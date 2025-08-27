سعر الريال السعودى مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 27-8- 2025

شهد سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى نوعا من الاستقرار خلال تعاملات اليوم الأربعاء 27-8-2025.
سعر الريال اليوم فى مصر
وبلغ سعر الريال في البنك الأهلى المصري 12.83 جنيه للشراء و 12.90 جنيه للبيع.
وسجل سعر الريال فى بنك مصر 12.83 جنيه للشراء و 12.90 جنيه للبيع.
وعرض بنك القاهرة سعر الريال عند مستوى 12.83 جنيه للشراء و12.90 جنيه للبيع.
وطرح بنك أبو ظبى الاسلامى سعر الريال عند مستوى 12.88 جنيه للشراء و 12.91 جنيه للبيع
وبلغ سعر صرف الريال بالبنك التجارى الدولى 12.85 جنيه للشراء و 12.89 جنيه للبيع
ووصل سعر صرف الريال ببنك الاسكندرية 12.85 جنيه للشراء و 12.89 جنيه للبيع
وبلغ سعر الدولار فى المصرف العربى الدولى 12.86 جنيه للشراء و 12.89 جنيه للبيع
سعر الريال في شركات الصرافة
وصلت أسعار الدولار في شركات الصرافة الى مستوى 12.87 جنيه للشراء و 12.91 جنيه للبيع
سعر الريال فى البنك المركزى المصرى
استقر متوسط سعر الريال بالبنك المركزى المصرى، حيث بلغ 12.86 جنيه للشراء و 12.89 جنيه للبيع، وهى نفس مستويات أمس تقريبا.