ارتفاع أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 27 أغسطس 2025

أرشيفيه
أرشيفيه
ولاء عبد الكريم

سجلت أسعار  الدواجن والبيض  بالأسواق استقرارا ملحوظ نسبيًا اليوم الاربعاء 27  اغسطس 2025 بعد تقلبات طفيفة خلال الأيام الماضية نتيجة حركة أسعار الأعلاف.

أسعار الدواجن (سعر الكيلو):

‎وسجّلت أسعار الدواجن البيضاء 62 جنيهًا للكيلو في المزارع، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 72 و75جنيهًا للكيلو.

‎وسجّلت أسعار الدواجن الأمهات 45 جنيهًا للكيلو، لتصل إلى الأسواق بسعر يتراوح بين 55و60 جنيهًا للكيلو. 


 

‎وتراوح سعر الدواجن الساسو 102 جنيه بالمزرعة ليصل إلى الأسواق بنحو بين 113 و115 جنيها. 


 

أسعار الكتاكيت اليوم


 

أسعار الكتاكيت سجلت:

سعر  الكتكوت الأبيض "شركات": بين 9 و10 جنيهات.


 

 الكتكوت "ساسو": 11 جنيها. 

الكتكوت البلدي الحر: بين 5 و6 جنيهات


 كتكوت ساسو : بين 9 و10 جنيهات.

كتكوت فيومي 7 جنيهات  

بط مسكوفي 17 جنيها

بط مولر  17 جنيها

بط بيور  14 جنيها

سمان عمر اسبوعين 8 جنيهات.

 

 أسعار البانيه والأوراك اليوم

 سعر الأوراك: بين 75 و80 جنيها.

 سعر البانيه: بين 180و200 جنيها. 

سعر الكبد والقوانص: 110 جنيهًا. 

أسعار أجنحة الدواجن اليوم

كيلو الأجنحة: بين50 و55 جنيهًا. 

سعر زوج الحمام: 170 جنيهًا. 

سعر البط: 160 جنيهًا.

 سعر الأرانب: 140 جنيهًا

كما شهدت أسعار الدواجن حالة من التذبذب بين الهبوط والصعود خلال الفترة الماضية، بعد أن سجّلت ارتفاعًا كبيرًا الشهر الماضي.

أسعار البيض (الكرتونة):


 

البيض الأبيض: 145 الي 150 جنيهًا للمستهلك.


 

البيض الأحمر: 150 جنيه الي 160 جنيهًا للمستهلك.


 

البيض البلدي: 130 جنيه الي 160 ، جنيهًا.


شهد السوق ارتفاع ملحوظ نسبيًا في أسعار الدواجن والبيض خلال تعاملات اليوم، مدعومًا بتحسن عرض المواد الخام وانخفاض محدود في أسعار الأعلاف.

وتختلف الأسعار بين المزارع وسعر البيع في الأسواق النهائية بفارق يتراوح بين 5 و10 جنيهات للكيلو أو الكرتونة حسب المنطقة.

أربع فوائد مذهلة لتناول الجوافة
عادة يومية يفعلها الرجال دون الانتباه.. والأطباء يحذرون من عواقبها

إزاي تعملي الزبيب في البيت بأسهل وأنجح طريقة.. اعرفي المكونات

فستان جذاب.. هنا الزاهد تخطف الأنظار بظهور لافت

