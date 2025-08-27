متوسط سعر الدولار في مصر

تحركت أسعار صرف الدولار في مصر على مدار تعاملات الأسبوع الجاري بعد انخفاضات استمرت لأكثر من أسبوعين.

ويستعرض موقع “صدى البلد” سعر الدولار أمام الجنيه المصري في ختام تعاملات اليوم الأربعاء 27 أغسطس 2025، وفقًا لآخر تحديثات في 26 بنكا من القطاع الخاص والعام.

سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء

بلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك (مصرف أبوظبي الإسلامي، الأهلى الكويتي، تنمية الصادرات ) نحو 48.75 جنيه للشراء و 48.85 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك العربي الأفريقي نحو 48.69 جنيه للشراء و 48.79 جنيه للبيع.

استقر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك قناة السويس عند 48.65 جنيه للشراء و 48.75 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك قطر الوطني نحو 48.61 جنيه للشراء و 48.71 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك (المصرف العربي، إتش إس بي سي HSBC، التجاري الدولي CIB، الأهلي المتحد، الشركة المصرفية الدولية) نحو 48.60 جنيه للشراء و 48.60 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك (نكست، مصر، الأهلي، الإسكندرية، المصرف المتحد، فيصل الإسلامي) نحو 48.59 جنيه للشراء و48.69 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك (العقاري المصري العربي، الكويت الوطني، البركة) لنحو 48.58 جنيه للشراء و48.68 جنيه للبيع.

سعر الدولار يوم الأربعاء

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك التنمية الصناعية نحو 48.55 جنيه للشراء و 48.65 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك التعمير والإسكان لنحو 48.54 جنيه للشراء و 48.64 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك أبوظبي الأول نحو 48.53 جنيه للشراء و 48.63 جنيه للبيع.

استقر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك ميد بنك عند 48.52 جنيه للشراء و 48.62 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك القاهرة نحو 48.51 جنيه للشراء و 48.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك البنك المركزي نحو 48.58 جنيه للشراء و 48.71 جنيه للبيع.

أعلى سعر شراء للدولار اليوم الأربعاء

48.75 جنيه للشراء.

أقل سعر بيع للدولار اليوم الأربعاء

48.55 جنيه للبيع.

متوسط سعر الدولار اليوم الأربعاء

48.66 جنيه للبيع.

سعر الدولار في الجمارك اليوم الأربعاء

50.31 جنيه.