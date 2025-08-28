سعر الدولار مقابل الجنيه يوم الخميس 28 أغسطس 2025

ارتفعت أسعار صرف الدولار في مصر على مدار تعاملات الأسبوع الجاري.

يستعرض موقع “صدى البلد” سعر الدولار أمام الجنيه المصري في مستهل تعاملات اليوم الخميس 28 أغسطس 2025، وفقًا لآخر تحديثات في 26 بنكا من القطاع الخاص والعام.

سعر الدولار في مصر اليوم الخميس

بلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك (مصرف أبوظبي الإسلامي، الأهلى الكويتي، تنمية الصادرات ) نحو 48.75 جنيه للشراء و 48.85 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك العربي الأفريقي نحو 48.69جنيه للشراء و 48.79 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك قناة السويس نحو 48.65جنيه للشراء و 48.75جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك قطر الوطني نحو 48.61 جنيه للشراء و 48.71جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك ( المصرف العربي، إتش إس بي سي HSBC،التجاري الدولي CIB،الأهلي المتحد،الشركة المصرفية الدولية ) نحو 48.60جنيه للشراء و 48.60 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك( نكست، مصر، الأهلي، الإسكندرية، المصرف المتحد، فيصل الإسلامي) نحو 48.59جنيه للشراء و 48.69 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك ( العقاري المصري العربي، الكويت الوطني، البركة) لنحو 48.58جنيه للشراء و48.68جنيه للبيع.

سعر الدولار يوم الخميس

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك التنمية الصناعية نحو 48.55 جنيه للشراء و 48.65 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك التعمير والإسكان لنحو 48.54 جنيه للشراء و 48.64 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك أبوظبي الأول نحو 48.53جنيه للشراء و 48.63 جنيه للبيع.

استقر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك ميد بنك عند 48.52جنيه للشراء و 48.62 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك القاهرة نحو 48.51 جنيه للشراء و 48.61جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي

ووصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في البنك المركزي لنحو 48.58 جنيه للشراء و 48.71 جنيه للبيع.

أعلى سعر شراء للدولار اليوم الخميس

48.75 جنيه للشراء.

أقل سعر بيع للدولار اليوم الخميس

48.55 جنيه للبيع.

متوسط سعر الدولار اليوم الخميس

48.66 جنيه للبيع.

سعر الدولار في الجمارك اليوم الخميس

50.31 جنيه.