قدرة الاحتياطي الفدرالي على خفض معدلات الفائدة في سبتمبر".

وأضاف ويكوف: "أعتقد أن الأمر سيتطلب رقماً قوياً للغاية للتضخم لمنع الاحتياطي الفدرالي من خفض معدلات الفائدة في سبتمبر".

وتتوقع الأسواق احتمالاً بنسبة 87% تقريباً لخفض معدلات الفائدة ربع نقطة مئوية خلال الاجتماع المقبل لمجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي بشأن السياسة النقدية الشهر القادم، بحسب أداة CME FedWatch.

وتزيد جاذبية الذهب، الذي لا يدر عائداً، في بيئة معدلات الفائدة المنخفضة.

إقالة كوك وصراع قانوني متوقع

في وقت سابق من هذا الأسبوع، قال ترامب إنه سيُقيل عضوة مجلس الاحتياطي الفدرالي، ليزا كوك، من منصبها. في المقابل، قال محامي كوك إنها سترفع دعوى قضائية لمنع ترامب من إقالتها، مما يُطلق معركة قانونية طويلة الأمد.

وارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها في أكثر من أسبوعين خلال تعاملات يوم الثلاثاء، عقب محاولة الرئيس الأميركي إقالة كوك.

وقال الشريك الإداري لمجموعة CPM، جيفري كريستيان، إن تهديد ترامب بإقالة أحد أعضاء مجلس الاحتياطي الفدرالي "يؤثر سلباً على الاقتصاد ومعدلات الفائدة والدولار".

وأضاف كريستيان: "يبقى الذهب في نطاق ضيق نسبياً، إذ يحاول الناس استشراف تداعيات ذلك على الاقتصاد".

وعن المعادن الأخرى، تراجعت أسعار الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.1% إلى 38.57 دولار للأونصة، وانخفض البلاتين بنسبة 0.2% إلى 1345.66 دولار، وهبط البلاديوم بنسبة 0.3% إلى 1091.01 دولار.

كنوز صغيرة في بذور السمسم .. تعرف عليها

أضرار كثيرة.. هل يمكن إجراء عملية تكميم المعدة للأطفال؟

مكمل غذائي رائع.. تعرف على فوائد صفار البيض للأطفال

قبل دخول المدارس.. أفكار للانش بوكس

